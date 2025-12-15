Del trasgu al escanciado: así se vivió el fin de semana más asturiano en Alcalá

Fin de semana grande para la Casa de Asturias de Alcalá de Henares. El pasado sábado, la institución asturiana celebró la jornada juvenil “Aventura Astur”, una iniciativa que reunió a cientos de jóvenes con el objetivo de descubrir Asturias de una forma diferente, a través de juegos participativos y actividades lúdicas.

La jornada se organizó en dos grandes zonas de juegos y actividades. En la primera, “Explorando Asturias”, los participantes se sumergieron en la cultura, la historia y las tradiciones del Principado a través de distintos juegos. Allí aprendieron a jugar a los bolos asturianos, participaron en el “Conceyu Rally” y revivieron la tradicional carrera de chapas, tal y como se hacía antiguamente en las calles.

Además, se enfrentaron al reto de escalar el Torre Cerrredo, el pico más alto de Asturias, en los Picos de Europa, alcanzando simbólicamente sus 2.650 metros de altitud mediante una diana. También participaron en el juego “Explorando conceyos”, ordenando los escudos municipales de la región, y se adentraron en la historia con “La batalla de Covadonga”, ambientada en el monte Auseva.

No faltaron juegos de observación como “Cazadores del detalle”, inspirado en el clásico El Lince pero con elementos asturianos, ni actividades tradicionales como el escanciado, donde los participantes aprendieron a servir sidra al estilo asturiano.

La segunda zona, dedicada a la mitología asturiana, despertó un especial entusiasmo entre los más pequeños. Juegos como “Atrapar al trasgu”, “Travesuras del trasgu”, “Echar al trasgu” (juego de cartas), “Encuentra su gemelo” y la Imprenta mitológica, donde creaban sus propias chapas, acercaron a los jóvenes a los seres legendarios de Asturias. Además, en “Colorea nuestras leyendas”, los niños dieron rienda suelta a su creatividad coloreando personajes mitológicos.

La programación se completó el domingo con la comida anual de los socios, que incluyó un bingo musical con diferentes estilos de música y una línea dedicada a Asturias.