Los responsables de la candidatura Oviedo 2031: “Queremos que la Asturias exterior sea nuestra embajada ante el mundo"

"Queremos que os involucréis en este proyecto, que seáis nuestros embajadores ante el mundo". Con estas palabras, el director de la candidatura Oviedo 2031 a Capital Europea de la Cultura (CEC), Rodolfo Sánchez, tendió la mano este miércoles a la Asturias Exterior, reunida por LA NUEVA ESPAÑA en Madrid en el Movistar Arena, para que sostengan y proyecten el proyecto regional en esta competición europea.

Antes de pedirles su apoyo, Sánchez detalló ante el auditorio reunido en la Sala Truss algunas de las características del proceso de selección, organizado por el Ministerio de Cultura pero con un jurado compuesto por expertos europeos. El título de Capital Europea de la Cultura, contó, naciones en 1985 gracias a Melina Mercouri y en la actualidad supone el reconocimiento anual de dos ciudades europeas como capitales de la cultura. En 2031 el título, que rota por los estados miembros, recaerá en España y Malta. En el apartado nacional, y dentro de un proceso organizado por el gobierno central pero en el marco europeo, es donde Oviedo presenta su candidatura. "Es un proceso de selección altamente competitivo", expreso el director de la candidatura regional, "con un jurado de expertos ante el que hay que realizar un primer examen, al que nos presentaremos entre enero y febrero del próximo año y una segunda fase en la que ya solo participarán las ciudades que hayan pasado el primer corte".

Ese jurado internacional, insistió Rodolfo Sánchez, "lo que valora es un buen proyecto cultural que contribuya a afianzar los valores que sustentan a la Unión Europea, un proyecto bueno para la ciudad pero que también tenga una amplia dimensión europea".

La aventura de Oviedo 2031 comenzó hace un año, explico su director, "por decisión del alcalde, Alfredo Canteli", y lo hizo con una decisión que marcó el posterior devenir del proyecto. "En aras de conseguir una mirada neutral y objetiva y más profesional, se seleccionaron un coordinador, Pepe Mompeán, y una directora artística, Natalia Álvarez Simó, que no eran asturianos pero que estaban familiarizados con este tipo de procesos de selección y son técnicos y gestores culturales de primer nivel".

Mompeán y Álvarez Simó ayudaron, explico Sánchez, "a realizar un análisis objetivo de la situación de partida en la que estábamos y nos ayudaron a valorar muchas cosas que ya tenemos y que, en ocasiones, no somos conscientes de su valor". De su mano el equipo creció y se internacionalizó, con la incorporación de Zoe López, técnica cultural que lleva años afincada en Asturias y se encarga de la coordinación territorial, Antonia Blau, que es directora del Goethe Institut en España y se encarga de potenciar la dimensión europea del proyecto y Paula Mota y Cristina Fariña, expertas europeas, la primera exdirectora de la candidatura ganadora de Evora 2028 y la segunda técnica internacional que ha sido jurado en otras CEC.

Esa es la parte "exterior" de la candidatura, que se nutre en lo local con una selección de diez comisarios para cubrir las distintas áreas, de un comité de capitalidad que agrupa a figuras de todos los ámbitos sociales y culturales y un comité institucional donde están los principales impulsores del proyecto, como son el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado de Asturias.

Precisamente, destacó Rodolfo Sánchez, una de las grandes fortalezas que tiene este proyecto es el consenso y la unidad que concitó desde el principio. Aunque las bases exigen que una ciudad encabece la propuesta, Oviedo no se presenta en solitario, sino en representación de todo el territorio, con el apoyo del Principado y el acuerdo de todos los ayuntamientos. Este frente de unión entre administraciones de distinto signo político y distintos territorios es, en palabras del director de Oviedo 2031, "algo inédito en Asturias y que señala un camino que debemos desarrollar más, el de la unidad regional por encima de los viejos localismos".

En el proyecto de Asturias para ser Capital Europea de la Cultura también citó algunos rasgos específicos importantes, como es tener una lengua propia, el asturiano, una lengua minorizada que responde a las políticas de diversidad cultural defendidas por Europa y que distingue la candidatura asturiana del resto de competidores.

