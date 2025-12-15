Este es el primer Centro Asturiano al que viajará la programación cultural del RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) se dispone a abrir una vía de intercambio cultural que atravesará el Atlántico y desembarcará en Buenos Aires. La institución y el Centro Asturiano de la capital argentina han suscrito un convenio de colaboración que se sustanciará en el salto, real o virtual, de la actividad del RIDEA hasta el otro lado del charco, con la promoción de charlas y conferencias presenciales u online de temática aún por concretar, pero ligada a la disección y difusión del patrimonio cultural asturiano. Las dos entidades detectaron un punto de confluencia en los fines que dan sentido a ambas y pusieron ahí las bases de un acuerdo de colaboración que pasa por ser el primero que el RIDEA suscribe con un centro asturiano.

El compromiso, que ya tiene las firmas del director del organismo, Ramón Rodríguez, y la presidenta de la colectividad en Buenos Aires, Pilar Simón, se sustenta en esa identificación de los intereses comunes que dan razón de ser a las dos instituciones. Ambas, reza el texto del acuerdo, “persiguen la promoción de la cultura asturiana y de sus manifestaciones autóctonas y la protección y promoción del patrimonio cultural asturiano”.

Lo firmado obliga a las partes a formalizar los detalles de una colaboración que debe sustanciarse en el viaje físico o telemático del conocimiento a través de las conferencias que el RIDEA organizará en Argentina. El convenio nace con una duración inicial de un año prorrogable por acuerdo mutuo, otorga al Real Instituto la responsabilidad de “ofrecer conocimiento, preparando las conferencias y financiando las ponencias”, y confiere al Centro Asturiano la de “aportar la financiación de desplazamientos y alojamientos”.

Esta primera vía de colaboración que se abre entre la institución cultural y las colectividades de asturianos residentes fuera de la región nació por iniciativa del jurista Javier Junceda, miembro de número y presidente de la comisión de Derecho y Ciencias Sociales y Económicas del RIDEA. La sugerencia que hizo el pasado mayo, al ser nombrado “socio de honor” del Centro Asturiano de Buenos Aires, acaba de fructificar en la suscripción de esta alianza transatlántica que encaja en los objetivos que la entidad tiene atribuidos.

Se adapta el pacto, en concreto, a la parte de sus fines en la que se asigna al Real Instituto una labor de “estímulo, cooperación y participación con los organismos públicos de la comunidad autónoma y las instituciones culturales, grupos sociales y centros asturianos de España y del extranjero en un esfuerzo mancomunado en pro de la investigación, el estudio y la divulgación de la cultura de la región”.

En mayo, Junceda recibió en la capital argentina el reconocimiento de la que fue, según contó, “la patria de la infancia” de su abuelo materno, Paco Moreno, que nació en Buenos Aires y vivió allí hasta los quince años. Hijo de un emigrante gallego, vino al mundo en Argentina, se trasladó a Brasil y triunfó en Puerto Rico antes de casarse con una naviega y de completar una rica trayectoria vital que, como la de tantos hijos de la emigración ultramarina, transcurrió siempre con un pie en cada orilla del océano.