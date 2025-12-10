Ainhoa Moll: "La capitalidad de Oviedo y la web Asturias Exterior nos proyectan más alto y más allá"

La mirada del asturiano vuela hacia la vertical en busca de sus montañas y vigila siempre la horizontal de su mar Cantábrico. Estas son sus coordenadas existenciales. La candidatura de Oviedo a la capitalidad cultural europea sería reflejo de ese “empuje vertical a lo más alto” y el proyecto "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA representa el afán por tejer una región multinacional e integrar en red a todos los asturianos que cruzaron el horizonte y se extendieron por el mundo entero. Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora del grupo Prensa Ibérica, hiló con esta síntesis geométrica de Asturias las dos iniciativas que se fundieron en la tarde de este miércoles en Madrid, durante la celebración del acto “Asturias, capital”.

La cita, que congregó a lo más granado de la comunidad asturiana en Madrid y a destacados representantes de la sociedad asturiana que se acercaron a la capital de España, se ha celebrado en el Movistar Arena, que se convirtió en “tierra asturiana” porque, como apuntó Ainhoa Moll, “donde va un asturiano lleva consigo la región entera”.

El encuentro en Madrid fue “un acto de múltiples coincidencias y anhelos compartidos”, dijo Moll. En esta cita se unieron simbólicamente “dos capitalidades”, dijo la directora editorial de Prensa Ibérica: “La de la Asturias interior, que está en Oviedo, y la de la Asturias exterior, que está en Madrid, donde se concentra en esta etapa la mayor parte de la extensa diáspora asturiana.

Convergieron también dos proyectos que, de alguna manera, sintetizan el ser de Asturias: “Asturias es vertical cuando levanta la vista hacia las cumbres de la Cordillera y horizontal cuando otea desde el mar Cantábrico el horizonte en busca de otros puertos. Recurriendo a esta representación geométrica, alguien definió la esencia del alma asturiana como la intersección de estos dos impulsos: uno hacia arriba, para conquistar las más altas montañas, y otro hacia adelante, para descubrir a lo lejos tierras de oportunidades”, detalló Moll. Y añadió: “De alguna manera, ambas ideas están recogidas a la perfección aquí. El proyecto de Oviedo para conseguir visibilidad en la cultura europea, que une a toda la comunidad en el empeño, equivale a ese empuje vertical para llevar Asturias a lo más alto. El canal digital de LA NUEVA ESPAÑA representa el ansia por crear comunidad vertebra y acercar siempre presentes a esos asturianos a los que la pulsión horizontal empujó por caminos distintos”.

Por la izquierda, Antonio Truan, Natalia Álvarez, Ainhoa Moll, Alfredo Canteli, José Luis Martínez-Almeida, Ángeles Rivero, Juan Cofiño y Rodolfo Sánchez. / Miki López

La directora editorial de Prensa Ibérica subrayó que la web Asturias Exterior “es el gran centro asturiano global con el que el periódico LA NUEVA ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, conecta desde hace un año a la amplia comunidad de asturianos dispersos por numerosas latitudes”. Esta innovadora propuesta periodística discurre los dos sentidos: también “descubre a la Asturias interior un universo desconocido de grandes posibilidades. Reúne en un proyecto pionero en la prensa española a los asturianos de casa con los de fuera para hacerles partícipes de un mismo objetivo, el renacimiento de su comunidad”.

Según su punto de vista, la capitalidad europea de Oviedo “persigue entender la cultura, más allá de actos y monumentos, como un pegamento social al servicio de la convivencia, que amplifique la dimensión de la ciudad, que afronte desde valores universales los retos contemporáneos y que estimule transformaciones del tejido urbano”.

Ambas iniciativas, “en tanto en cuanto Oviedo pretende irradiar los mejores valores de la región y Asturias Exterior, atraerlos”, resultan “plenamente complementarias”. Además, a su modo de ver “comparten también otra característica de los tiempos actuales: su simultánea trascendencia global y local. En esta dimensión entroncan absolutamente con el periodismo moderno. Los medios, con la digitalización, también son a la vez universales e hiperlocales. Esta es precisamente la vocación que mejor define a Prensa Ibérica”.

Y al hilo de esta argumentación, Ainhoa Moll incidió en las “señas de identidad” de Prensa Ibérica: “la capilaridad, la pluralidad y la independencia”, además de su “amplio arraigo en el territorios donde está presente”. Por todo ello, destacó, “el hiperlocalismo constituye una de sus apuestas estratégicas. Periodismo de cercanía, desplegado al lado de los lectores, para recoger lo que a cada uno de ellos le preocupa y poner a su disposición lo que necesita saber para discernir la realidad con criterio propio. Nos gusta alimentar el pensamiento crítico”.

La directora editorial de Prensa Ibérica subrayó que en esa vocación por hacer un periodismo pegado al territorio “LA NUEVA ESPAÑA resalta especialmente”: “Con sus cinco ediciones en papel y web y sus doce nativas digitales, mantiene en el radar a los 78 concejos de la autonomía”. Y ahora con la apertura desde hace poco más de un año del canal Asturias Exterior “borra las distancias e incorpora con más fuerza a la diáspora”.