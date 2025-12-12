La gaita asturiana triunfa en la capital de las habaneras
La bandina tradicional "Xácara" ofreció un multitudinario concierto de villancicos en el belén instalado en la plaza del Ayuntamiento de Torrevieja
La versatilidad de la gaita asturiana sorprendió y emocionó a los habitantes de Torrevieja, en Alicante, el pasado fin de semana durante la celebración de las fiestas en honor de Santa Bárbara. La bandina tradicional "Xácara" ofreció un multitudinario concierto de villancicos en la plaza del Ayuntamiento donde se ubica el gigantesco belén municipal. El grupo ovetense dirigido por Álvaro Alvarez, doble ganador del trofeo MacCrimmon en el Festival Intercéltico de Lorient, deleitó al numeroso público con un recital de villancicos que emocionaron y fueron largamente aplaudidos por todos los asistentes. "Ya vienen los Reyes Magos", "Campana sobre campana", "Navidad, Navidad", "Hacia Belén va una burra", "El tamborilero", "Rodolfo, el reno" y "Adestes Fidelis", fueron algunas de las piezas interpretadas en la primera ocasión que unas gaitas asturianas ofrecen un recital de villancicos en la capital de las habaneras.
La tarde del sábado, tras el pregón de las fiestas de Santa Bárbara, la bandina ofreció en el Palacio de la Música otro interesante concierto en el que demostraron al público la versatilidad del sonido de la gaita asturiana al interpretar ritmos tan distintos como una diana floreada, el pasacalles de Peruyes, el saltón de Oviedo, varias jotas, entre ellas, la de Pepe Peñanes, algunas muñeiras, un pasodoble y hasta una rumba.
Asimismo, el grupo deleitó al público con una muestra de pandereta cantada para baile y Maria Ortiz explicó las peculiaridades de las telas con las que se confeccionan las distintas partes de los distintos trajes regionales tradicionales.
La mañana del domingo "Xácara" abrió la procesión de la comitiva de Santa Bárbara, que se desplazó desde la sede del Centro Asturiano de Torrevieja hasta la iglesia de la parroquia de San Roque y Santa Ana. Durante el trayecto, el sonido de la gaita llamó la atención de numerosos vecinos que se asomaron a las ventanas para observar y grabar el paso de la procesión.
En la liturgia, el sonido de la gaita volvió a emocionar a todos los fieles que llenaban el templo al escuchar el "Ave Maria" de Schubert durante el ofertorio, el himno de Asturias en la consagración, el "Santa Bárbara béndita" y el "Entremedio de Chema Castañón" durante la comunión y finalizar con el himno de Covadonga.
Las gaitas de Álvaro, Jaime, Miguel y Sergio, la percusión de Carlos, el tambor de Natalia y los bailes de María y Floro, emocionaron a todos los torrevejenses y demostraron cómo se hace patria fuera de Asturias y cómo la gaita triunfa en la capital de las habaneras.
