Así se vivió el sorteo de la Lotería en la Asturias exterior: pellizco en Torrevieja y resignación en Madrid

"Igual soy millonaria y todavía no lo sé…". Pues no. Resulta que María José García, secretaria de la Casa de Asturias de Alcalá de Henares (Madrid), no se hizo millonaria en el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Ni ella ni casi nadie en Asturias, claro, donde el balance fue paupérrimo: apenas 122.000 euros repartidos en los trece grandes premios. Los asturianos de dentro, afortunados aparte, no tuvieron ninguna suerte salvo en contadas ocasiones. Pero la diosa fortuna tampoco apareció en la Asturias exterior, aunque sí hubo nacidos en la región que viven fuera razonablemente contentos después del sorteo.

"Nos tocó, nos tocó", confirmaba Enrique Fernández, natural de La Foz de Morcín (Morcín) y presidente del Centro Asturiano de Torrevieja (Alicante). A la institución asturiana le tocó la terminación de los dos últimos números del Gordo (79432). El suyo era el 39032. Fallaron tres cifras, pero obtuvieron 120 euros por décimo. "Oye, menos de una piedra", defendía Fernández, radiante.

El Centro Asturiano de Torrevieja vendió 500 décimos, contando a sus propios socios. En total se repartieron 60.000 euros. "Una pasta, una pasta", explicaba su presidente. Una pasta repartida, claro, concretaba.

Los décimos agraciados con esa terminación proceden de Asturias, de la administración número cinco de Gijón, El Búho de la Suerte. El Centro de Torrevieja solía comprar en la localidad alicantina, pero este año la apuesta fue por Gijón, por mediación de uno de los socios. No es la primera vez que los asturianos de Torrevieja se llevan una alegría con la lotería: hace 22 años, el club de bolos del Centro logró un quinto premio.

En Madrid, la comunidad fuera de Asturias donde residen más asturianos –se calcula que más de 40.000–, no hubo sobresaltos. El Centro Asturiano de la capital, el más representativo de los cinco que hay en la comunidad, vendió décimos de El Pez Afortunado, una administración del centro de la ciudad. Apostaron por el 39118.

En total pusieron unas ochenta series a la venta, tanto en la sede de la institución como en la finca de recreo que tiene el Centro, situada en la carretera de Extremadura. No tocó nada. Ni lo jugado. Su desdicha es la misma que en otras asociaciones de asurianos en Madrid.

"Nunca nos tocó nada", aseguraba José Luis de la Cera, presidente de la Casa de Asturias de Guadarrama, que todos los años realiza las gestiones necesarias para conseguir décimos y participaciones de la administración número 1 de Tineo, que luego venden entre socios y simpatizantes. Tampoco hubo suerte con el número 07761.

"Qué guapo estaría que tocase, pero no hay manera", resaltaba Toni Uría, presidente del Centro Asturiano de Alcobendas. En esta localidad del norte de Madrid consiguen la lotería (125 décimos) en una administración de Canillas, barrio del distrito de Hortaleza. La fortuna volvió a esquivarles. Lo mismo sucedió en la Casa de Asturias de Tres Cantos. En ese caso, el Centro solo se hace con décimos para los socios, reservados en una administración de la localidad madrileña. "Lo jugado nos tocó alguna vez, nada más; de ahí no hemos pasado", aseguraron desde la institución.

El Centro Asturiano de Barcelona, por su parte, también vendió lotería. El número elegido fue el 69162. Como sucedió con los otros centros, no tocó ni un euro. "Otro año será", coincidían todos.