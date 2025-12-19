Vaya meneo, Pedro, vaya meneo: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos de la hecatombe que se desató en el Oviedo tras la aplastantes derrota en Sevilla. Salió disparado el entrenador Carrión y llegó Almala a ver si consigue enderezar el rumbo y mantener al equipo en Primera. El Sporting también tuvo su meneo, con un cambio en la presidencia ejecutiva del club, ahora en manos de José Riestra. Fue la semana en la que también el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, desenfundó (volvió a desenfundar) contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene varios frentes abierto. Uno de ellos, bastante sangrante, es la investigación abierta por los manejos corruptos de una trama en la que supuestamente estaba involucrado su antigua mano derecha, Santos Cerdán. La Guardia Civil investiga -esa es otra de las cosas que supimos esta semana- uno de esos manejos en relación al contrato para el derribo de las baterías de coque de Avilés, donde se habría facturado una "mordida" de unos 400.000 euros.

