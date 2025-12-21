Los jóvenes líderes de la diáspora asturiana: César Díaz defiende la llingua y identidad astur en Tarragona

¿Cuál es el futuro de los Centros Asturianos que hay por toda España y por todo el mundo? El último Congreso de Asturianía, celebrado a principios de noviembre pasado en Villaviciosa, al que asistieron unos 80 representantes de 40 de esta instituciones formadas por emigrantes asturianos, hizo especial hincapié en la necesidad de apostar por la juventud para renovar las juntas directivas. La edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA inicia una serie de entrevistas precisamente con jóvenes implicados en convertirse en relevo y futuro de sus respectivos centros.

César Díaz preside el Centro Asturiano de Tarragona, que acaba de obtener el título de asturianía, un reconocimiento del Gobierno del Principado que le permitirá acceder a las ayudas regionales para poder seguir reactivando esta institución que acaba de cumplir, además, los 50 años de existencia. El Centro Asturiano de Tarragona es asturiano y es también asturianista. Díaz responde en llingua asturiana.

-Cuénteme su historia personal. ¿Cómo acabó usted en Tarragona?

-Soi César Díaz, un inxenieru de mines de 36 años, de Soto Rei, Conceyu La Ribera. En 2012, acabante la carrera, surdí al mundu llaboral y decatéme que yeren vanes toles promeses de “estudia muncho, guaḥe, pa tener un bon trabayu’l día de mañana” . La crisis foi un golpe de realidá que fíxome siguir estudiando mentantu trabayaba de mecánicu nes parades de mantenimientu de les centrales térmiques d’Aboñu y Soto Ribera. Naquel entonces, la mio moza terminaba tamién los sos estudios y valoremos colar d’Asturies. En tou l’Estáu namái había (y hai) dos opciones: Madrid o Barcelona, onde’l coste de la vida yá mos abultaba, daquella, altísimu. Entós, en 2016, decidimos colar pa Tarragona, una ciudá pequeñina, asequible, seliquina y afayadiza, y tamién arrodiada d’industria. El tiempu constató que foi la decisión correuta. El trabayu nun faltó, les condiciones llaborales nada teníen que ver coles d’Asturies, y l’acoyida polos collacios y collacies catalanes foi percandial.

-¿Cómo se encontró a la comunidad asturiana en Tarragona y por qué decidió comprometerse con el Centro Asturiano?

-A los pocos díes d’aportar a Tarragona, mentantu andaba a la gueta de trabayu, atopé per Facebook al Centru Asturianu y darréu mandé-yos un mensaxe entrugando si hubiere daquién que tocara la gaita, que yo llevaba tola vida tocándola y sabía que diba ser duro dexar atrás la mío bandina gaites de Soto Rei. Pocu tiempu depués axuntéme con un garapiellu de paisanos que deprendieren a tocar un poco de manera autodidacta. Entamemos unes clases de gaita, aprendimos un repertoriu, y en 2018 yá furrulaba la Bandina del “Orbayu”, collaborando con otres cases rexonales y col Centru Asturianu de Barcelona.

Nesi entoncies, yo ya adoptara la mentalidá del emigrante interiorizando la tan manida fras de “Ún nun empondera lo que tien, hasta que lo pierde”. Dime cuenta qu’anque’l destín final fuere’l mesmu, les bases de partida de aquellos asturianos y asturianes yeren bien estremades respecto a la mia propia, que yo sí tuve accesu a una cultura y a una identidá asturianista, cosa qu’ellos, pol fechu de ser de la xeneración que son, de colar bien ceo o criase fuera d’Asturies, nunca nun lo tuvieron.

Sí ye verdá que d’entame, yo nun me comprometiera col Centru de Tarragona. Yera una asociación que xuntábase un par de vegades al añu pa xintar un corderu y un bollu preñáu y lo que a min me prestaba yera siguir tocando la gaita. Sicasí too camudó col Andanciu. En 2020, la xunta direutiva del Centru desbandóse y cuando quitaron les restricciones y tornemos a ensayar, los compañeros taben esmolecíos por nun dexar morrer una asociación fundada nel añu 75 y a la que tantu ciñu teníen.

