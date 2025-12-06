Es una mala época para ser (o parecer) un jabalí: lee la "Carta desde el paraíso", el mejor resumen de la semana
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos la peste porcina y de cómo puede poner en serio peligro, en Asturias, la existencia de razas autóctonas como la del gochu asturcelta. Y también hablaremos de otros "jabalíes", de las actuaciones machista de algunos políticos y de cómo y cuándo se denuncian. En este resumen de la semana hablaremos de más cosas, como el tierno encuentro entre Barbón y Pedro Sánchez en mitad de la llamada batalla por el peaje del Huerna o de cómo Asturias sigue ganando población cuando, hace solo cuatro años, pensábamos que íbamos a bajar del listón del millón de habitantes.
