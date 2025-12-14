El legado de Pura Tomás: la "luz mexicana" del socialismo asturiano más puro revive gracias a la Inteligencia Artificial y a una gran biografía

Podría decirse que, durante la larga noche del franquismo, el socialismo asturiano tuvo dos faros siempre encendidos. Uno al norte, en Francia. Otro al oeste, en México. Tras los Pirineos estaba la máquina de escribir siempre en marcha de José Barreiro, maestro y minero langreano, secretario de la Comisión Socialista Asturiana. Su constante teclear alumbraba la correspondencia que tejía una red con todos los exiliados asturianos para mantener unida a la organización en la esperanza de tiempos mejores, cuando un día volviera la democracia a España. Del otro lado del mar estaba Purificación Tomás Vega, hija de Belarmino Tomás, el ya legendario dirigente socialista de los convulsos años treinta, de la revolución del 34 y de la guerra del 36. El pasado 10 de noviembre se cumplieron 35 años justos del fallecimiento de quien fue guardiana de las esencias socialistas asturianas en el exilio mexicano, pero también pionera valedora de la participación de las mujeres dentro de la organización socialista y en la sociedad. Todo eso era Pura Tomás. Aunque también lo fue, no fue solo la «primera dama» de Asturias, la esposa de Rafael Fernández, quien se convertiría tras el regreso del matrimonio a la región en 1976 en presidente de la preautonomía asturiana.

Pura Tomás en sus tiempos de concejala del Ayuntamiento de Oviedo

La Fundación Barreiro –la institución que custodia la memoria socialista de Asturias, pieza tan esencial en la historia del PSOE– dedicó recientemente un volumen a rescatar y documentar aquella incansable actividad epistolar de Barreiro, centrándose en las socialistas exiliadas por medio mundo. Ahora edita la biografía de Pura Tomás, acaso la más destacada de todas aquellas asturianas que conformaron la diáspora política y mantuvieron sus ideales, la mayoría de ellas entre penurias económicas.

La historiadora Carmen Suárez, ex consejera de Educación del Principado.

La historiadora gijonesa Carmen Suárez, ex consejera de Educación del Principado y directora de la Fundación Barreiro, firma ahora una completa biografía de Purificación Tomás Vega (1918-1990) compuesta de dos tomos. En el primero se despliega el relato de la vida de una langreana cuya vida estuvo marcada desde niña por el exilio pero, sobre todo, por la defensa el ideario socialista más genuino, el pensamiento «pablista»: el de aquel Pablo Iglesias trabajador de una imprenta que fundó el PSOE el 2 de mayo de 1879 en la taberna Casa Labra . En el segundo de los tomos, titulado «Crónicas y documentos», aparecen textos casi inéditos hasta ahora. Recoge los artículos y las reflexiones publicados en las dos revistas que Pura Tomás dirigió en su exilio en el país azteca, «Mujer» y «Horizontes».

Pura Tomás, segunda por la derecha, junto a su hermano, con los milicianos de El Mazucu, durante la guerra civil.

El proyecto, fruto de una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con ilustraciones de Alfonso Zapico, se complementa con un documental sobre el legado de Pura y con un fabuloso podcast guionizado y locutado por la periodista Patricia Martínez, disponible en las plataformas Spreaker, Sportify y Podcast Apple. En diez capítulos se recrean las «Charlas de mujeres», una sección escrita por Pura Tomás para las mencionadas revistas editadas en México y firmada con el pseudónimo «Pituca». En estas charlas abordaba la dirigente socialista asturiana temas diversos a través de diálogos ficticios e ingeniosos. La singularidad de este podcast es que en el primer episodio se reproduce la voz auténtica de Pura, extraída de una entrevista que Adolfo Fernández, anterior director de la Fundación Barreiro, ya fallecido, le grabó en 1987. En esa charla, Pura repasaba toda su vida. Sin embargo, en los siguientes capítulos la dirigente socialista, cuyo último cargo fue el de concejala de Atención Ciudadana de Oviedo, entre 1983 y 1990, vuelve a tomar la voz gracias a la ayuda de una inteligencia artificial. La nueva tecnología ha conseguido «resucitar» a este gran referente del socialismo.

