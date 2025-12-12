Radiografía de las migraciones que impulsan la población asturiana: la región exporta titulados superiores, pero también los recibe

¿Se van realmente los mejores? ¿Quiénes son los nuevos habitantes importados que impulsan el censo de Asturias? Los flujos migratorios se han convertido en el fenómeno clave de la evolución demográfica asturiana en esta década, en la palanca que hace crecer un censo que declinaba durante decenios, que ahora reverdece gracias al incremento en las llegadas de inmigrantes y que quizá merezca una mirada por dentro. En las cifras que actualizó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) se incluye por primera vez una información relevante sobre el nivel de estudios y la actividad de los migrantes internacionales que acaso pueda aproximar una respuesta para la pregunta sobre la caracterización del emigrante y el inmigrante tipo, o más concretamente para tratar de saber quiénes y cómo son los que llegan y los que se van. Los resultados confirman de entrada que el 34 por ciento de los que se marchan de Asturias, uno de cada tres, tiene titulación superior, pero también casi el treinta por ciento de los que llegan. Son los universitarios, de hecho, el colectivo mayoritario tanto en las entradas como en las salidas.

De acuerdo con el dato de 2023, el más reciente de los actualizados esta semana por el INE, los graduados universitarios representan el 34 por ciento de los que dejaron el Principado rumbo al extranjero –1.574 de 4.614 ese año– y son el colectivo predominante en una estadística que también cuenta un 25 por ciento, uno de cada cuatro, con una formación equivalente al bachillerato, un diecinueve que ha alcanzado la primera etapa de la secundaria y un nada desdeñable 21 que no ha superado la primaria. Asturias rebasa, eso sí, el porcentaje de universitarios emigrantes del conjunto del país, donde esta magnitud ronda el 28 por ciento y el sector predominante de los expatriados no es este, sino el de los que no han pasado la primaria.

En el movimiento inverso, quizá en contra de lo que se percibe a simple vista, las proporciones son similares en las llegadas. Es decir, Asturias exporta sobre todo titulados superiores, pero también los importa: tres de cada diez de los ingresos registrados desde el extranjero en 2022, el último ejercicio que computa el INE, corresponden a esta categoría, igualmente mayoritaria en la lista de niveles formativos. El estudio también incluye a un 26 por ciento, más de uno de cada cuatro, en la segunda etapa de los estudios secundarios y a un 24 por ciento que como mucho ha completado la primaria. Asturias, por lo demás, recibe más proporción de inmigrantes universitarios que el conjunto de España, donde el nivel es del 27,5 por ciento, y menos población con estudios básicos, un colectivo que en la media nacional sobrepasa el treinta por ciento.

Así pues, en contra tal vez de la visión engañosa que puede ofrecer el primer vistazo, la distribución de los que llegan y los que se van por niveles formativos presenta elocuentes similitudes. La proporción de universitarios sube, eso sí, cuando se aíslan los emigrantes nacidos en España, y por tanto se excluyen los extranjeros que emprenden el regreso a sus países. Este colectivo específico, que se ha ido contrayendo en esta década y ronda desde 2022 el millar de personas, aproximadamente una de cada cinco del total de las que emigran desde el Principado, tiene una mayoría más contundente de titulados superiores, que representan algo más de la mitad de sus componentes.

Hay que considerar que el INE sólo ofrece esta información sobre el nivel educativo y la ocupación en su estudio sobre las migraciones exteriores, aún no en los flujos entre autonomías. Con esa salvedad se puede trazar asimismo un perfil del inmigrante y el emigrante asturianos por su edad y su relación con la actividad. Aquí se confirma la tesis de que se mueven sobre todo los jóvenes: cerca de la mitad de los emigrantes tienen entre 25 y 44 años y la proporción se repite muy aproximadamente entre los inmigrantes. En esto los dos colectivos también se parecen.

Se descubren igualmente significativas similitudes cuando la lupa se acerca al sector económico al que pertenecen mayoritariamente los que vienen o se van de Asturias con un trabajo. Una proporción similar de más o menos uno de cada cuatro de estos inmigrantes y emigrantes “laborales” están encuadrados en el área que el INE engloba bajo el epígrafe de los “trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores”. El siguiente sector más representado sería el de las “ocupaciones elementales”, con más o menos un veinte por ciento en las dos colectividades, y sólo a continuación, con una proporción del diecisiete por ciento de los que llegan a Asturias y un trece de los que se van, aparecen los “técnicos y profesionales científicos e intelectuales”.

Estas semejanzas en la extracción o las edades de los que llegan y los que se marchan sirve para complementar el hecho estadístico que el INE constató este jueves, el nuevo récord de ganancia demográfica por las migraciones que Asturias pulverizó en 2024. La diferencia entre las entradas y las salidas, muy favorable a las primeras, aportó al Principado 14.225 habitantes. Los intercambios con el extranjero consolidan el liderazgo de Sudamérica como punto de origen y destino de los que se instalan en Asturias y los que se marchan. Los flujos con el resto de España, particularmente positivos para el Principado, ofrecen por segundo año consecutivo un saldo positivo para la región en los intercambios con Madrid, rumbo tradicional de emigración desde el Principado y “capital” de la Asturias exterior como lugar de fuera de Asturias con más asturianos.