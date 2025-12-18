Frodo DKL, el asturiano que vistió con luz a Cristina Pedroche en "El Hormiguero"

Desde hace doce años, el misterio de las Navidades en España es el vestido (o la falta de él) con el que Cristina Pedroche dará las campanadas de Nochevieja. En la noche de este miércoles, en el programa televisivo de máxima audiencia “El Hormiguero”, por primera vez Pedroche se puso un vestido de fin de año antes de las uvas. Fue un vestido de luz que le hizo sobre la marcha el fotógrafo ovetense Frodo Álvarez, un artista de reconocimiento internacional gracias al “lightpainting”, una disciplina que consiste en pintar con pequeñas linternas de colores gracias a largas exposiciones de las cámaras.

Frodo Álvarez, a la derecha, preparando la foto final con la que se cerró la emisión de "El Hormiguero" y en la que pintó una felicitación de navidad. / .

Frodo DKL (de “dark light”) es el nombre artístico de Alfredo Álvarez (Oviedo, 1977), un auténtico pintor de luz que lleva más de una década triunfando por todo el mundo con unas imágenes que parecen imposibles. En "El Hormiguero" volvió a demostrar su talento con las pequeñas linternas de colores que usa para “pintar” sobre la imagen. Colorea en tiempo real gracias a que la imagen se toma con una larga exposición en el diafragma de la cámara fotográfica. No sólo envolvió a Cristina Pedroche con un traje que parecía compuesto de estrellas, saliéndole llamaradas de la mano, sino que luego fotografió al presentador, Pablo Motos, a Pedroche y al colaborador Marron con el público de fondo. A todos les dio pequeñas linternas y todos juntos compusieron una gran felicitación navideña de “El Hormiguero”.

El pintor de luz ovetense fue el gran número final del programa de Pablo Motos, uno de los grandes espacios de la televisión nacional. Fue, sin duda, el momento más sorprendente de un programa espacio televisivo por intentar asombrar cada segundo a la audiencia con los números más imprevisibles. Y en esta ocasión lo lograron con creces.

EN IMÁGENES: Así se preparó el vestido de luz de Cristina Pedroche" / Frodo DKL

Frodo llegó a casa de madrugada, agotado y feliz. Habían sido diez horas de preparativos para cinco minutos en antena. Pero cinco minutos que le han dado una proyección nacional total. Apenas había dormido el día anterior. “Cuando tengo cosas importantes al día siguiente me cuesta dormirme”, reconocía. Pero estaba feliz. “Nos trataron increíblemente bien, es un equipazo el del Hormiguero.Luego nos felicitaron muchísimo. Muchos no se lo esperaban, no sabían lo que era exactamente”. Una de las sorprendidas fue la propia Cristina Pedroche, la invitada del programa. No sabía en qué consistía el número final. Aunque Frodo había hecho fotografías de prueba con Pablo Motos y Marron, no había habido ensayos previos con ella. “Para Cristina era sorpresa. De hecho, yo tenía mucha incertidumbre por saber cómo iría vestida. Dependiendo de eso podría influir en lo que yo hiciera, en que se visualizara de una forma u otra, que unos colores se vieran mejor o peor. Pero salió todo rodado”, explicaba Frodo a LA NUEVA ESPAÑA al filo de las dos de la madrugada.

Cuando terminó “casi me temblaban las manos de la adrenalina del momento. Fue a toda velocidad, yo iba en piloto automático, no sé ni cómo salió todo bien”. Ya en casa era todo agradecimientos: a Cédric, de la agencia Creartys con la que colabora desde 2015 y que consiguieron llevarle al espacio de Pablo Motos. También a su equipo: Sezo, su ayudante, “que fue el encargado de escribir ‘Feliz Navidad’ en la foto que hicimos con el público, y a Edna Melantouche, que se encargó de la parte técnica y de generar unos vídeo con IA que luego no dio tiempo a emitir”.

La felicitación navideña que Frodo DKL pintó como número final de la emisión de ·El Hormiguero" en la noche del miércoles. / .

Frodo era todo agradecimiento, además de a todos sus amigos y conocidos que estuvieron siguiéndolo. “Ha sido muy importante porque la comunidad lightpaintig sigue siendo muy underground, poco mainstream, se desconoce muchísimo y no se valora tanto porque no se conoce. Pero el lightpainting tiene un gran potencial creativo y necesitaba algo que le diera visibilidad y no pudo haber un escaparate mejor en España que un late night con millones de espectadores y, además, uno de los programas con más hype del año, al que acudió como invitada Cristina Pedroche, con la curiosidad que siempre suscita qué se pondrá en Nochevieja”.

Ya en casa, pasado el día más largo de su vida, Frodo echaba la vista atrás. “Me reía yo solo de cómo se pasa de estar a punto de que te dispare la policía en Los Ángeles por hacer lightpainting a estar en un tramo de prime time de la televisión nacional. Estoy muy contento. Espero que haya gustado”. Y luego saludó y agradeció a todos. “Va por todos mis compañeros que hacen lightpainting, porque la comunidad crezca. Mucha luz para todos”.