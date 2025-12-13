Estos son los concejos que más ganan en el intercambio migratorio con el extranjero y el resto de España

El flujo bidireccional de las migraciones deja en Asturias un beneficio demográfico que dentro de la región tiene su propia geografía y algún comportamiento curioso. La población asturiana se impulsa gracias a la diferencia positiva entre los emigrantes y los inmigrantes, factor esencial del impulso reciente del censo, pero ni gana toda la región ni toda la región gana igual. La diferencia entre las entradas y salidas sale a favor de la mayor parte de los concejos, en concreto de 62 de los 78, pero el descenso al detalle detecta notables diferencias sobre la capacidad atractiva de las diferentes Asturias del mapa.

De entrada, el municipio que más progresa con las migraciones no es el más poblado, y Oviedo encabeza con 4.775 habitantes una lista de ganancias que relega a Gijón al segundo puesto, con sus 3.239. Como quiera que el dato de toda Asturias en 2024 son 14.225 personas de saldo positivo, la conclusión dice que uno de cada tres nuevos habitantes ganados con las migraciones está en la capital, o que la suma de Oviedo y Gijón concentra poco más de la mitad del beneficio total.

El resumen de las entradas y salidas, tal y como lo ha puesto al día esta semana el Instituto Nacional de Estadística (INE), mide los intercambios con el extranjero y el resto de España, sin contar el flujo entre municipios dentro de la región. Con esa salvedad se construye una clasificación del rédito migratorio que más allá de la mencionada inversión de posiciones en la cabeza entre Oviedo y Gijón respeta con leves variaciones el orden de los municipios más poblados del centro de la región.

Se observa, eso sí, algún otro detalle significativo, como lo cerca que están los 848 habitantes que gana el cuarto, Siero, de los 876 del tercero, Avilés, o que el saldo favorable de San Martín del Rey Aurelio supere a los de Corvera y Castrillón, los dos concejos de la comarca de Avilés que lo aventajan en población. Puede sorprender también el volumen de ganancia de algunas de las grandes demarcaciones de las comarcas mineras, porque Aller, Laviana y Lena completan con Langreo, Mieres y San Martín un sexteto de concejos de las Cuencas entre los doce primeros clasificados en una tendencia gobernada, tal vez, por la mayor disponibilidad de vivienda a precios asequibles en esas zonas.

En general, el resumen del saldo que dejan en Asturias las corrientes migratorias de 2024 acrecienta la concentración del beneficio en el área muy urbana del centro, nada nuevo, pero también detecta que es el intercambio con el extranjero, palanca principal del cambio de la demografía asturiana en esta década, el que pilota el crecimiento de la población y, sobre todo, su agrupación. De nuevo es Oviedo el municipio que más gana en este terreno, con 3.747 personas de saldo exterior positivo por los 2.793 de Gijón. Si se suman los 815 de Avilés se concluirá que siete de cada diez residentes ganados en los flujos desde el extranjero acaban en uno de los tres concejos más habitados. Aislando sólo el saldo externo, por lo demás, también se ve que Langreo gana más habitantes procedentes de fuera de España que Siero –375 frente a 342– o que Castrillón es la demarcación de las más pobladas del centro que más lejos está de los diez primeros en cuanto a la ganancia migratoria.

La muy diversa realidad municipal que esconde el buen comportamiento de Asturias como comunidad atractiva para los inmigrantes obliga a buscar la ubicación de los catorce municipios que han salido perdiendo en el resumen recién actualizado de los cambios de residencia en 2024. Estos también se agrupan. Casi todos están en la zona menos poblada del suroccidente y el cinturón sur aledaño a la Cordillera, aunque el que más ha perdido es Morcín, con una diferencia negativa de 53 habitantes entre las llegadas y las partidas.

Vienen a continuación Somiedo, Teverga, Peñamellera Alta, Degaña o Cangas del Narcea, éste con una situación relativamente curiosa en la que el saldo total negativo –en sólo siete personas– se cocina en el desfase de los movimientos con el resto de España, dado que los del extranjero son favorables. Esta tendencia al atractivo para el extranjero contrarrestado o matizado por un saldo interior desfavorable se reproduce en otros territorios que también ganan en el intercambio externo y pierden en el interno, como Llanes, Navia o Tineo.

De hecho, el intercambio nacional les sale a devolver a 31 municipios, sobre todo de las alas, pero únicamente tres pequeños concejos, Pesoz, Illano y Peñamellera Alta, presentan valores negativos en el resultado de los movimientos internacionales. Así coge fuerza la idea, corroborada por la estadística, de que la llegada de población internacional es un fenómeno transversal en la geografía asturiana, aunque su volumen varíe considerablemente en función de los territorios. Se constata que el crecimiento de la población asturiana en 2024 depende fundamentalmente de su capacidad para atraer población extranjera y que este flujo acrecienta la muy acusada concentración en los principales centros urbanos.