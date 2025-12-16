La espectacular expansión del empresario asturcolombiano que ya tiene 1.000 perfumerías en España y abrirá otras 140 tiendas del icónico café Juan Valdez

El empresario asturcolombiano Omar González Pardo, que encabeza un grupo empresarial con presencia en cinco países y 14.500 empleados, amplía sus inversiones en Asturias. La firma Clarel, una cadena de productos de bienestar y belleza con más de 1.000 tiendas por toda España, acaba de inaugurar su quinto establecimiento en Asturias. El empresario, que forma parte del patronato de la Fundación Princesa de Asturias y de la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, estrenó un establecimiento de más de 200 metros cuadrados en la calle Uría de Oviedo.

Clarel es el buque insignia del desembarco en España de González Pardo, nieto de asturianos. La cadena vende productos de cosmética, parafarmacia, cuidado capilar y artículos para el hogar. Además de las marcas de fabricante, incluye productos propios como bonté, beNeSk, Ad.bene, Hogarel y AS. Omar González Pardo compró en agosto de 2023 esta cadena de parafarmacias al grupo Dia. La operación se cerró en 42 millones de euros y supuso incorporar más de un millar de tiendas en España a la red de empresas que ya poseía su grupo empresarial, Trinity, en Colombia. Fue, además, la mayor inversión colombiana en nuestro país hasta la fecha.

Omar González Pardo tiene 70 años, pero su actual emporio empresarial comenzó a levantarlo a los 48 años de edad. Hasta entonces había sido alto directivo. Había llegado a la presencia de Almacenar, una filial de Bancolombia especializada en logística, y en 2005, junto al resto del equipo directivo de esa empresa, adquiere la compañía. A los tres años, la vendió y entonces formó el Grupo Trinity, que tiene intereses diversificados en el sector industrial y de los servicios. Cuenta con 14.500 empleados y está presente en cinco países. En 2018, este empresario de orígenes asturianos inició su desembarco en España donde, además de Clarel, invirtió en la cadena Home Burgers y en una marca colombiana emblemática, la cafetera Juan Valdez. Su salto desde el puesto de directivo a empleado, no estuvo exento de riesgos: liquidó todos sus ahorros y hasta vendió el apartamento en el que vivía con su familia para lanzarse a una nueva aventura económica y personal.

Desde entonces, su carrera empresarial está marcada por un ambicioso plan de expansión. El Grupo Trinity ya tiene una facturación anual que supera los 1.000 millones de euros. Y, en el caso de Clarel, aspira a multiplicar los números de esta cadena extendida por toda España con tiene 3.500 empleados, el 93% por ciento de ellas mujeres. Clarel supone aproximadamente un tercio de la facturación y el empleo del Grupo Trinity, pero los planes de González Pardo para esta cadena de perfumerías es duplicar su tamaño y lograr, en cinco años, los 20.000 empleados.

En 2024, González Pardo invirtió en la cadena Home Burger y en 2025 en la expansión de las tiendas de café Juan Valdez en España. El objetivo era acelerar su expansión en España de la firma cafetera. En alianza con Procafecol, la compañía que gestiona la marca, el Grupo Trinity va a abrir 140 tiendas de Juan Valdez en España en los próximos siete años. Quieren entrar tanto en el mercado de compradores particulares como en el de la hostelería. La expansión en el sector cafetero llega en un momento de expansión del consumo de café en nuestro país. Según Euromonitor, el consumo en retail de esta infusión en nuestro país pasó de representar una facturación de 1.530 millones de euros en 2019 a situarse en 2.308 millones de euros en 2024. Juan Valdez tiene 633 tiendas en 40 países. Más de 548.000 familias colombianas viven de esta reconocida marca que en España ya tiene seis establecimientos.

El Grupo Trinity, además, está presente en el sector siderúrgico, el negocio de restauración, los fertilizantes, el turismo de aventura y en la gestión de centros de convenciones en América Latina. Posee, por ejemplo, Acerías Paz del Río, fundada en 1948, la compañía más emblemática en el sector de la producción de acero en Colombia y la única integrada con alto horno en Colombia. Esta empresa tiene 6.500 trabajadores, algo más de los que tiene Arcelor Mittal en Asturias. El Grupo Trinity también cuenta con participación, además de todas las compañías mencionadas, en la plataforma de turismo de aventura Wonder Travel, con más de 5.000 viajeros.