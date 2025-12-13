Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana lloramos la pérdida de Jorge Martínez, líder de "Ilegales", titán ovetense del rock español. Su fallecimiento, a los 70 años de edad, ha dejado una huella profunda y sentida en la sociedad asturiana. Pero también del sarpullido de casos de corrupción y de acoso machista que está sufriendo el PSOE y que tiene frito al presiden asturiano, Adrián Barbón, que no está dispuesto a soporta a "babosos y puteros". La semana nos ha llevado a las puertas de la Navidad con una huelga de médicos y el malestar entre los alcaldes asturianos, de uno y otro signo político, que no ven nada clara la "tasa turística" que el gobierno del Principado pretende aplicar el próximo año y que, según algunos expertos, puede acaba ahuyentando a los turistas.
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- Despiden a un profesor asturiano tras 20 años en un colegio privado por 'una bajada del número de alumnos', y el docente gana el juicio
- La nueva ruta que llegará al aeropuerto de Asturias a partir de mayo (y con una compañía que nunca operó en la región)
- Angustioso rescate en Tineo de tres atrapados tras caer su coche al río después de una colisión
- Así crecerá el mayor centro comercial de Asturias: ganará un espacio para tiendas del tamaño del Tartiere y generará mil nuevos puestos de trabajo
- Aterriza en Asturias el restaurante para amantes del pollo, cerdo y ternera: 'Maestros churrasqueros llevan la carne a la mesa que se puede repetir tantas veces como desee el comensal y guarniciones ilimitadas
- Los mejores callos de España se cocinan en un restaurante de Gijón y viajaron hasta París para participar en el campeonato más prestigioso del mundo: 'Que bonito es presumir de Asturias
- Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- Estos son los tres alumnos de la Universidad de Oviedo que han ganado el Premio Nacional Fin de Carrera