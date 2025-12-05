Santa Bárbara también truena para los mineros asturianos que están fuera: las fiestas del Centro de Torrevieja
El alcalde de Morcín, Maximino García, será el pregonero de los festejos de este año y será distinguido con la insignia de oro de esta institución asturiana presidida por Enrique Fernández Valdés
Los asturianos de Torrevieja celebran Santa Bárbara este sábado, 6 de diciembre. El Centro Asturiano de Torrevieja prepara para esta edición de la fiesta de la patrona de los mineros un apretado programa que comenzará con el pregón, a cargo del alcalde de Morcín, Maximino García Suárez.
Las celebraciones organizadas por el Centro Asturiano de Torrevieja, presidido por el morciniego Enrique Fernández Valdés, tuvieron un prólogo el pasado 29 de noviembre con la participación de la comunidad asturiana en la ofrenda de flores de la Purísima, la patrona de la localidad torrevejense. En la ofrenda, los asturianos estuvieron acompañados por la banda de gaitas “L´Estruendu”, del vecino Centro Asturiano de Alicante.
El programa de este sábado 6 de diciembre dará comienzo a las 12:00 hora con una visita a las Salinas. A las 20:30 horas comenzará el pregón a cargo del alcalde de Morcín, Maximino García Suárez. Acto seguido tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Gaitas «Xácara”, a la que seguirán distintas actuaciones de monologuistas y cantantes de tonada.
Este domingo, 7 de diciembre, será el día grande de Santa Bárbara en Torrevieja, donde gran parte de la comunidad asturiana residente en la comunidad alicantina tuvieron relación con la minería y, en muchos casos, se trata de jubilados de Hunosa. La procesión de Santa Bárbara, donde la imagen va a hombro de mineros con el traje de faena, comenzará a las 10.30 horas. La imagen irá custodiada por la banda de gaitas “Xácara” y por distintas autoridades, tanto de Asturias como de Torrevieja, así como por los socios del Centro. La procesión discurre desde el Centro Asturianos y llega a la parroquia de San Roque y Santa Ana. A las 11 horas dará comienzo la misa en honor de Santa Bárbara con participación también de “Xácara”, que después ofrecerá un pequeño recital y participará en la procesión de regreso a las instalaciones del Centro.
La comida de hermandad, a las 14:30 horas, se celebrará en el restaurante “El Huertano”. Durante esta comida se entregará la insignia de oro del Centro Asturiano al alcalde de Morcín, Maximino García Suárez
