La fuerza imparable de Asturias Capital: el apoyo de dentro y fuera de la región para dos proyectos con gran futuro que se citó en Madrid

Cientos de asturianos se dieron ayer cita en Madrid en el acto "Asturias Capital" organizado por LA NUEVA ESPAÑA para arropar a dos proyectos que buscan mostrar todo el potencial de Asturias más allá de sus fronteras: Por un lado, "Asturias Exterior" que sirve de canal de comunicación para todos los asturianos que se encuentran fuera del Principado, y, por otro, la candidatura europea de Oviedo a capital de la cultura que pondrá a Asturias en el mapa mundial.

Poco antes de las 18.30 horas, los invitados fueron llegando. Una amplia representación de personalidades empresariales, sociales y culturales pasaron por el Movistar Arena para dar la bienvenida a ambas iniciativas. Asturianos residentes fuera del Principado, como el Padre Ángel, que apoyó la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031: "Asturias en general representa esa cultura que es valiosa y que va desde la época de Don Pelayo con una historia y una riqueza únicas". Y también otros que quisieron acudir al evento llegados desde Asturias. Carlos Siñeriz, fue uno de ellos. El director general de la Fundación Cajastur aseguró que Asturias Exterior es "una iniciativa muy buena que nos permite hacer una comunidad que engrandezca, aún más, a la región".

El acto que sirvió de puente entre asturianos de dentro y fuera de la región teniendo como foco común la prosperidad de Asturias. "Es importante poder crear espacios comunes que conecten a todos los asturianos, porque todo lo que sea unir territorios va a ir a favor de Asturias", agradeció el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres.

"Esta candidatura no es solamente un reconocimiento a los valores artísticos y culturales de Oviedo, sino también una forma de ponernos en el mapa de una manera singular", explicó Juan Ramón Lucas al tiempo que celebraba las iniciativas porque son, según el periodista, una forma de "poner en valor a los asturianos". Lucas acudió al encuentro junto a su mujer, la modelo asturiana Sandra Ibarra, quien reflexionó acerca de la "seña de identidad asturiana". "Tenemos una identidad muy marcada pero siempre con los brazos abiertos", reflexionó.

Por la alfombra azul del acto también desfiló el diseñador Marcos Luengo. "Cuando vives lejos, siempre hay un sentimiento de asturianía muy especial, de estar pendientes los unos de los otros", comentó Luengo, que cree que cuando llevas mucho tiempo fuera de la región "aumenta el interés de lo que pasa dentro". Esta idea la compartió el escritor y guionista Edu Galán que reconoció ser un "gran lector de Asturias Exterior". "Lo guapo del proyecto es que son muchos asturianos buscando juntarse, y creo que estas iniciativas hacen un favor estupendo a todos los asturianos que hay por el mundo y que quieren conectar con otros asturianos", sostuvo.

Pero no solo la cultura apuesta por estos proyectos. El mundo empresarial también los mira con optimismo e ilusión. David González, director general de Sekuens, está "encantado" porque sabe que "esta candidatura, pase lo que pase, va a permitir que la cultura aporte económicamente a nuestra región".

Luz y color de la mano del artista "lightpainter" asturiano Frodo Álvarez

Alfredo Álvarez, conocido artísticamente como "Frodo", fue el encargado de poner el toque de color a la tarde de ayer. Este asturiano afincado en Madrid estudió Matemáticas y ejerció durante nueve años como programador. "Un día encontré mi verdadera vocación y desde entonces soy lightpainter", explica Álvarez. O lo que es lo mismo, Frodo pinta fotografías con luz. "Es una cosa que siempre llama mucho la atención y a la gente le divierte la experiencia", comenta orgulloso. Él también forma parte de esa Asturias Exterior que dejó atrás el Principado en busca de una nueva vida, pero con las raíces presentes. "El trabajo está en Madrid, pero mi idea es poder crecer lo suficiente como para poder trabajar en cualquier parte del mundo y, a la larga, poder volver a Asturias", explica este joven mientras enciende sus focos en la sala Truss del Movistar Arena para empezar a hacer las sorprendentes fotografías que acompañan a estas líneas.

Una tarde con sello asturiano

"Asturias Capital" puso la nota de color a una jornada marcada por la asturianía y la pasión por hacer del Principado una región próspera que avance desde cualquier lugar del mundo. La cita sirvió para que asturianos en Madrid se reencontrasen, hablasen y se uniesen en virtud de la región. No fue solo el acto de presentación de dos proyectos institucionales y comunicativos sino también una cita en la que no faltó el humor, las charlas, la música y la comida, con Asturias como nota de fondo.