El volumen se presentará el jueves, 18 de diciembre en el Club LA NUEVA ESPAÑA, en Oviedo, a las 18 horas, en un coloquio donde participarán Carmen Suárez y Patricia Martínez. Intervendrán Adrián Barbón, presidente del Principado, y Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática.

El subtítulo de la biografía que Carmen Suárez ha escrito sobre Pura Tomás es «exilio y acción política». Esas son las dos claves de una vida marcada, por una parte, por el alejamiento forzoso de su tierra: Bruselas, Francia, México… De hecho, aunque a los cuatro meses de edad fue registrada definitivamente en Sama de Langreo, ella nació en Belmonte de Mezquín, en Teruel , el 27 de febrero de 1918. Allí se escondía su padre, dirigente del Sindicato Minero, para evitar las represalias de la huelga de 1917. El peso de la diáspora en su vida quedó reflejado en su esquela. Por expreso deseo de su marido, Rafael Fernández, bajo el nombre de la finada aparecía así descrita: «Emigrante retornada».

Pura Tomás, además, era una mujer de acción política, entregada al partido: «Era una persona discreta, trabajadora, dedicada por y para la organización. Es que no veía otra cosa: la disciplina, la organización. Y ella está siempre ahí», apunta la autora de esta biografía. «Lo que la define es una lealtad inmensa a las ideas socialistas», insiste.

La hija de Belarmino Tomás –el «monstruo» al decir del relato oficial del régimen franquista- vivió siempre aferrada al sostenimiento del maltrecho socialismo asturiano tras la derrota en la Guerra Civil. Pero no vivía en la nostalgia. «Pura no quería mirar atrás, quería mirar hacia adelante, con esperanza. Siempre tenía como referencia qué tendrían que hacer los socialistas cuando muriera Franco, había que estar preparados».

Su sintonía, apunta Carmen Suárez, era total con el otro puntal del exilio socialista, José Barreiro, secretario de la Comisión Socialista Asturiana, antecesora de la actual FSA. «Con Barreiro hay una relación de maestro y discípula. Barreiro fue su segundo padre político, después del propio Belarmino. Es una referencia para ella. Coincidía con todo lo que Barreiro planteaba, en el sentido de que había que renovar el partido, estructurarlo pensando que había que a volver a España. Aunque tardaron en volver».

Pero este perfil teñido por el exilio y la férrea militancia estaría incompleto sin que, a lo largo de esta biografía, no aflorase la constante preocupación de Pura Tomás por hacer valer, dentro del partido socialista y en la sociedad en general, la militancia y los derechos de las mujeres. Siempre tuvo presente su convicción de la necesidad de ejercer esa ciudadanía que, por primera vez en España, les había otorgado la II República, con la llegada del voto femenino. Carmen Suárez incide en cómo, a través de los grupos femeninos que Tomás ya promovía cuando estaba en la Juventudes Socialistas, aspiraba a que las mujeres «se hicieran visibles en la sociedad», a que reivindicasen su «espacio político y sindical». «Querían que las mujeres tuviesen trascendencia para la población en general: por eso era importante ir a las manifestaciones para defender, por ejemplo, que Sama hubiera una red de saneamiento y de agua, o que se reconocieran los derechos laborales de las mujeres». Tomás peleaba, apunta Suárez, para que esa fuerza femenina tuviera un correlato en la organización del PSOE, a través del Secretariado Femenino en el comité ejecutivo. Esa constante demanda de la presencia orgánica y de la participación política femenina es, según Suárez, la principal aportación de pura al socialismo asturiano y español. Fue una pionera en ese ámbito.

La autora de esta biografía incide en que el periodo clave, el que forjó la vida y la acción política posterior de Pura Tomás, fueron los años de la Guerra Civil y toda la acción social que desplegó en la retaguardia en Gijón. Los tiempos de la II República. Ayudó en las agrupaciones femeninas, en el Socorro Rojo, a las asociaciones antifascistas. «Ella estuvo presente (representando al Secretariado Femenino) en el comité ejecutivo (de la FSA) entre el 1936 y 1937, donde también estaba su padre, Belarmino Tomás, y con su compañero Rafael Fernández», apunta Carmen Suárez. «Las acciones que emprendió en Gijón fueron muy importantes. Las mujeres reivindicaron, y ella lo reivindicó en el comité ejecutivo del partido, que debían de estar presentes en las labores de retaguardia. Ella estaba en la retaguardia, pero aquello era también estar la vanguardia porque verdaderamente eran las mujeres quienes estaban ofreciendo un servicio a la población. En ese momento Pura lleva a término todas las enseñanzas que habían adquirido en la República, a nivel político, a nivel social: insertarse en la población civil de una manera que hiciera visibles a las mujeres».

