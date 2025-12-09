La Asturias Exterior se presenta en Madrid como la mejor embajadora de Oviedo 2031

Asturias Exterior, el canal digital a través del cual LA NUEVA ESPAÑA visibiliza y conecta a los asturianos en la diáspora, 150.000 en España y otros tantos por el resto del mundo, funciona como el primer centro asturiano global y virtual. Con todo ese potencial y 250.000 lectores únicos al mes en su primer año de andadura, Asturias Exterior es un gran altavoz para llevar la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 a los asturianos repartidos por el mundo.

Oviedo 2031, el proyecto que impulsa el Ayuntamiento de Oviedo, con el respaldo del Gobierno del Principado y los grandes ayuntamientos asturianos, se presentará mañana formalmente ante los asturianos en el exterior en un acto organizado por LA NUEVA ESPAÑA, junto con Prensa Ibérica, el grupo editor del periódico, y la consultora Ginkgo Advisor, en el auditorio del Movistar Arena, en Madrid. En ese evente se reunirán numerosos asturianos que viven en Madrid, representantes de ese tejido empresarial, académico y cultural de la región que trasciende las fronteras de la comunidad.

En esa presentación de Oviedo 2031 y de Asturias Exterior en Madrid intervendrá Alfredo Canteli, el alcalde de la capital asturiana, que presentará su proyecto ante los asistentes, dando claves y detalles de esa ambiciosa iniciativa. En el acto también intervendrá José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que mantiene una estrecha relación con su homólogo ovetense.

La recepción de invitados, con una copa de bienvenida, empezará a las 18.30 horas y, media hora después, a las 19.00, comenzará el acto. En el mismo intervendrán Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, y Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, que dará cuenta detalladamente del proyecto "Asturias Exterior".

La elección de Madrid como sede de la gran presentación nacional de Asturias Exterior y, con ella, de Oviedo 2031, responde, tanto a su centralidad como al hecho de que es la comunidad que más nacidos en el Principado acoge, cerca de 41.000. En términos de población, según las estimaciones, los asturianos residentes en Madrid podrían dar lugar al quinto concejo más poblado del Principado, tras Gijón, Oviedo, Avilés y Siero.

En Madrid se concentran cinco centros asturianos –el Centro Asturiano de Madrid y las casas de Asturias de Alcobendas, Tres Cantos, Guadarrama y Alcalá de Henares– y el canal Asturias Exterior tiene allí una gran presencia, con un videopodcast en el que participan asturianos en Madrid, en conversación sobre asuntos muy dispares.

Además de su versión digital, Asturias Exterior se concreta en un suplemento mensual en papel, en el que se recogen informaciones, reportajes, crónicas y entrevistas que muestran la vibrante actividad de la diáspora asturiana.

Otro de las iniciativas incluidas en ese proyecto dedicado a la inmigración asturiana es un mapa interactivo en su página web, donde hay inscritos más de mil asturianos, repartidos por los cinco continentes, y que, mediante un foro vinculado a él, pueden comunicarse entre ellos y fortalecer la gran comunidad de Asturias en el mundo, que trasciende lo geográfico y se fundamenta en un sentimiento de pertenencia y comunidad.

"Asturias Exterior" también cuenta con dos comunidades, en Facebook y en Whatsapp, donde se comparten noticias y en las que participan ya más de 1.600 personas, y semanalmente difunde entre todos los miembros de la comunidad la "Carta desde el paraíso", una newsletter en la que Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del canal, resume y analiza, con su personal estilo, la actualidad de Asturias, siempre pensando en lo que más puede interesar a quienes esperan noticias lejos de su tierra de origen.

Esa gran red global de asturianía es una excelente vía de difusión de la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura, que avanza a paso firme. El Ayuntamiento de Oviedo debe presentar el dossier con la información sobre su proyecto en los próximos días, antes del 26 de diciembre. En él deben quedar consignadas sus motivaciones, las razones por las qué aspira a ese reconocimiento, sus objetivos y debe dar cuenta de su capacidad para gestionar la programación propuesta.

El Ayuntamiento de Oviedo lleva más de un año dando forma a su candidatura. En ese tiempo, ha mantenido reuniones con instituciones y agentes sociales y culturales, para recabar asesoramiento y todos los apoyos posibles.

La capital del Principado compite con otros municipios españoles en la carrera por la capitalidad. Entre ellos están Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Vitoria, Las Palmas de Gran Canaria, León, Palma de Mallorca, Pamplona, Potries (Valencia) y Toledo.

El proceso de selección dura dos años. Tras un primer corte, a principios de año, las finalistas tendrán que volver a demostrar sus méritos ante un jurado de expertos internacionales. La ciudad elegida se anunciará a principios del año 2027.

La primera capital cultural española fue Madrid, en 1992. Después otras ciudades españolas obtuvieron esa misma distinción –Santiago de Compostela, Salamanca y San Sebastián–.

La ciudad española que salga elegida compartirá la capitalidad con una ciudad de Victoria, en la isla de Gozo, en Malta, el otro país al que, en 2031, le corresponde concurrir a la Capitalidad Cultural Europea.