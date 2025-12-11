Asturias presenta en Madrid dos proyectos clave para lanzarse al exterior y captar la capitalidad cultural europea
Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, subraya que el canal digital “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA se complementa con la candidatura de Oviedo a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031 para contribuir a la proyección internacional de Asturias
La comunidad asturiana en la capital, junto con una amplia representación de la “Asturias interior”, respalda un proyecto que será “una potente herramienta de transformación”, según Alfredo Canteli, quien asegura que la candidatura pertenece “a cada rincón de Asturias”
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se suma al acto y ensalza a Oviedo como “una ciudad firmemente anclada al futuro, entregada a lo cultural, uno de esos lugares donde hay que estar, vibrante”
La Asturias del exterior, reunida en Madrid –su gran capital fuera de la región- se vuelca con el gran proyecto de futuro de Oviedo: la obtención de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una amplia representación de los más destacados asturianos en Madrid, más una relevante presencia de la sociedad asturiana que “bajó” este miércoles a la capital, ha participado en el acto “Asturias capital”. Fue la gran presentación del proyecto cultural ovetense celebrada en el Movistar Arena. Una concurrida cita capitalina auspiciada por el canal “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA, la iniciativa con la que el periódico aspira a construir una gran comunidad entre los casi 300.000 asturianos, y descendientes, que hay repartidos por el resto de España y el resto del mundo.
Hacia arriba y hacia el horizonte
Y de la coincidencia y concomitancia de estos dos proyectos –Oviedo 2031 y Asturias Exterior- habló Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial del grupo Prensa Ibérica. Fue la primera en tomar la palabra para dar la bienvenida a los asistentes. También para enunciar la especial relevancia que tiene la coincidencia de estos dos proyectos en un mismo acto en Madrid. Trazó una geografía emocional del alma de Asturias, que se mueve entre la verticalidad de sus montañas –“para conquistarlas”- y la horizontalidad del Cantábrico, que marca la senda “para descubrir a lo lejos tierras de oportunidades”.
En este caso, el “empuje vertical” es el de la candidatura ovetense, que quiere proyectar su cultura a Europa. La proyección horizontal, hacia el mar y más allá, es la que persigue el proyecto “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA: “Representa el ansia por crear comunidad, vertebrar, acercar y mantener siempre presentes a esos asturianos”.
En el acto, celebrado en el Movistar Arena, participaron los más relevantes representantes de la Asturias de interior, desde el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. También se dejaron ver relevantes figuras del empresariado de ámbito nacional como el segoviano Jesús Núñez, cuya universidad Alfonso X se instalará próximamente en Oviedo, o el asturiano Francisco Rodríguez, que está al frente de la multinacional láctea Reny Picot o Luis Rodríguez-Ovejero, de la tecnológica Satec, así como las hermanas Mercedes y Cecilia Alvargonzález, de la compañía marítima del mismo nombre. También asistieron numerosos representantes de la colonia asturiana en la capital como el actor Roberto Álvarez o el escritor y guionista Edu Galán, entre otros muchos.
En el acto intervino el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien afirmó que Oviedo es una ciudad “firmemente anclada al futuro, uno de esos lugares donde hay que estar; vibrante, entregada a lo cultural”. El Alcalde madrileño también elogió el lema de “Asturias Exterior” (“Todo lo que nos une”). "En tiempos como los que vivimos, eso es muy importante. Es más lo que podemos hacer si estamos de acuerdo que si avivamos las discrepancias”, incidió.
El redescubrimiento del Concejo 79 y el nacimiento de una comunidad
Un diálogo entre la presentadora del acto, la periodista Amor Domínguez, y Ángeles Rivero, directora general de Prensa Ibérica para Asturias y Castilla y León, sirvió para detallar a todos los asistentes el proyecto de “Asturias Exterior” de LA NUEVA ESPAÑA. Rivero explicó que “Asturias Exterior” es un canal informativo donde se da relevancia a decenas de historias y “al enorme talento que tienen los asturianos por el mundo, poniendo el foco en la asturianía, ese amor por la tierra que sentimos todos los asturianos y que se acrecienta cuantos más kilómetros nos aleja la vida del lugar que nos vio nacer”. Pero junto a las noticias, reportajes o entrevistas en torno a la actualidad de los casi 300.000 asturianos y descendiente que viven en el resto de España y en el extranjero, “Asturias Exterior” ofrece también un mapa interactivo de asturianos por el mundo, con más de 1.200 participantes, además de grupos en redes sociales, newsletter y varios videoblogs. “Queremos crear comunidad, hacer de una manera más contemporánea lo que también hicieron en su momento los centros asturianos por el mundo”.