La visión de Asturias desde fuera, de los que han llegado a la región, también ha sido clave para levantar el proyecto, y Sánchez citó expresamente el apoyo y complicidad del científico Carlos López Otín, que encontró en la región un ejemplo magnifico de algo que él ha estudiado en su trabajo. "El exposoma es ese conjunto de factores externos, no internos, que pueden determinar a la larga una enfermedad, cuestiones como la contaminación, o una mala alimentación, o malos hábitos. Otín ha estudiado, dándole la vuelta a este concepto, aquellos factores que a la larga generan bienestar, mental y físico, es lo que llama el ‘exposoma amable’ y lo que él, según nos ha dicho, se encontró en Asturias", explico Rodolfo Sánchez.

El director de la candidatura se excusó por no poder ofrecer muchos datos sobre el proyecto con el que concurren al proceso de selección. "Es una competición y tenemos que ser cautos con la información que se filtra", se justificó. Lo que sí indico es que Oviedo 2031 ha desarrollado un dossier de candidatura, un "bid book" que refleja un año de "intenso trabajo". A la vez, detalló, se ha confeccionado un Plan Estratégico de la Cultura para Oviedo (PECO) que marcará las líneas maestras para la transformación a largo plazo de la Fundación Municipal de Cultura. En este sentido, indicó, los dos procesos van de la mano: "El proyecto no se puede fundamentar exclusivamente en lo que tenemos, sino que debe plantear nuevas visiones para incrementar la participación ciudadana e incorporar a nuevos sectores culturales".

Con la confianza en que Oviedo tiene "un buen proyecto y un buen relato", Rodolfo Sánchez cedió la palabra a la gestora cultural Natalia Álvarez Simó, que es la directora artística de la candidatura.

La gestora cultural Natalia Álvarez Simó, directora artística de la candidatura Oviedo 2031, ofreció ayer al público de "Asturias capital", el acto de presentación de Oviedo 2031 en la puesta de largo del canal Asturias Exterior de LA NUEVA ESPAÑA, una aproximación muy esperanzadora al camino recorrido por su equipo hasta definir el proyecto con el que Asturias se presenta ante Europa para defender sus aspiraciones al título CEC.

"Los procesos de participación, en forma de mesas pública y encuentros privados con todos los sectores", relato Álvarez Simó, "han sido claves en la puesta en marcha de la candidatura, para tomar el pulso de los distintos agentes, identificar fortalezas y debilidades y empezar a involucrar al mundo artístico asturiano en el programa".

En ese itinerario, los responsables de la candidatura pudieron reunirse e incorporar al proyecto a los sectores tradicionales y a los más avanzados, al mundo de las artes visuales pero también al de las escénicas o el literario. El grupo de la capitalidad desplegó un plan que superó, también, los localismos, distribuyendo los encuentros por todo el territorio, no sólo en Oviedo. Hubo reuniones y trabajo de grupo en Gijón y en Avilés y se abrió con especial interés y énfasis a la participación a la zona rural, explico la directora artística de la candidatura.

El siguiente paso en los procesos participativos fue el lanzamiento de la manifestación de interés, una convocatoria pública mediante la que se recibieron más de 120 proyectos de distintos agentes culturales. Álvarez Simó explico que todas estas propuestas se han incorporado de una u otra forma en el proyecto de programa que incluye el "bid book", el dossier de candidatura, que Oviedo 2031 entregará y defenderá ante los jurados internacionales: "Aunque el bid book no consiste en una lista de proyectos, en él sí figuran algunas propuestas, y no hemos hecho tanto una transferencia directa de las ideas recibidas como un proyecto que agrupa, reordena y rebautiza todas las ideas para dar la medida ante el jurado de todo lo que Asturias será capaz de desplegar en 2031".

En todo caso, Álvarez Simó explico que todos los proyectos que se desarrollen deben tener cubiertas tres dimensiones, la local, la nacional y la europea, motivo por el que se están buscando socios correspondientes a esos tres niveles para hacer crecer las propuestas en próximas fases del proceso de selección. "Este trabajo también sirve para ayudar a que el sector cultural asturiano se anime a participar más en ese campo fuera de sus fronteras, que pelee por proyectos europeos y busque en las redes internacionales un camino de expansión y crecimiento".

Aunque Natalia Álvarez Simó, como Rodolfo Sánchez, evitó ofrecer más detalles por la privacidad a la que obliga el proyecto en esta fase, sí citó que la forma de presentar la programación ante Europa estructura las ideas en tres ejes que hacen referencia a cuestiones como la dimensión exterior e interior, el trabajo en comunidad y la proyección internacional, de Asturias al mundo.