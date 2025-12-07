¿Cómo atender una cola de 2,5 millones de personas?: las peticiones de los españoles del exterior ante la avalancha de la "Ley de nietos"

La administración española se enfrenta a uno de los mayores retos burocráticos de los últimos años: ¿cómo tramitar en tiempo y forma los 2,3 millones de solicitudes de nacionalización que han recibido los consulados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, la también llamada “Ley de nietos”? Hay consulados especialmente saturados, como el caso de los argentinos, donde la pila de expedientes suma 1 millón de solicitudes. Hará falta un esfuerzo especial para evitar que ese proceso de nacionalización no se convierta en un monumental atasco administrativo.

El encuentro de Violeta Alonso con el presidente Pedro Sánchez / .

De eso fue de lo que habló Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCE), con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Alvares, y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el reciente encuentro que mantuvo con ambos. Alonso, una leonesa criada en Oviedo, donde reside su familia, trasladó a ambos la preocupación que tienen los españoles del exterior por la duración de un proceso que casi duplicará el censo de españoles residente en el extranjero. “Una vez que terminó el plazo de la Ley de Memoria Democrática hay muchísimos expediente pendientes, unos 2,3 millones en total. Muchos todavía no han sido recibidos y se prevé que la recepción y resolución, e inscripción en su caso, pueda durar años en las oficinas consulares más saturadas”.

Alonso planteó alternativas para agilizar la resolución de los expedientes. “Esto podría pasar por la externalización de parte del proceso o por el llamado auxilio registral. Es decir, que registros civiles ubicados en España ayuden a tramitar todos esos expedientes que están acumulados en las oficinas consulares”, apunta Violeta Alonso, quien también puso la mirada en un futuro en el que la red consular tendrá que atender a un número de españoles que pasará de los 3 millones actuales a los 5,5 millones de personas. “Habrá demarcaciones que van a triplicar el registro de la matrícula consular, como puede ser el caso de Buenos Aires. Y obviamente van a necesitar más recursos”, explicó la principal representante de los españoles en el extranjero, quien trasladó a Albares una de sus reivindicaciones más reiteradas: la escasez de recursos que tiene la red consular española. “Con el ministro Albares hablamos también de qué tipo de redespliegue de la red consular sería necesario. Puede haber oficinas que ahora mismo estén infrautilizadas en algunos sitios y, entonces, habrá que redimensionar de nuevo. Harán falta más recursos, pero también habrá que pensar muy bien dónde ponerlos”, apuntó Violeta Alonso.

La entrevista de Violeta Alonso con el ministro Albares / .

Con el ministro de Exteriores, la presidenta del CGCE abordó otros asuntos como la digitalización de la red consular y las elecciones de los consejos de residentes en el exterior, que se celebrarán el próximo año. “Ahí abordamos la necesidad de homogenizar el procedimiento que ahora no se lleva a cabo exactamente igual en todas las oficinas consulares”, añadió Violeta Alonso. Otro de los asuntos que abordó con el titular de la cartera de Exteriores fue la mejora de la protección de la mujer española en el exterior “sobre todo en materia de asistencia jurídica y psicológica”.

La atención a las mujeres fue también uno de los asuntos que Violeta Alonso que abordó en su encuentro con el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la entrevista, de una media hora, Alonso incidió sobre todo en la necesidad de agilizar la tramitación de los millones solicitudes que se han presentado al calor de la Ley de Memoria Democrática, aunque abordaron de forma más breve la manera de fomentar la participación electoral de los españoles censados en el exterior. Alonso aboga por abrir el debate sobre una circunscripción electoral específica y considera que esa es una de la claves para llevar a las urnas a los españoles del extranjero. “Si tú puedes elegir a alguien que defienda tus propios problemas, eso sería uno de los puntos para aumentar esa participación electoral”, apuntó.