La caída de Asturias en 1937 la llevaría a Cataluña y la derrota republicana en 1939, a Francia. En ese tránsito a través de los Pirineos, a consecuencia de la extrema dureza del viaje, pierde un hijo de corta edad. Es uno de los golpes más duros de su vida. Después de Francia llega el exilio mexicano. Tras las primeras dificultades, logran una estabilidad económica (Rafael consigue un empleo en una casa de seguros) y Pura comienza a desplegar su actividad política desde México.

«Una de las cosas más importantes que rescatamos en estos dos volúmenes, aparte de su vida, sus circunstancias y su participación política en los congresos, es que Pura en México publicó casi 900 números distintas revistas. Pura pensó que un boletín o una pequeña revista podría ser la referencia de encuentro, un espacio de reflexión, una muestra de lo que podían hacer desde el exilio las que componían los grupos de mujeres. Entre 1965 y 1975 aparece ‘Mujer’, y luego un poco más tarde ‘Horizontes’. Prácticamente todos los meses esas revistas se iniciaban con una editorial donde Pura explicaba el objetivo: qué pretende todo eso, cuáles eran sus referentes para el ejercicio de su ciudadanía». La meta, además de reivindicar los derechos de las mujeres, era que, cuando tuvieran que venir a España, todas contasen con un bagaje ideológico, con una «genealogía» fresca en sus coordenadas políticas. En México, Pura tenía «una habitación propia», ese espacio físico y simbólico que Virginia Woolf reivindicaba para las mujeres. «A mí eso me parece muy importante, porque en esa habitación ella tenía la máquina, el offset para hacer las revistas. Era el lugar donde meditaba, donde escuchaba la radio, donde leía la prensa. Era una mujer muy interesada por todo lo que pasaba en el mundo».

Era también, apunta Carmen Suárez, «según dicen los que trataron con ella, cercana, afable, dialogante, una persona que escuchaba muchísimo, eso es muy importante. Después de escuchar argumentaba o intercambiada opiniones. Y siempre, siempre, siempre les decía a las mujeres: nosotras tenemos que implicarnos políticamente y luchar por nuestros derechos». Fue también una mujer que recordaba a sus «compañerinas» que había que ser «feministas y femeninas». «Yo creo que pensaba que ir siempre arreglada que era un signo de respeto hacia los demás», apunta Carmen Suárez.

La directora de la Fundación Barreiro considera que esta biografía contribuirá a darle a Purificación Tomás Vega «un lugar en la historia de Asturias que no ha tenido suficientemente hasta ahora. Necesitamos que ocupe ese lugar por todo lo que ella fue». La obra también trata de hacer evidente su convicción de que, tras su regreso a España, ya en democracia, podría retomar un hilo histórico que Franco le había arrebatado con las armas. «Creo que ella pretendía terminar lo que se había iniciado con la II República. Ese proyecto social, sobre todo. Porque las mujeres tienen como referencia la justicia social. No digo que los hombres no la tengan, pero ellas siempre tienen ese referente», apunta Carmen Suárez.

Pura Tomás nunca renunció a sus ideas ni a su defensa de la presencia política de las mujeres. Y había una mujer, especialmente, que flotaba en su memoria. Aunque ni tuviera nombre. En 1990, el mismo año de su muerte, Pura la rescataba del caudal de sus recuerdos. En las actas del homenaje que se tributó a la Comisión Socialista Asturiana, recordaba a la que ella consideraba la primera víctima de la Revolución del 34. Fue una mujer que salió a la calle para unirse a los mineros y murió casi al instante de un disparo. Pura escribió: «A través de ella, arrancándola del anonimato -.y sintiendo profundamente perder ese nombre en mis recuerdos- quiero rendir homenaje a las mujeres de aquella época que han hecho socialismo, como lo están haciendo hoy las mujeres».