Hola, babosete, ¿qué haces en el PSOE?: lee la "Carta desde el Paraíso" el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana lloramos la pérdida de Jorge Martínez, líder de "Ilegales", titán ovetense del rock español. Su fallecimiento, a los 70 años de edad, ha dejado una huella profunda y sentida en la sociedad asturiana. Pero también del sarpullido de casos de corrupción y de acoso machista que está sufriendo el PSOE y que tiene frito al presiden asturiano, Adrián Barbón, que no está dispuesto a soporta a "babosos y puteros". La semana nos ha llevado a las puertas de la Navidad con una huelga de médicos y el malestar entre los alcaldes asturianos, de uno y otro signo político, que no ven nada clara la "tasa turística" que el gobierno del Principado pretende aplicar el próximo año y que, según algunos expertos, puede acaba ahuyentando a los turistas.

