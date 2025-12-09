El análisis del sportinguista volador: semana perfecta del Sporting y fiesta roja en Toluca

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting firmó una semana que, sin ser brillante, sí puede calificarse como casi perfecta. Después del ya tradicional noviembre negro del Sporting de cada año, el equipo necesitaba aire, resultados y un punto de inflexión que lo devolviera a la pelea. Y por fin apareció.

La primera parada llegó el miércoles en Mendizorroza, en un duelo copero que siempre tiene algo de trámite incómodo. La obligación era pasar, aunque el ambiente, el horario y la rotación masiva no lo hicieran sencillo. La unidad B respondió con dos chispazos en el primer tiempo, suficientes para controlar el resto del encuentro y asegurar el pase a la tercera ronda. Más allá del juego, el premio es claro, el Molinón recibirá ahora a un Primera.

El equipo decidió quedarse toda la semana en el País Vasco y el sábado tocó Anoeta, donde esperaba la Real Sociedad B. El Sporting, sin lucirse, completó un partido serio, práctico y eficiente. Al inicio de la segunda parte, un centro medido de Diego Sánchez encontró la cabeza de Gelabert para marcar el único gol de la tarde. No hubo demasiadas ocasiones más, salvo un balón final en el que Corredera presionó al portero y casi provoca el segundo. Pero no hizo falta. Lo esencial era cortar la racha de cinco partidos sin ganar y volver a sumar de tres.

Con esta victoria, el Sporting se situó a un solo punto del playoff. Resulta sorprendente, incluso inexplicable, cómo en medio de tanta irregularidad el equipo sigue cerca de donde debe estar, en la pelea, en la zona caliente, en el lugar donde se permite soñar. Falta fútbol, falta equilibrio, faltan refuerzos, pero diciembre arrancó con luz. Y ahora, con dos partidos más de liga y uno de Copa para cerrar el año, solo queda esperar la vuelta de Dubasin y que los fichajes de enero aporten el salto de calidad que esta plantilla necesita.

Diego Álvarez Bada en el estadio Nemesio Díez / .

Mientras el Sporting celebraba desde el País Vasco, en México se respiraba otro tipo de emoción futbolera. La semifinal de vuelta de la Liga MX llevaba al Monterrey al estadio Nemesio Diez, la antigua Bombonera de Toluca. Un estadio especial, no solo por su ambiente, sino por su historia. El Toluca pertenece a don Valentín Díez Morodo, nieto de Pablo Díez, el emigrante leonés que fundó Grupo Modelo, la cervecería de la Corona, y que dejó una huella profunda en la comunidad española de la Ciudad de México como benefactor del Hospital Español. Esa conexión con España y con Asturias, porque Vegaquemada pueblo de origen de la familia Diez está muy pegado a Asturias y le da al club un sabor muy familiar.

Y quizá por eso, daba la sensación de estar en El Molinón. El estadio tiene na capacidad similar y había un lleno espectacular. Rojo y blanco en las gradas, el ambiente era compacto y ruidoso, con ese estilo inglés que conserva tras su remodelación. Incluso en el museo del club descansan dos camisetas del Sporting firmadas por plantillas de hace décadas, un guiño más a ese puente futbolero México–Asturias que aparece donde uno menos lo espera.

El partido estuvo a la altura. El Toluca, impulsado por su gente, se puso 3-0 arriba. El Monterrey de Sergio Ramos y Canales reaccionó tarde, marcó dos goles, puso el global 3-3, pero no le alcanzó. El superliderato decidió el pase, y el Toluca jugará la final ante Tigres también de Monterrey. Pude vivirlo en el estadio acompañado por varios miembros de la peña La Villa de Quini, en una noche vibrante que cerró una semana de fútbol en dos continentes, con dos equipos rojos y blancos, cada uno a su manera, haciéndome sentir un poco en casa.

Miembros de la peña La villa de Quini en el encuentro entre el Toluca y el Monterrey / .

Y, como cierre a una semana ya de por sí cargada de fútbol, el viernes se celebró el sorteo del Mundial 2026. La noticia nos dejó una sorpresa especial por este lado del Atlántico, la selección Española jugará en México. Tendremos la oportunidad de verla en Guadalajara en el tercer partido de la primera ronda ante Uruguay, un duelo de primer nivel que pocas veces se puede disfrutar tan cerca. Como pasó en el último mundial jugado en México en el ya lejano año de 1986, la afición y la colonia española aquí en México responderá y estará presente, porque no todos los días se tiene aquí en casa a La Roja, y menos en un escenario mundialista.

Una semana que empezó con dudas terminó recordándonos por qué seguimos este deporte a pesar de todo. Porque siempre ofrece un motivo para ilusionarse. Entre el respiro del Sporting, la fiesta en Toluca y la noticia de que España jugará en México en el mundial, el fútbol volvió a unir dos mundos que para mí ya forman parte del mismo viaje. Ojalá diciembre mantenga esta inercia y nos permita cerrar el año con más sonrisas que sobresaltos, en Asturias, en México y en cada estadio donde late esta pasión.