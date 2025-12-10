Alfredo Canteli: "La candidatura de Oviedo pertenece a cada rincón de Asturias"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, fue el encargado de presentar esta tarde en Madrid la candidatura de Oviedo a la Capital Europea 2031.

Lo hizo en el Movistar Arena, en el acto organizado por LA NUEVA ESPAÑA, junto con Prensa Ibérica, grupo editor de este diario, bajo el nombre "Asturias capital", ante doscientas personas, la mayoría asturianos residentes en la capital española.

Canteli empezó su discurso agradeciendo la presencia de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con el que mantiene una gran relación.

"Amigo José Luis, gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda para acompañarnos en este acto que tanto significa para nosotros. La verdad es que nunca nos fallas. Y, por supuesto, gracias a todos vosotros por venir. Y un agradecimiento muy especial para los responsables de Prensa Ibérica por permitirnos participar en este acto", indicó el alcalde, que dio detalles sobre la candidatura.

"Queríamos presentarla así: rodeados de tantos asturianos que, aun viviendo lejos del Principado, lo sentís como una parte esencial de vuestra vida. Porque este proyecto nace de Oviedo, es cierto; pero os aseguro que se sostiene en la fuerza colectiva de toda Asturias, dentro y fuera de nuestras fronteras", indicó.

"En Oviedo, estamos convencidos de que la cultura no solo es una expresión artística, sino también una potente herramienta de transformación. Desde el primer día, entendimos que esta candidatura no significa aspirar, únicamente, a un título. Representa una oportunidad histórica para reconocer lo que somos y para reivindicar nuestro legado, pero también para imaginar de forma compartida el futuro que queremos", aseguró Canteli, que además puso el foco sobre la relación de Oviedo con la cultura, "que nunca ha sido una moda pasajera" y que, "aun siendo una ciudad de tamaño medio, compite con capitales mucho mayores".

El alcalde de Oviedo desgranó todo lo que supondría ganar el título de capital europea y se mostró optimista. "Lo vamos a conseguir", indicó, porque, según él, "con semejantes cimientos culturales, a nadie puede extrañarle que hayamos decidido dar un paso más con esta candidatura para convertir la cultura en un motor de cambio, en un eje estructurador de proyectos urbanos, sociales, educativos y culturales".

Canteli destacó que "alcanzar la capitalidad europea en 2031 tendría un impacto extraordinario para Oviedo y para toda Asturias: visibilidad internacional, desarrollo económico, atracción de talento creativo, protección del patrimonio, dinamización del turismo cultural y, sobre todo, una renovación profunda del tejido artístico y social".

También puso de relieve que supondría "abrir una puerta directa a Europa, a sus redes, a sus instituciones y a sus oportunidades; significaría situarnos en un espacio de diálogo con ciudades que han vivido procesos de transformación similares y que hoy son referencias culturales en el continente". Y se hizo una pregunta: "¿Por qué no vamos a poder aspirar en Oviedo a un modelo cultural abierto, moderno, sólido, participativo y sostenible? Podemos, y lo vamos a conseguir".

El regidor ovetense destacó el equipo "extraordinario" de la candidatura y a sus responsables, "magníficamente coordinados por Rodolfo Sánchez". Canteli añadió que "esta candidatura no es solo de Oviedo ni es únicamente patrimonio de los ovetenses; es un proyecto nacido en nuestra ciudad, pero que pertenece a cada rincón de Asturias".

Añadió que "hemos querido que este sueño sea abierto e integrador; que recoja la diversidad cultural de nuestros concejos, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños; que refleje la riqueza lingüística, las tradiciones, la creatividad de nuestros jóvenes y la experiencia de nuestros mayores", y recalcó que "toda Asturias está representada en esta candidatura, y ese es uno de los valores que más está impresionando fuera".

Canteli agradeció a todos los ayuntamientos asturianos y también al Gobierno de Adrián Barbón "su compromiso, su apoyo y su implicación: entre todos, hemos iniciado una nueva manera de relacionarnos con la cultura que, pase lo que pase, nos transformará para siempre en una región más creativa, más abierta y mejor preparada para asumir el papel que nos corresponde en la Europa actual y futura".

El alcalde finalizó su intervención con una petición a los presentes: "Os invito a compartir la ilusión de un proyecto que también es vuestro y con el que defenderemos, más que nunca, nuestra identidad y nuestro legado. Y, por supuesto, os pido que nos ayudéis y que forméis parte de este camino que cambiará el presente y el futuro de Oviedo y de toda Asturias".