Entós miramos de tirar pol Centru pero cola condición de facer un bon proyeutu de tresformación con enfotu cultural, y de dar la oportunidá a los asturianos de la diáspora en Tarragona de recuperar el tiempu perdíu, d’aprender toes aquelles esperiencies y conocimientos sobro’l nuesu país, a los que ellos foron ayenos, pero que yo sí pude esfrutar y que me presta tanto compartir.

-¿Cuánto ha cambiado el Centro desde que llegó la nueva directiva que usted encabeza y qué proyectos de futuro tiene?

-El Centru fixo un “cero” en 2020. Escaecimos tola documentación, tolos socios, les perres del bancu… Pasín ente pasu, dende 2022, fuimos quien a recuperar los vieyos estatutos, a entamar la fiesta del corderu, el día del bollu y la romería pola Santina, pero tamién entamemos a dar clases de gaita, de baille y de llingua asturiana, y al cabu de tres años recuperemos a los socios y socies, y celebramos toos xuntos el 50 Aniversariu desfilando peles cais de Tarragona cola Banda Gaitas Avante Cuideriu, con una misa na preciosísima catedral gótica de la Ciudá y un actu homenxe al Centru y a los sos socios y socia d’honor nel salón d’actos del Ajuntament, cola presencia del Alcalde Viñuales y del Presidente Barbón, ente otres personalidades, y con un emocionante discursu d’Inaciu Galán.

-El Centro Asturiano de Tarragona no sólo es asturiano, también “asturianista”. ¿Y eso en qué se nota?

-Na mio opinión, la razón de ser d’un Centru Asturianu tien de ser la de dar la oportunidá a quienes tamos lloñe de casa de deprender la cultura propia y nun perder el raigañu. Pero hai más: dende la diáspora, los asturianos y asturianes somos embaxadores de la nuesa tierra. Querámoslo o non, los foriatos que mos arrodien van xulgar Asturies al traviés de nós. Nesti sen, tenemos de tar informaos y entender qué ye Asturies, qué llugar ocupamos nel mundu, cómo somos los asturianos, qué ye lo que mos carauteriza, pero tamién en qué mos paecemos a otros pueblos. Pa mín, esa ye la definición de “asturianismu”, y tou’l proyeutu del Centru Asturianu de Tarragona ta empobináu hacia ello. Verdaderamente, ye un trabayu escomanáu nun namái pola cantidá de coses que nun sabemos del nuestu propiu país, pero tamién pola llucha constante por desaniciar prexuicios y complexos que traemos con nós.

Dicen que les comparances son odioses, pero nesti casu, pol fechu de tar afincaos en Catalunya, tenemos la ventaya de poder contraponer, en primera persona, cómo los catalanes defenden la so cultura propia frente a les babayaes que sentimos por parte de dalgunos políticos y paisanos asturianos, na Xunta y pela rede, faciendo que sintamos vergoña de nós mesmos; pero que veamos tamién un camín per onde siguir.

Los que observamos el catalanismu dende Catalunya, facémoslo ensín el filtru mediáticu y politizáu, y sabemos bien qu’esto nun va d’independentismu; que esto va de dignidá ya identidá. Estos son los valores que deprendemos na Escuelina d’Asturianu, onde xuntámonos tolos xueves de manera presencial y online hasta 17 escolinos pa desendolcar temes d’historia, de tradición, de música, de vezos y costumes, y por supuestu, de drechos llingüisticos.

-¿Qué entiende usted por defender la asturianía?

-Esti ye un tema complexu que frecuentemente reviso de manera introspectiva. Parafraseando a Nuberu, de xuru hai xente que confórmase con “saber echar bien la sidra y xubir a Cuadonga”. Pero cuando mos decatamos de cómo desapaeció la industria n’Asturies, cuando mos llamentamos de que los xóvenes tengan de colar, de que nun haiga médicos nin docentes, y que tou’l nuestru futuru pase pola turistificación, ye entós cuando pensamos que quiciabes tendríemos d’haber mirao más polo nueso, d’esixir a los nuesos gobernantes que miraren más polos nuesos intereses, y de protexenos, el pueblu, ente nós. Pienso qu’esti ye’l fin últimu de l’asturianía: la dignidá del pueblu asturianu, pero que ye imposible algamala ensín identidá.