Alfredo Canteli, el alcalde ovetense, tomó la palabra para hablar de la voluntad de los promotores de la candidatura ovetense para proyectarla al exterior. "Queríamos presentarla así: rodeados de tantos asturianos que, aun viviendo lejos del Principado, lo sentís como una parte esencial de vuestra vida. Porque este proyecto nace de Oviedo, es cierto; pero os aseguro que se sostiene en la fuerza colectiva de toda Asturias, dentro y fuera de nuestras fronteras", indicó.
El regidor ovetense considera que el proyecto de capitalidad es “una oportunidad única”, “una potente herramienta de transformación”. Traerá, según su modo de ver, “visibilidad internacional, desarrollo económico, atracción de talento creativo, protección del patrimonio, dinamización del turismo cultural y, sobre todo, una renovación profunda del tejido artístico y social”. Canteli tiene muchas esperanzas puestas en la Capitalidad. "Lo vamos a conseguir", indicó, porque, según él, "con semejantes cimientos culturales, a nadie puede extrañarle que hayamos decidido dar un paso más con esta candidatura para convertir la cultura en un motor de cambio, en un eje estructurador de proyectos urbanos, sociales, educativos y culturales".
Ainhoa Moll: "La capitalidad de Oviedo y la web Asturias Exterior nos proyectan más alto y más allá"
La adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica incide en complementariedad que tienen la candidatura de Oviedo y el proyecto de LA NUEVA ESPAÑA para la diáspora para "irradiar y atraer" los mejores valores de Asturias
La mirada del asturiano vuela hacia la vertical en busca de sus montañas y vigila siempre la horizontal de su mar Cantábrico. Estas son sus coordenadas existenciales. La candidatura de Oviedo a la capitalidad cultural europea sería reflejo de ese “empuje vertical a lo más alto” y el proyecto "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA representa el afán por tejer una región multinacional e integrar en red a todos los asturianos que cruzaron el horizonte y se extendieron por el mundo entero. Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora del grupo Prensa Ibérica, hiló con esta síntesis geométrica de Asturias las dos iniciativas que se fundieron en la tarde de este miércoles en Madrid, durante la celebración del acto “Asturias, capital”.
La cita, que congregó a lo más granado de la comunidad asturiana en Madrid y a destacados representantes de la sociedad asturiana que se acercaron a la capital de España, se ha celebrado en el Movistar Arena, que se convirtió en “tierra asturiana” porque, como apuntó Ainhoa Moll, “donde va un asturiano lleva consigo la región entera”.
El encuentro en Madrid fue “un acto de múltiples coincidencias y anhelos compartidos”, dijo Moll. En esta cita se unieron simbólicamente “dos capitalidades”, dijo la directora editorial de Prensa Ibérica: “La de la Asturias interior, que está en Oviedo, y la de la Asturias exterior, que está en Madrid, donde se concentra en esta etapa la mayor parte de la extensa diáspora asturiana.
Convergieron también dos proyectos que, de alguna manera, sintetizan el ser de Asturias, una región que mira a lo algo de sus montañas y a lo horizontal cuando otea desde el mar Cantábrico el horizonte en busca de otros puertos y nuevas oportunidades: “De alguna manera, ambas ideas están recogidas a la perfección aquí. El proyecto de Oviedo para conseguir visibilidad en la cultura europea, que une a toda la comunidad en el empeño, equivale a ese empuje vertical para llevar Asturias a lo más alto. El canal digital de LA NUEVA ESPAÑA representa el ansia por crear comunidad vertebra y acercar siempre presentes a esos asturianos a los que la pulsión horizontal empujó por caminos distintos”.
