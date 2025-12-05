Oviedo 2031 presenta su proyecto en Madrid ante la Asturias Exterior

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 llega a Madrid este miércoles 10 de diciembre para darla a conocer a los asturianos que viven en el exterior en una gran presentación. Los impulsores del proyecto, una de las grandes aspiraciones del Ayuntamiento liderado por Alfredo Canteli, buscan de este modo que la mayoría de los asturianos del exterior se conviertan en embajadores de esta iniciativa cultural.

La presentación tendrá lugar el miércoles a las 19.00 horas en la Sala Truss del Movistar Arena (Madrid), en un acto organizado por LA NUEVA ESPAÑA, junto con Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, bajo el nombre "Asturias capital". Allí se reunirán cientos de asturianos que viven en Madrid, muchos de ellos representantes del tejido empresarial, académico y cultural de la región.

En la cita estará Alfredo Canteli, el alcalde de la capital asturiana, que presentará en este marco el proyecto Oviedo 2031. El regidor dará algunas de las claves de este proyecto a los asistentes para que conozcan los detalles de esta iniciativa. También estará presente José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que mantiene una gran relación con Canteli.

El proyecto de la capitalidad cultural, que promueve la Comisión Europea desde 1985 y cuya designación se organiza mediante un sistema de rotación entre los estados miembros de la Unión Europea, está cerca de finalizar su primera fase.

El Ayuntamiento debe entregar un dossier de candidatura antes del 26 de diciembre, en el que detalle los motivos por los qué aspira al título, sus objetivos y demuestre capacidad para gestionar la programación.

Oviedo empezó a hilar su candidatura hace más de un año y desde entonces se ha reunido con diversos agentes sociales y culturales, así como otras instituciones, para recabar todos los apoyos posibles. La capital asturiana competirá contra otros municipios como Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo. El proceso de selección dura dos años. Tras un primer corte, a principios de año, las finalistas tendrán que volver a demostrar sus capacidades ante un jurado de expertos internacionales. La ciudad elegida se anunciará a principios de 2027.

La primera capital cultural española fue Madrid en 1992. También tuvieron esta distinción Santiago de Compostela, Salamanca y San Sebastián. La ciudad española que salga elegida compartirá la capitalidad con una ciudad de Victoria, en la isla de Gozo, en Malta, el otro país que aporta capitalidad cultural a Europa en 2031.

En el acto de presentación de la candidatura europea de Oviedo, enfocada hacia los nacidos en el Principado que viven fuera, también se darán a conocer los detalles de Asturias Exterior, el canal digital de LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de uno de los grandes proyectos de este periódico, nacido en el verano de 2024 y diseñado para los 300.000 asturianos que residen en otras autonomías y en el extranjero.

La recepción de invitados, con una copa de bienvenida, tendrá lugar a las 18.30 horas y, media hora después, a las 19.00, dará comienzo el acto. En el mismo intervendrá Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica. También lo hará Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, que contará los detalles de Asturias Exterior, una de las grandes apuestas del diario.

Tras la intervención de los directores del proyecto Oviedo 2031, Alfredo Canteli y José Luis Martínez-Almeida, regidores de Oviedo y Madrid, tendrán un espacio en la cita, que está patrocinada por el Ayuntamiento de Oviedo y por Ginkgo Advisor.

Madrid es la región fuera de Asturias que más nacidos en el Principado acoge, con casi 41.000. En términos de población, los asturianos que hay en Madrid podrían conformar el quinto concejo más poblado de la región, tras Gijón, Oviedo, Avilés y Siero.

En la capital, además, hay una gran actividad relacionada con Asturias de la mano de los cinco centros asturianos que operan en la comunidad: el Centro Asturiano de Madrid y las Casas de Asturias de Alcobendas, Tres Cantos, Guadarrama y Alcalá de Henares.

El canal Asturias Exterior tiene una gran presencia en Madrid, ya que cada mes emite en varios canales un videopodcast donde se reúnen diversos representantes de la comunidad asturiana de la capital.

Este proyecto digital, que cuenta con 250.000 usuarios únicos mensuales, tiene además un suplemento mensual en papel, donde se reproducen las historias, reportajes y entrevistas de los asturianos que están fuera. En la página web también cuenta con un novedoso mapa interactivo, donde hay inscritos más de mil asturianos repartidos por los cinco continentes y que pueden comunicarse entre ellos mediante un foro.

No es la única herramienta disponible en esta comunidad virtual, que también cuenta con dos comunidades, en Facebook y en Whatsapp, donde se comparten noticias y en las que participan ya más de 1.600 personas. Además, Asturias Exterior también cuenta con la "Carta desde el paraíso", una newsletter semanal en la que Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal, resume y analiza en un estilo desenfadado la actualidad de Asturias pensando siempre en quienes están fuera.