Baxo’l mio puntu de vista, l’asturianía tien que ver cola identidá o forma como les persones comprendemos Asturies, y pa ello esisten múltiples realidades. Dientro de la que mos toca a nós, dende la diáspora, podemos simplificar l’asuntu plantegando la cuestión de si ún ye d’onde nace o d’onde pace. Son dos modelos válidos pa movese pel mundu, pero que van a determinar la nuestra sensibilidá o grau de predisposición pa defender la dignidá y la identidá del pueblu del que somos orixinarios. Na opinión de mio, adoptar un modelu o l’otru depende del nivel de conocencia que tengamos de la nuestra cultura propia: d’igual manera que refugamos de lo que desconocemos, emponderamos lo que sí sabemos.

Por tantu, y pa concluyir, defender l’asturianía dende la diáspora ye declarar que somos d’onde ñacemos: de construyir una identidá fundada na conocencia más o menos fondera de la cultura propia, pero cola perspeutiva ver Asturies dende afuera, llibres de grandonismos y otros sesgos, col oxetivu de contribuyir a la dignidá d’un pueblu, como diz Felpeyu, “foscu y ayenu… pero tan míu…”.

-¿Qué función tienen que desempeñar los Centros Asturianos en este Siglo XXI? Ahora ya estamos todos “cerca”. No estamos hablando de aquellas comunidades de emigrantes que se unían en la cercanía…

-Una cuestión recurrente en toles asamblees xenerales del Centru ye: ¿paga la pena a los socios y socies abonar la cuota? La rempuesta, de momentu, ye positiva anque la xustificación nun ta mui clara. Hai quienes son socios del Centru porque ellos y los sos padres siempre lo foron, porque da-yos pena que muerra, porque facemos un corderu a la estaca perbonu, o porque-yos presta comer un bollín preñáu en Tarragona sintiendo les gaites o encoplando vieyos sones.

Sicasí, col relevu xeneracional aportaremos al puntu qu’estos argumentos dexen de ser suficientes pa caltener una comunidá asturiana. Esto ye daqué endémicu de toles cases rexonales. Yá nun pruye la necesidá de sentise cerca de Casa porque, nel nuestru casu, tamos a un par d’hores de vuelu, o media xornada en coche. ¿Entós qué ye lo que tenemos pa ofrecer? L’entamu del sieglu XXI, coles crisis económiques, l’andanciu y les guerres, aprendiónos que nada ye pa siempre. Nesti sen, tenemos d’atesorar, mientres podamos, tol conocimientu, les esperiencies y los bonos momentos. Y eso ye lo que nós ofrecemos a tou’l que té interesáu.

-Un centro asturiano en Cataluña, donde sí tienen lengua propia oficial. ¿Envidia a los catalanes en ese sentido? ¿Cómo se ve desde ahí la defensa de la cultura propia?

-El catalán ye una llingua oficial normalizada, que apréndese nes escueles (onde amás ye llingua vehicular), y que puede emplegase en cualquier trámite cola alministración pública. Dientro de Catalunya y na fastera oriental de la Península, ye una llingua con prestixu y un símbolu identitariu, con una producción lliteraria pergrande y presencia absoluta nos medios de comunicación y conteníos d’entretenimientu autonómicos. Sí, ye d’envidiar.

Pol embargu, n’Asturies dalgunos entá tán aldericando si les nuestres son llingües o dialeutos, en llugar de facer casu a los llingüistes y espertos que lleven décades trabayando por caltener y protexer, frente a propios y estraños, el que probablemente ye’l pegoyu fundamental del patrimoniu cultural d’un pueblu.

Sicasí, si tuviere que destacar una sola cosa del trabayu de les y los nuesos académicos y llingüistes, sedría la sensibilidá cola qu’ellaboraron los diccionarios y la gramática. Poques vegades, na historia de les llingües, la normativización fundamentóse, nun namái en criterios téunicos, pero tamién en fonderos estudios de campu que recoyeren les formes de falar de la xente real, del pueblu.

