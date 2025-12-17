El argentino Guillermo Francella revela su "costado español": este es el concejo asturiano donde hunde sus raíces el actor de "El secreto de sus ojos"
El protagonista de la cinta de Javier Veiga "Playa de lobos" desvela su origen asturiano, por la parte materna, y se confiesa enamorado de "la vida de bares y tapas"
El actor Guillermo Francella dice tener un “costado español” y otro argentino. Del primero asegura que le gusta “la vida de bares, picadas y tapas”, algo muy propio del estilo de vida argentino también. “En otras partes del mundo no hacen eso de comer afuera, una especie de vida social que nos define. Crisis o no crisis, nos gusta mucho salir”.
Su “costado argentino” —es natural de Buenos Aires— le ha hecho protagonista de algunas de las grandes producciones del cine argentino, como “Un argentino en Nueva York”, “Brigada Cola”, “La familia Benvenuto” o “El secreto de sus ojos”, película oscarizada que le valió varios premios, entre ellos el de Mejor actor de reparto, por su papel de Pablo Sandoval, asistente del agente judicial interpretado por Ricardo Darín. Más recientemente se le ha podido ver en la serie "El encargado", disponible en la plataforma de streaming Disney +.
El “costado español” de Guillermo Francella se asienta en el Principado de Asturias, donde se encuentran sus raíces maternas, más concretamente en Avilés. Lo contó en una reciente entrevista durante la promoción de “Playa de Lobos”, dirigida por Javier Veiga y protagonizada junto a Dani Rovira. La película, que transita entre la comedia de suspense y el thriller psicológico, fue rodada en Fuerteventura y se ha estrenado este mes de diciembre en los cines.
Consuelo y Francisco
Fue entonces cuando, en el programa “Más de uno”, de Carlos Alsina, Francella relató que su herencia es española gracias a sus abuelos maternos, “nacidos en Avilés, provincia de Asturias”. Sus nombres son Consuelo y Francisco.
Las raíces italianas del actor, por parte de padre, proceden de sus nonos Zaida y Doménico. “Él era un inmigrante del pueblito de Falconara, en la provincia de Cosenza, región de Calabria. Su apellido original era Frangella, pero se lo escribieron mal al entrar en Argentina con 16 o 17 años, hacia 1908”, relató en una ocasión anterior.
Estas raíces asturianas también aparecen reflejadas en “Playa de Lobos”. “Me lo concedió Javier Veiga. Le dije que mi abuela era de Asturias (Avilés) y se sorprendió”, explicó en la entrevista radiofónica. Este detalle llevó a que los orígenes del actor en el Principado se incorporaran a la cinta.
“El rodaje fue muy duro”, reconoció Francella. “Filmamos en octubre y a veces rodábamos hasta la madrugada. Pasé frío todos los días; el equipo de vestuario me recortó una camiseta térmica para no perder continuidad”, detalló sobre su experiencia en la película.
De periodista a agente inmobiliario
Antes de triunfar en cine y televisión, Guillermo Francella se licenció en Periodismo, trabajó en la revista “Gente”, fue vendedor de ropa y seguros e incluso montó una inmobiliaria con uno de sus tíos. Sin embargo, ha sido a través de la pantalla donde ha alcanzado fama internacional.
Se define como “bien argentino” por ser ansioso, expeditivo, sanguíneo y sentimental. Destaca el valor de la amistad y asegura cuidar mucho sus vínculos personales. “Tengo amigos de cincuenta, treinta, veinte, diez y cinco años”, explica. “Soy muy familiar y muy presente en los afectos”.
Por eso, cuando tiene ocasión, además de visitar a su hijo Nicolás, que reside en Barcelona, Guillermo Francella presume con orgullo de sus lazos asturianos.
