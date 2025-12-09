El centro asturiano de Torrevieja se hermana con Morcín: "El espíritu minero sigue vivo aquí gracias a todos vosotros"
Mino García, alcalde del concejo, pronunció el pregón de las fiestas de Santa Bárbara en la localidad alicantina: "Sois los mejores embajadores de nuestra cultura con un gran compromiso con vuestra memoria y un gran amor por vuestras raíces”
El Centro Asturiano de Torrevieja, en Alicante, festejó el pasado fin de semana sus tradicionales fiestas de Santa Bárbara, patrona de los mineros, con un emotivo hermanamiento con el concejo de Morcín. Mino García, su alcalde, fue el encargado de pronunciar la tarde del sábado el pregón de los festejos en el Palacio de la Música de la localidad alicantina, considerada como la capital de la Costa Blanca.
Durante el acto, el primer edil estuvo acompañado en la mesa presidencial por el morciniego Enrique Fernández Valdés, presidente del Centro Asturiano de Torrevieja; Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; y Maria Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, que asistió en representación del Gobierno del Principado. Entre el público, que llenó la sala, destacó la presencia de una amplia representación de colectivos sociales de Morcín y de Angel García “Cepi”, alcalde de Siero.
Mino subrayó en su pregón que “Santa Bárbara forma parte de nuestra identidad colectiva al convertir la dureza
del trabajo en las minas en un orgullo de clase y una conciencia de comunidad. Somos tierra de sudor y lucha de varias generaciones que vivieron la dureza del trabajo solidario”.
Asimismo, destacó que “el carbón, además de un recurso energético, ha sido la fuente de vida de un pueblo y la raíz de un sentimiento. El miedo y la esperanza se compartían a partes iguales en los pozos mineros al ser una escuela de vida en la que se aprendía el compañerismo, la disciplina y la solidaridad. Bajo tierra no había diferencias, no importaban los apellidos ni ideologías ya que todos dependíamos de todos. Ese espíritu colectivo de dignidad y esfuerzo ha sido la mejor herencia que las Cuencas mineras han aportado a Asturias y cuyo espíritu sigue vivo en Torrevieja a través de los cientos de mineros asturianos que residís aquí y sois los mejores embajadores de nuestra cultura con un gran compromiso con vuestra memoria y un gran amor por vuestras raíces”.
Un emocionado Enrique Fernández Valdés, presidente del Centro Asturiano de Torrevieja, que no pudo reprimir las lágrimas, entregó al pregonero un barco confeccionado con sal de Torrevieja, mientras el alcalde de Morcín le correspondió con una reproducción de la capilla octogonal del Monsacro. Asimismo, Mino García entregó a Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, una representación del Torreón medieval de Peñerudes y el regidor torrevejense se comprometió a visitar el concejo de Morcín en próximas fechas.
Tras el pregón, la bandina tradicional “Xácara” ofreció un animado concierto en el que combinó distintos ritmos de música asturiana antes de que Laude Martínez cerrase el acto con una brillante actuación humorística que hizo brotar las carcajadas del público.
En la mañana del domingo, se celebró la procesión de Santa Bárbara desde la sede del Centro Asturiano hasta la parroquia de San Roque y Santa Ana donde se ofició una solemne función religiosa antes de la comida de hermandad en la que Enrique Fernández Valdés, presidente del Centro Asturiano de Torrevieja, distinguió a Mino García con la insignia de oro del colectivo que preside.
La comitiva morciniega, que se desplazó en autobús hasta Torrevieja para participar en este encuentro, estuvo integrada por representantes de varios colectivos sociales del concejo, entre ellos, la Hermandad de La Probe, la Cofradía de los Nabos, la Peña El Cañu, la asociación El Vallín, la asociación Las Escuelas de Las Mazas, Mujeres con Tiempo Propio, asociación sociocultural Torreón Coto de Peñerudes y la asociación de mujeres So La Malena. Asimismo, también asistieron Noelia Pererira, concejala de Cultura, y Santiago Fernández Osuna, portavoz municipal del PSOE. La banda tradicional “Xácara” y Laude Martínez, con raíces en Morcín, completaron la delegación que se desplazó hasta Torrevieja para hermanarse con el Centro Asturiano en la festividad de Santa Bárbara, patrona de los mineros.