Establecer les normes gramaticales de una llingua ye un trabayu percomplexu, pero nel casu les llingües propies d’Asturies, pol fechu de ser llingües minorizades, fíxose con munchu ciñu y conciencia; cosa que nun se puede dicir d’otres llingües.

-La nueva emigración joven ya no tiene aquella tendencia agruparse en casas regionales, como antaño. Parece que prefieren relacionarse por redes sociales. ¿Es así o los centros asturianos tienen futuro?

-Pienso que esto tien muncho que ver coles nueves formes d’entretenimientu. Enantes la xente surdía de casa pa quedar con otres persones, dar una vuelta, tomar daqué y charrar. Pero anguaño, la dixitalización afeuta al mou como les persones rellaciónense ente sí, deaniciando’l contautu físicu porque yá nun paez necesariu. Pol embargu, hai esperiencies que nun se pueden esfrutar al traviés d’una pantalla por muncho qu’avance la teunoloxía. Sentir una canción colos auriculares nunca nun sedrá comparable con asistir a un conciertu, de la mesma manera que pidir comida a domiciliu enxamás sedrá comparable con sentate nun restaurán o dir a casa güela a xintar les sos fabes. El conteníu emocional que revisten les esperiencies personales na vida real ye dalgo irreemplazable. Sólo hai que-lo saber vender y la xente tornará a axuntase.

-Usted emigró por falta de oportunidades en su tierra. ¿Cree que ha cambiado algo desde entonces?

-Nun puedo evitar sonrir alcordándome de la frustración que sentía al terminar la carrera, yendo peles empreses asturies a miagar por una mísera beca de 600€ n’Arcelor, Asturiana del Zinc, EDP… y tamién de la satisfacción de percibir el mi primer salariu como inxenieru, de sentir que yera independiente y podía caltener el mio propiu estilu de vida. Tuvo que ser en Cataluya; non nel mio país, cola mio xente. Llamentablemente, la situación d’Asturies, a nivel llaboral, sigue siendo la mesma, y nun hai incentivos pa que la xente preparao torne pa la Tierrina.

-¿Cómo ve el futuro de Asturias?

-Dende va años lleo nos medios de comunicación qu’agora sí que faen falta inxenieros y talentu n’Asturies… Pero entós miro los proyeutos qu’hai y les condiciones salariales, y llévome les manes a la cabeza. El problema ye qu’hai un círculu viciosu: Asturies (y España en xeneral) tien un problema gravísimu de productividá que llastra los salarios, y ensin bones condiciones llaborales nun se puede tener talentu; ensin talentu nin financiación nun hai bonos proyeutos de I+D+i pa meyorar la productividá, que ye la que permite meyores condiciones llaborales… etc. Por tantu, el futuru d’Asturies sólo puede afitase n’un sector económicu básicu, fráxil, feble, que nun requiera nin talentu nin innovación, y onde les condiciones llaborales yá asúmense que van ser baxes o denigrantes: el turismu. Los asturianos y asturianes que queden ellí, ye pa ser chigreros, pa servir les meses y facer cames, mentantu Asturies ta, lliteralmente, vendiéndose mui barato a los especuladores foriatos que acaparen y encarecen les viviendes, que dexen de ser asequibles pa la xente del país. Un futuru, mui prietu, me temo.

-¿Piensa en regresar?

-Al colar d’Asturies siempre pensé que tornaría pronto, pero depués de casi 10 años soi consciente de que Asturies a día de güei nun m’ofrez unes condiciones compatibles col proyeutu de vida que quiero llevar acorides cola mio profesión: un trabayu motivador, bien pagáu, con posibilidades de siguir desendolcando la mio carrera profesional, y una estabilidá llaboral que mos permita, a la mio muyer y a min, caltener una familia, el día de mañana. Tuvimos suerte d’aportar a Catalunya, una tierra de xente candial onde mos afayamos perbién y nun mos pruye tornar. Anque la Tierrina tira muncho y más alantre, quién sabe