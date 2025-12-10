Ángeles Rivero: "Asturias Exterior es un trocito de la mejor Asturias"

Los lectores de LA NUEVA ESPAÑA encuentran desde hace un año en sus dispositivos, arriba a la izquierda, el icono desplegable de la “Asturias Exterior”, “un trocito de la mejor Asturias”. Ángeles Rivero Velasco, directora general de Prensa Ibérica para Asturias y Castilla y León, intervino este miércoles en el acto “Asturias capital”, en Madrid, para hablar el Proyecto “Asturias Exterior”, que LA NUEVA ESPAÑA puso en marcha hace poco más de un año para crear una gran comunidad digital –un centro asturiano global- con todos los asturianos que viven fuera de Asturias y fuera de España. Ángeles Rivero, en una charla con Amor Domínguez, presentadora del acto y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, fue desgranando el origen y los primeros resultados que está obteniendo este innovador canal.

“El proyecto”, relató la directora general de LA NUEVA ESPAÑA en la sala Truss del Movistar Arena, “arrancó“ cuando la estadística, los datos del INE, nos pusieron frente a una realidad que no teníamos lo suficientemente bien radiografiada y es que fuera de Asturias hay más de 300.000 asturianos, la mitad en otras comunidades españolas y la mitad en otros países del mundo”.

“Por lo tanto, teníamos que poner el foco en el mayor municipio de Asturias, aquel en el que viven dispersas por el mundo más de 300.000 personas”, explicó Rivero en conversación con Amor Domínguez. Era un proyecto que redondeaba la verdadera identidad del periódico. “LA NUEVA ESPAÑA, que está a punto de cumplir en año 2026 su 90ª aniversario, da recurrente información de todos y cada uno de los 78 municipios de Asturias, de todos los concejos interiores. Pero no teníamos específicamente atendido este gran concejo número 79, el de los asturianos del exterior, al que la tecnología ahora nos permite atender. Y por eso nace Asturias Exterior”.

Asturias Exterior se presenta, por tanto, como “un canal informativo”, porque, subrayó la directora general de Prensa Ibérica en Asturias y Castilla y León, “nosotros somos un periódico”: “Dentro de Asturias Exterior se publican informaciones, entrevistas, reportajes, artículos de opinión que tratan de reflejar historias personales protagonizadas por la diáspora asturiana. Poniendo el acento en el enorme talento que tienen todos los asturianos por el mundo, en los proyectos empresariales que han conseguido levantar en los lugares más diversos. Y poniendo el foco también en la asturianía, en ese amor por la tierra que sentimos todos los asturianos y que se acrecienta cuantos más kilómetros nos aleja la vida de la región que nos vio nacer”.

Ángeles Rivero detalló cómo, aparte del canal informativo, el proyecto Asturias Exterior también ha querido contribuir a articular esa enorme diáspora de asturianos, a crear comunidad. Para ello, el canal se complementa con un mapa interactivo que tiene más de 1.200 inscritos. También cuenta con dos grupos de Facebook y de WhatsApp y otros soportes los podcasts o una newsletter que semanalmente resume la actualidad de la semana. “Incluso hemos puesto en marcha iniciativas más anecdóticas como distribuir emoticonos muy de la tierra que luego los miembros de la comunidad utilizan para sus comunicaciones”, ilustró la directora general de LA NUEVA ESPAÑA.

Conoce a otros asturianos como tú

“Queremos crear comunidad”, afirmó con rotundidad ayer ante esa Asturias exterior reunida en Madrid, “para hacer de una manera más contemporánea lo que también hicieron en su momento los centros asturianos por el mundo”. En ese empeño por tejer esa red en la que el periódico lleva algo más de un año, el balance, dijo, “es muy reconfortante”. “Hemos lanzado el proyecto, es muy novedoso y es complejo de articular, lo hacemos con mucha ilusión Y la respuesta está siendo muy buena, tenemos más de 250.000 usuarios únicos mensuales en el canal. Hay más de 3.500 personas en las comunidades de Asturias Exterior. Tenemos más de 1.200 inscritos en el mapa, más de medio millón de visualizaciones de vídeos en redes sociales... Y lo que estamos hacienda ahora es construir una red de corresponsales y colaboradores en distintos lugares del mundo, sobre todo allí donde hay más asturianos”. Al hilo de esta reflexión, Rivero explicó que donde en el siglo pasado había más peso de la Asturias exterior, en Latinoamérica, ahora gana relevancia Europa y también Estados Unidos. “El mapa de la diáspora está mutando”, resumió.

Ángeles Rivero no dejó agradecer a los que han hecho posible poder hacer sostenible a largo plazo el proyecto de Asturias Exterior. “Nunca nos cansaremos de dar suficientemente las gracias a quienes, desde el primer momento, creyeron en nosotros, que son nuestros patrocinadores. Se lo agredecemos a los que, en este año largo de vida, se han ido sumando, a algunas empresas o instituciones, y también particulares que han demostrado su compromiso con este proyecto”.