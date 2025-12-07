Intelectuales y artistas de la diáspora asturiana, juntos por la capitalidad europea de la cultura para Oviedo: "Sería una palanca"

Entusiasmo y apoyo entre los asturianos que están fuera ante la presentación en Madrid de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, que tendrá lugar el miércoles 10 de diciembre, a las 19.00 horas en la Sala Truss del Movistar Arena. Será un acto, "Asturias capital", organizado por LA NUEVA ESPAÑA, en el que también se darán a conocer los detalles de Asturias Exterior, el canal digital de este periódico enfocado a los 300.000 asturianos de la diáspora.

Asturianos vinculados a la cultura desde varios ámbitos aplauden ambas iniciativas y coinciden en que la capitalidad cultural de Oviedo, caso de lograrse, sería un éxito para toda Asturias que solo traería beneficios para la región. Por eso hacen causa común.

"Que Oviedo se alzara con la capitalidad cultural europea en 2031 sería un acontecimiento destacable no sólo para Oviedo, sino para toda Asturias. Funcionaría como una suerte de ventana y de espejo, a través de los cuales poder mostrar y ver reflejado todo el potencial cultural de la región. También sería una palanca de dinamización y potenciación de otros sectores", opina Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, que destaca que "los que estamos fuera de Asturias, y más trabajando en el sector de la cultura, nos vemos muy implicados e ilusionados con el proyecto".

José Ángel Hevia, el gaitero asturiano más internacional, residente en Madrid, apoya la candidatura como "ovetense de adopción" y destaca que "Oviedo respira y transpira cultura por todos los poros de su piel, de una manera generosa, abierta siempre al visitante".

Marga Castaño, diseñadora, también afincada en Madrid, cree que lograr la capitalidad cultural "sería una manera de celebrar todo lo que nos conecta", refiriéndose concretamente a los asturianos que están fuera, como es su caso.

Carlos Lana, director de Magmacultura, compañía de gestión cultural cuyo epicentro está en Madrid, opina que la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 puede ser "una herramienta decisiva para construir una red de soporte estable que impulse la iniciativa cultural; el sector cultural debe sentirse protagonista del proyecto".

El artista Juan Díaz-Faes, que vive en Cantabria, apunta que "Oviedo tiene todos los mimbres para generar movimiento cultural y la candidatura sirve para potenciar las semillas que hay plantadas y hacer que crezcan los talentos del futuro".

Lo refrenda a su vez el periodista y escritor Sergio Fanjul, ovetense en la capital de España, que considera que la capitalidad cultural es "interesante si sirve para que en Oviedo se potencie la cultura de base, la creación, la participación, la conservación del patrimonio industrial y la conexión con Europa".

Coincide con el escritor y guionista ovetense Edu Galán, también en Madrid, que destaca que "lograr la capitalidad pondría de manifiesto la importancia de la cultura como una industria generadora de interés empresarial y orgullo; hay méritos y se debe pelear".

Lucía García, que dirige el centro interactivo Media Art Laboratory (iMAL) de Bruselas, y es miembro del consejo de la capitalidad, resalta que "conseguir ese título para Oviedo y Asturias significaría un verdadero impulso en el desarrollo económico y en la proyección internacional de Oviedo y de nuestra comunidad", y lo enlaza con la importancia de los asturianos que están fuera. "Como asturiana en la diáspora, además, me conmueve que la candidatura parta de un valor que, a mi juicio, representa a la perfección a nuestra ciudadanía: la amabilidad, y en este contexto de crisis social extrema que vive Europa, construir un futuro más amable y más armónico es obligado", sostiene.

La recepción de invitados al acto "Asturias Capital" empezará a las 18.30 horas y la cita arrancará a las 19.00. Acudirán cientos de asturianos que viven en Madrid, muchos de ellos notables representantes del tejido empresarial y cultural de la región. En el acto, patrocinada por el Ayuntamiento de Oviedo y por Ginkgo, intervendrán Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, y José Luis Martínez-Almeida, su homólogo en Madrid; también Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA.