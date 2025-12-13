Hevia embelesa al Papa León XIV: así sonó el "Adeste Fideles" a la gaita en el concierto de Navidad del Vaticano

El "Venite adoremus", frase central del villancico navideño "Adeste Fideles", es reconocible en el mundo entero y el gaitero asturiano José Ángel Hevia lo ha tocado ante el papa León XIV en la trigésimo tercera edición del Concierto de Navidad del Vaticano.

El artista maliayés es la quinta vez que actúa en en el “Concerto di Natale”, pero la primera ante el papa estadounidense, que escuchó atentamente cada nota de este villancico clásico.

Antes de la actuación, Hevia fue recibido en audiencia privada por el papa León XIV junto a otros artistas participantes en el evento, como ya es tradición en este tipo de conciertos.

El gaitero maliayés, que este año festeja el 25 aniversario de la concesión del Multiplatinum Europe Award por su disco “Tierra de Nadie” (una distinción que reciben los artistas que venden más de un millón de discos en un año en Europa) es ya un habitual de la cita navideña en el Vaticano. Italia es uno de los países del extranjero donde mejor acogida ha tenido la carrera musical del gaitero maliayés.

“Es la quinta vez que mi hermana y yo, desde 2001, participamos en este concierto. La primera vez fue con Juan Pablo II, con quien estuvimos en una segunda ocasión. Luego tocamos con el papa Razinger y con Francisco al que le toqué un tango en la audiencia privada y vino a estrecharme las manos muy cariñoso”, dice el gaitero.

En la edición de este año, además del gaitero asturiano, acturaron la cantante y compositora estadounidense Sheryl Crow, Riccardo Cocciante, Michelle Bravi, Sal Da Vinci, la israelí Noa, Stephanie Radu, Orietta Berti, Marquinn Middleton and The Miracle Chorale y la Veneto Pipe Band, además del Piccolo Coro “Le dolci note” y la Orchestra Italiana del Cinema, dirigida por el maestro Adriano Pennino.

Un pecado no haber traido la gaita

La primera vez que Hevia tocó la gaita en el Vaticano fue ante Juan Pablo II. Un cardenal se le acercó y le dijo: “Hevia, è un peccato non avere qui la cornamusa”. Y el gaiteru le respondió: “La cornamusa è in macchina, se vuole vado a prenderla súbito”. Así que el manager, Javier Santos, “bajó las escaleras, creo yo que volando, garró la gaita del maleteru y cuando los alabarderos cerraban la puerta de la sala de audiencias entró de vuelta con la gaita”. Juan Pablo II se acercaba despacio, ya tenía una edad, “así que me dio tiempo a tocar algo”. Desde entonces, dice Hevia, “ya me piden los cardenales que lleve la gaita el día de la audiencia privada y hago una pequeña intervención. En una audiencia, Hevia le tocó el “Cumpleaños feliz” a Bergoglio, otra vez un tango (en la recepción de 2017) y ahora, para León XIV, “creo que habrá una invervención con música navideña”.