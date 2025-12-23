El análisis del sportinguista volador: el Sporting tiene un feliz fin de año (y ya mira al futuro con ilusión)

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Real Sporting cierra el año con una sensación que hacía tiempo no se respiraba, la de un equipo competitivo, reconocible y capaz de mirar al futuro con ilusión. La victoria en Butarque no solo significó tres puntos más, sino la confirmación de una tendencia positiva que ha cambiado por completo la narrativa de la temporada.

Con este triunfo, el Sporting encadena tres victorias consecutivas y, además, invierte una dinámica que había sido especialmente cruel en el inicio del campeonato. Si en las primeras jornadas los goles encajados en los últimos minutos le costaron puntos y frustración, ahora es el propio equipo rojiblanco el que decide partidos cerca del minuto 90. Por segundo encuentro consecutivo, el triunfo llegó en el tramo final, señal inequívoca de confianza, fe y madurez competitiva.

El partido tuvo un significado especial para Borja Jiménez, que regresaba a Butarque, el estadio donde logró un ascenso a primera y donde es un ídolo. Conocía al rival, el escenario y el tipo de encuentro que se iba a presentar, y ese conocimiento se notó. El Sporting supo competir, manejar los tiempos y aprovechar su momento para llevarse un resultado de enorme valor.

Nuevamente casi llegando al minuto 90, Esta vez le tocó al Pingüino ser el héroe, tras un servicio al espacio bien ejecutado por Gaspar, Dubasin recibe haciendo un control de primera de auténtico jugador top y definir cruzado para hacer el gol y generar el extasis en la Mareona. Pero aún hubo que sufrir hasta el final. En el tiempo añadido, un remate de cabeza del Leganés que iba directo a gol fue despejado sobre la línea por Curbelo. Esa acción valió tanto como el gol de Dubasin. Fue, simbólicamente, un gol más a favor del Sporting y la confirmación de que este equipo también sabe resistir cuando toca.

El club ya ha movido ficha en el mercado reforzando la defensa con la llegada de Brian Oliván como lateral izquierdo, y todo indica que no serán necesarios más ajustes atrás. Hay tres laterales para esa banda y futbolistas polivalentes como Diego Sánchez, capaz de actuar como central. Donde sí parece evidente la necesidad es en ataque. El equipo necesita refuerzos en forma de un extremo y un delantero, jugadores de recambio que aporten un nivel que ahora mismo no están dando opciones como Caicedo o Amadou.

Además, el mediocampo y la defensa se han visto fortalecidos en las últimas semanas por lo que podrían considerarse casi dos “fichajes internos”. Jesús Bernal ha ganado peso en el centro del campo y Curbelo se ha consolidado en la zaga con actuaciones de gran nivel, como ese balón salvado sobre la línea en el minuto 93 que ya forma parte del imaginario reciente del sportinguismo.

Con el ataque por fin recuperado de las lesiones de Gelabert, Otero, Dubasin y Gaspar, el Sporting demuestra que cuando estos futbolistas coinciden arriba, el equipo puede aspirar a más. Es, sin duda, uno de los mejores tridentes ofensivos de la categoría, y los números lo respaldan.

Los datos son claros, desde la llegada de Borja Jiménez, el Sporting es, junto al Racing, el mejor equipo de la liga en los últimos 11 partidos, con 6 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas. Además, fue el mejor equipo del mes de diciembre, sumando 9 puntos después de un “noviembre negro”. Algo poco habitual en Gijón, donde diciembre había sido históricamente un mes complicado; sin ir más lejos, la temporada pasada se perdía en casa ante el Málaga y el Racing de Ferrol y también en casa del colista en ese momento el Cartagena.

El año se cierra con el equipo séptimo, rozando el playoff, y con dos partidos importantes para arrancar enero, recibir al Málaga en El Molinón y visitar al Cádiz, rival directo en este momento, para cerrar la primera vuelta.

Ahora toca parar, celebrar y tomar las uvas con esperanza. Los sportinguistas somos expertos en pasar del pesimismo absoluto a la ilusión desbordada, pero esta vez hay argumentos para creer. Ojalá que 2026 sea, por fin, el año que tanto llevamos esperando y que el Sporting pueda volver a soñar con su sitio natural. Feliz Navidad, ya sea para los que están cerca o para los que estamos lejos de El Molinón, pero siempre unidos por los mismos colores. Felices fiestas y un Año Nuevo lleno de salud y alegrías rojiblancas.