Asturias pulveriza su récord de inmigración y es la tercera región que más población gana en los flujos con el resto de España

La nueva Asturias demográficamente emergente, la que lleva tres años remontando sus cifras de población gracias al flujo de las migraciones, pulverizó en 2024 otro récord personal de atracción de inmigrantes y elevó a 14.225 habitantes la ganancia que deja la diferencia entre las entradas y las salidas desde el extranjero y el resto de España. El saldo es mayor que nunca, eleva en 2.239 la plusmarca de 2023 y multiplica por diez el dato positivo de 2021 merced al súbito estallido de unas cifras que suben sin descanso desde 2022 y que en el resumen general de 2024 pintan un panorama en el que las más de 29.000 llegadas casi triplican las cerca de 15.000 salidas y permiten a la región compensar la pérdida de población autóctona por el profundo desequilibrio que mantiene la diferencia creciente entre los nacimientos y las defunciones.

Asturias no logra frenar la hemorragia de una crisis de natalidad que ha cumplido cuarenta años, pero en esta década atrae y retiene más población que nunca. El impulso migratorio de la región vuelve a venir de fuera de España, sobre todo de Sudamérica y en consonancia con una tendencia que con altibajos dispara el saldo exterior del conjunto del país, pero quizá sea cada vez más significativo el beneficio que procede del resto de España.

Asturias fue en 2024 la tercera región que más habitantes nuevos sumó en los movimientos migratorios con origen y destino en otras comunidades autónomas: sólo Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mejoran la suma asturiana de 3.885, mil más que en 2022, más del triple que en 2022. Los 13.411 habitantes importados del resto de España marcan el tope de la serie estadística. Desde 2003, sólo el año de la pandemia, 2020, había rebajado los 9.526 emigrantes interautonómicos de 2024.

Asturias vuelve a ganar en los intercambios con Madrid

Por segundo año consecutivo, además, Asturias sale ganando de los intercambios con la Comunidad de Madrid, que sigue siendo el principal punto de origen y destino de las mudanzas que implican a la población del Principado y la “capital” de la Asturias exterior, pero de 2023 en adelante con un elocuente desequilibrio a favor de Asturias. En 2024, último año actualizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las entradas desde la capital, aquel sumidero por el que durante años se iban sin pausa los asturianos emigrantes, superaron a las salidas en 1.119 personas, profundizando en la confirmación de una tendencia que nació un año antes, el primero de la serie histórica que salió a favor de Asturias –entonces en 858 personas–. Tiene este dato el aliño de otro no menos revelador de lo que puede empezar a ser una tímida tendencia: Madrid y Cataluña, las autonomías de las grandes ciudades, son las que tuvieron el año pasado un saldo migratorio más deficitario en sus intercambios demográficos con el resto de la nación.

Todo viene y va a Sudamérica

Con el exterior, en cambio, todas las regiones sin excepción y el país en su conjunto salen ganando, en el caso de Asturias 10.340 habitantes como frutos del récord histórico de inmigrantes en un año, 15.772 que duplican los de 2021, y de una cifra de salidas que también eleva levemente las de los dos ejercicios anteriores y deja el último dato en 5.432 emigrantes. Sobre el mapa, coinciden significativamente los orígenes y destinos fundamentales de los intercambios: la mitad de los inmigrantes de 2024 proceden de Sudamérica, que también es el rumbo mayoritario de los que se van, a razón de casi uno de cada tres. Colombia (2.654) y Venezuela (1.932) se mantienen como los principales países de origen de los nuevos habitantes del Principado, con un incremento notable de cubanos y un acercamiento de los africanos a los europeos, que apenas representan el veinte por ciento de las entradas, con Ucrania como nacionalidad principal y Rusia relevando a Rumanía en la segunda posición.

Colombia repite como destino principal de las salidas, con 559 y justo por delante de Rumanía (478) y Estados Unidos (338). Un dato relevante en el análisis de las salidas hacia el exterior invita a considerar el lugar de nacimiento de los emigrantes y sugiere la posibilidad de una cierta mayoría de retornos, toda vez que por cada cinco personas que han emprendido el éxodo hacia el extranjero, sólo una es española y cuatro habían nacido en otro país…

El caso inglés

La estadística recién actualizada por el INE encuentra algún comportamiento singular en los flujos de población entre Asturias y el resto del mundo. Por ejemplo, la inversión de tendencia en los movimientos con el Reino Unido, que ha pasado de registrar un saldo negativo 149 habitantes en 2023 a una ganancia de once en 2024, fruto sobre todo de la notable contracción de las emigraciones rumbo a las islas, de 437 a 284. En las corrientes hacia el extranjero, la región únicamente pierde población con Rumanía (112 personas) y Suiza (23). En los flujos con el resto de España, por lo demás, Asturias sólo pierde con La Rioja y con Ceuta.