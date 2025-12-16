La Navidad "al revés" en Buenos Aires: diciembre bajo el sol y siempre resistiendo

Buenos Aires respira con intensidad en cualquier estación. Su ritmo, inconfundible, nace de la capacidad casi innata de sus habitantes para encontrarse con el otro, para establecer un puente en cada saludo, en cada conversación espontánea en una esquina. Es una ciudad sostenida por una energía humana que ilumina avenidas y recovecos, incluso en los momentos más oscuros.

La capital argentina ha hecho de la crisis una compañía constante, y de la resiliencia, un hábito. Para imaginarla sin tensiones habría que regresar a aquellos tiempos de prosperidad en los que los asturianos, junto a tantas otras almas europeas, llegaban a su puerto con la esperanza como único equipaje. Desde entonces, Buenos Aires parece no saber existir sin ese pulso acelerado que la define.

Pero es su gente la que impide que caiga en el silencio o el desencanto. La ciudad encuentra en sus habitantes un escudo contra el fracaso político y económico. Su humor, su capacidad para transformar la adversidad en ironía y la inflación en una broma que se repite con sorna, son parte de un manual colectivo de supervivencia que se transmite sin necesidad de ser escrito.

Si pudiera, Buenos Aires embotellaría el aire fresco de los bosques de Palermo o la energía eléctrica de la calle Corrientes y lo lanzaría con código de barras al mundo, como quien envasa un remedio infalible contra la tristeza.

Los que vivimos el “corralito” recordamos aquellas calles habitadas por ciudadanos que murmuraban bronca y desconsuelo. Sin embargo, ni el país ni la “Reina del Plata” perdieron su compostura frente a una herida económica y moral de enorme magnitud. Allí reside su secreto más profundo: la extraordinaria capacidad para levantarse, aun cuando parece imposible hacerlo.

Para un europeo, la Navidad porteña es una sorpresa: calor intenso, papeles blancos que evocan una nieve ausente y mesas repletas de platos fríos. Las copas se llenan de hielo para resistir el verano, y los fuegos artificiales iluminan barrios enteros mientras los emigrados en el Viejo Continente llaman para sentirse cerca de los suyos. Paradójicamente, un país nacido de emigrantes tiene hoy cerca de dos millones de hijos desperdigados por el mundo, buscando aquello que a veces allí parece escaparse: calidad de vida.

Otro diciembre llega, y con él, una nueva oportunidad para resistir. La Argentina enfrenta problemas conocidos, casi repetidos, pero la resiliencia vuelve a hacerse presente. No hay motosierra ni proclama altisonante desde un balcón, capaz de derribar a un país que aprendió a sobreponerse al límite de la extenuación. El fútbol, como bálsamo, aparece puntualmente para recordarle al pueblo que el alivio social también puede venir de la intrascendencia.

En Buenos Aires conviven aún los descendientes de aquella inmigración que soñó con una vida mejor, muchos de ellos atentos a la “ley de nietos”, esa puerta entreabierta hacia Europa que nunca deja de tentar. Españoles e italianos forman parte del ADN cultural de la ciudad, que mira a ambos lados del Atlántico con igual afecto.

La Navidad en Buenos Aires se celebra bajo el sol, entre ferias artesanales en San Telmo y La Recoleta, alegría y asados en el Centro Asturiano y el preludio de las largas vacaciones de verano. Árboles adornados con copos blancos, irreales bajo el calor, adornan los escaparates como una nostalgia importada.

Y aun así, pese a sus contradicciones, Argentina sigue aferrada a sus sueños. Tal vez porque aquí tienen un valor irrenunciable. Tal vez porque rendirse nunca fue una opción para sus moradores.