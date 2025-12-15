Metrópolis, un club exclusivo con visión asturiana y proyección internacional: así es el proyecto para el icónico edificio de Madrid

Ya hay lista de espera para ser miembro, sin que aún haya echado a andar, del Club Metrópolis, una exclusiva entidad que tendrá su sede en el icónico edificio del mismo nombre en Madrid, en plena esquina de las calles Gran Vía y Alcalá, y que todo el mundo reconoce por su gran cúpula coronada con la Victoria alada del escultor Federico Coullaut-Valera.

Marta Seco y Sandro Silva. / .

Club Metrópolis no ha podido abrir en la recta final de este 2025, como era inicialmente la idea, pero lo hará nada más arrancar 2026: el 21 de enero, 115 años después de la inauguración del edificio. Estará capitaneado por los ovetenses Marta Seco y Sandro Silva, fundadores y propietarios mayoritarios de Grupo Paraguas, un conglomerado hostelero con varios y exitosos restaurantes por Madrid y también medio mundo.

La pareja pondrá ahora la guinda del pastel con Metrópolis, que es uno de los estrenos más esperados en la capital de España por su singularidad y novedosa oferta.

"Está concebido como un club privado internacional que redefine la hospitalidad y el arte de vivir Madrid", explican en el Grupo Paraguas, que han empleado más de 5 años en reformas. El resultado es el citado club –cuyo objetivo es liderar el circuito internacional de espacios privados de referencia que hay de este tipo en Londres o Nueva York–, además de un hotel boutique de 19 habitaciones y siete espacios gastronómicos. Todo ello sin olvidar la gran terraza, que también se aprovechará.

"Club Metrópolis es mucho más que un espacio; es un homenaje a la belleza, la cultura y la vida compartida", explican en el grupo, que fue fundado por Seco y Silva hace ya más de diez años cuando ambos se mudaron de Oviedo a Madrid.

Empezaron con El Paraguas, un restaurante de cocina asturiana que sigue abierto con gran éxito en pleno barrio de Salamanca de la capital, donde también regentan los populares Ten con Ten, Ultramarinos Quintín. Aarde, Amazónico –con réplicas en Londres, Dubai, Mónaco y Miami, a la espera de abrir en Riad (Arabia Saudí) – el italiano Numa Pompilio y la exclusiva vinoteca The Library.

A todos los define el denominado "fine dining" de Paraguas: la cocina de calidad de Sandro Silva –nacido en Brasil pero criado y formado en Oviedo con su tío, el conocido cocinero Fernando Martín, de Trascorrales– y el ambiente único y servicio de calidad por los que vela Marta Seco.

Ahora quieren hacer lo mismo, pero más a lo grande, en Club Metrópolis, que supone su primera incursión en el sector del alojamiento. "El grupo consolida su liderazgo en la nueva hospitalidad internacional, llevando su pasión por el detalle, la excelencia y la autenticidad a uno de los edificios más fotografiados de Madrid", rematan.