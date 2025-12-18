La nueva Asturias “diversa, competitiva y enriquecida” se reivindica en el Día Internacional de las Migraciones

La nueva Asturias receptora de población se festejó a sí misma este 18 de diciembre, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas como “Día internacional de las personas migrantes”. El Gobierno del Principado ha conmemorado la efemérides con una jornada de reflexión sobre el fenómeno migratorio que ocupó la mañana de este jueves en el paraninfo de la Universidad Laboral de Gijón para “echar la vista atrás, pero hablar también del presente y del futuro en este momento en el que los datos migratorios nos hablan de una Asturias diversa, competitiva y enriquecida gracias a las aportaciones de los que llegan y retornan desde el exterior”.

Las palabras de la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Gómez Romano, reivindican las aportaciones que los intercambios migratorios están ofreciendo a una tierra de profunda historia migratoria que pretende ser lugar de acogida y regreso. Está caliente la última actualización estadística que sitúa en la cifra récord de 14.225 habitantes la ganancia que dejó en Asturias la diferencia entre las entradas y las salidas desde el extranjero y el resto de España en 2024. En ese mismo ejercicio, el Principado alcanzó una nueva plusmarca de retornos de personas desde el extranjero, 1.482, y el Principado ha jaleado todos esos datos para tratar de hacerse ver como tierra atractiva de destino para migrantes. La vicepresidenta del Ejecutivo regional, Gimena Llamedo, ha inaugurado los actos de este jueves destacando la importancia que el Gobierno otorga a las políticas de emigración y retorno en el proyecto de presupuestos que tramita la Junta para 2026 y reivindicando “la calidad de los servicios públicos asturianos” como “el motivo por el que cada vez más personas eligen la comunidad para desarrollar su proyecto de vida”.

El programa de la jornada de reflexión en la Laboral ha reunido a responsables institucionales y expertos en la materia y ha puesto mucho énfasis en los vínculos entre las migraciones y la dependencia y la discapacidad. Se han analizado específicamente el ejemplo del sistema alemán de dependencia y su aplicación a las personas retornadas y se ha hablado del papel de la mujer en los movimientos migratorios y de las visiones y demandas de los retornados a través del testimonio del presidente de la federación que los agrupa, FEAER, Emilio Almodóvar Ruiz.

La jornada incluyó la entrega de los premios del certamen literario “María Luisa Castellanos”, que el Principado ha convocado por primera vez para distinguir obras inéditas sobre la emigración. En esta edición inaugural, los galardonados han sido el escritor barcelonés residente en Baleares Javier Bizarro, distinguido en la categoría de narrativa por su relato “El manzano”; el madrileño Jorge Fernández Gonzalo, premiado en poesía por “Las nubes extranjeras”, y la asturiana Virginia Casielles, historiadora del arte especialista en el fenómeno migratorio, que ha recibido el galardón por su obra de teatro “Ana emigra”.

La aportación asturiana al “Día internacional de las personas migrantes” tuvo también su dimensión artística con la actuación de la cantante, compositora y guitarrista cubana Liuba María Hevia y un proyecto adicional que llevará la celebración a varios municipios asturianos. Será a través de la obra “Postales rotas”, de la compañía gijonesa Zig Zag Danza, una creación escénica que aborda la memoria migratoria desde una perspectiva artística y emocional y que será representada en tres escenarios de la región. Las funciones, todas ellas con acceso libre y gratuito, tendrán lugar este viernes, a las 20:30 horas, en el centro As Quintas de La Caridad (El Franco); el día 21 diciembre, a las 18:30 horas, en la Casa de Cultura de Infiesto y el 22, a las 19:00 horas, en El Llar de Las Vegas (Corvera).