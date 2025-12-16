El análisis del sportinguista volador: los rojiblancos recuperan la sonrisa (toca mantenerla)

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Molinón volvió a vestirse de gala en una semana especial. En pleno marco de las celebraciones por los 120 años de historia del Real Sporting de Gijón, la previa del partido tuvo un sabor distinto. El tifo conmemorativo y el homenaje a Redondo, histórico defensa central y lateral derecho del Sporting de la época dorada de finales de los 70 y la década de los 80, conectaron pasado y presente en una tarde que acabó teniendo premio también sobre el césped.

El Sporting se impuso agonicamente por 1-0 al Granada, en un partido más que aceptable del equipo rojiblanco. No fue un encuentro brillante, pero sí serio, trabajado y consciente de lo que había en juego. El equipo supo competir, mantener el orden y no desesperarse, y ese trabajo tuvo recompensa casi al final, cuando en el minuto 89 Gelabert decidió el partido con una gran jugada individual, demostrando talento y personalidad en el momento clave.

Esta victoria confirma que el Sporting va recuperando la sonrisa. Son dos triunfos consecutivos en liga, más el partido de Copa, en un equipo irregular que, por fin, parece tener la flecha hacia arriba. En una temporada marcada por altibajos, dos rachas positivas y dos negativas, el reto ahora es claro, darle continuidad a esta buena racha que acaba de tomar.

La próxima cita será este martes en Copa del Rey ante el Valencia, un rival de Primera División que exigirá el máximo, pero el foco principal debe seguir estando en la liga. El sábado tocará visitar Butarque ante el Leganés, un campo complicado, ante un equipo que viene de Primera y atraviesa horas bajas. Son los partidos donde el Sporting debe demostrar si realmente ha aprendido de errores recientes, porque ya sabemos que cuando este equipo entra en una mala dinámica, le cuesta semanas salir de ella.

Ante el Granada, una vez más, el VAR fue protagonista. Anuló un gol al conjunto andaluz por fuera de juego, rectificó una tarjeta roja a Bernal en una acción en la que va claramente al balón, y también dejó una decisión polémica en contra del Sporting tras anular un penalti señalado sobre Queipo, una jugada muy discutible que el árbitro había visto bien en primera instancia, pero el árbitro de la sal Vor, pudo haber mal influenciado en el para rectificar su desicion inicial.

Con esta victoria, el Sporting terminó momentáneamente sexto en puestos de playoff, aunque el triunfo del Burgos en Almería lo bajó al séptimo lugar al día siguiente. Aun así, el equipo está vivo, compite y vuelve a ilusionar.

En lo personal, duele no poder estar la próxima semana en un partido que tenía marcado en el calendario desde el inicio de la temporada al jugarse en Madrid. No siempre se puede volar a donde uno quiere y aprovechar las ventajas de trabajar en la aviación, aunque aún así, sigo sintiendo que es un privilegio poder viajar tan a menudo para ver al Sporting desde tan lejos., pero ojalá enero traiga de nuevo ese reencuentro con el Sporting.

La camiseta del Sporting en el museo del deportivo Toluca / D.A.B.

Final histórica en el fútbol mexicano

Mientras tanto, desde este lado del Atlántico, también tocó vivir una final histórica en el fútbol mexicano. Los diablos rojos del Toluca se coronó campeón por duodécima vez tras una interminable tanda de penales ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en una serie épica que necesitó 12 lanzamientos por equipo. Figuras como André-Pierre Gignac a sus 40 años ex del Marsella , Ángel Correa ex del Atlético de Madrid por parte del equipo de Monterrey y por parte del Toluca, Alexis Vega figura del fútbol mexicano y clave desde los once metros al anotar dos penales incluyendo el que les dio el título y el portugués Paulinho, ex del Sporting de Lisboa y pichichi de los últimos dos torneos de la Liga MX, dieron brillo a una final que recordó los fuertes lazos entre Toluca y el fútbol español.

Para terminar y volviendo al Sporting ojalá el equipo siga este mismo camino. Ahora que ha recuperado a su tridente ofensivo, Gelabert, Otero y Dubasin, y si las lesiones respetan, que esta sonrisa no sea pasajera. Que sea el inicio de una fase de crecimiento real. Porque cuando el Sporting sonríe, todo alrededor empieza a latir un poco mejor.