Patricia Urquiola, en el corazón minero de Bélgica

"Metamorphosa" es la primera gran exposición de la creadora asturiana Patricia Urquiola en Bélgica. Se inauguró este sábado en Grand Hornu, en el corazón de la antigua cuenca minera belga, cerca de Mons, en uno de los espacios más llamativos del desaparecido esplendor de esta industria. Forma parte de Europalia, la gran manifestación de arte, cultura, música, cinematografía y literatura española que se desarrolla desde octubre de este año hasta mediados del próximo en este país del norte de Europa.

Patricia Urquiola, ante el edificio del Grand Hornu.

La combinación de una arquitectura tan impresionante como la de este lugar con la creatividad innata de la diseñadora ovetense dan lugar a una exposición tan llamativa como sobresaliente. Urquiola (Oviedo, 1961), residente desde los años 80 del siglo pasado en Milán, donde ha desarrollado toda su carrera como diseñadora y arquitecta, dejó claro desde el primer momento que su inspiración está basada en gran medida "en Asturias, en el Cantábrico, en ese mar tan cambiante al que he estado vinculada desde niña en Salinas".

"Metamorphosa" es el resultado de su trabajo durante los cinco últimos años y de la petición de la directora de Grand Hornu, Marie Pok, para que expusiera en este centro, una de las vanguardias del arte contemporáneo en Bélgica. Grand Hornu, obra de uno de los grandes propietarios mineros del siglo XIX, se salvó de la piqueta en los años sesenta de este siglo gracias al esfuerzo personal de un grupo de defensores de la arqueología industrial. Hoy es una de las mejores expresiones del paternalismo industrial y del poderío minero durante la Primera Revolución Industrial y está reconocida como patrimonio mundial de la UNESCO. Desde hace unos años alberga el Centro de Innovación y Diseño (CID) de Bélgica y, por tanto, es el lugar natural para acoger esta exposición de Urquiola.

La propuesta de la diseñadora combina diversos tipos de materiales, explora formas y contenidos, trata de explicar el mundo al que vamos a través del poder de la transformación, de la metamorfosis. Dos grandes tapices, uno sobre la larva y el otro sobre la mariposa, destacan nada más entrar en el espacio, las antiguas caballerizas de este gran edificio semicircular. "He adaptado por completo la exposición al lugar, a la luz, a este territorio tan particular y que tanto nos une con Asturias" afirmó la creadora al explicar el contenido de su obra. "La expo nos interroga respecto al cambio, a la transformación de nuestro mundo, de la materia, de las jerarquías, de nuestra percepción de lo hermoso, de nuestra historia" según Marie Pok.

La muestra estará abierta hasta el 26 de abril próximo y será una de las grandes referencias de Europalia junto con la exposición sobre Goya en Bruselas que inauguraron los Reyes de los dos países en octubre de este año.

Este es el principal trabajo este año de Urquiola, que acaba de recibir el premio nacional de diseño de manos de otra ovetense, la reina Letizia, en un acto en Madrid. "Fue muy emocionante, la Reina estuvo impecable, en su papel, con conocimiento sobre la materia, del que estoy muy agradecida" según relató ayer en este singular hábitat de la Bélgica francófona. Urquiola también ha recogido este ejercicio el premio internacional Leonardo da Vinci de la Bienal de Florencia. Desde 2024 forma parte de la Real Academia de las Artes de San Fernando. "Para mí, el diseño es un acto continuo de experimentación, compuesto de preguntas más que de respuestas. No se trata solo de encontrar soluciones, sino de vivir el proceso. El diseño es una forma de abrazar la complejidad, sin simplificarla" resumió finalmente la artista asturiana.