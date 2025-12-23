Encuentro anual de jóvenes profesionales asturianos en el exterior para perfilar la Asturias de 2040

La asociación Compromiso Asturias XXI, que agrupa a centenares de profesionales asturianos repartidos por el resto de España y por el mundo, celebra este lunes, día 29 de diciembre, su XVII Encuentro Anual de Socios. Será a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón.

Este encuentro, Compromiso Asturias XXI nombrará Socios de Honor 2025 al empresario Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, la multinacional láctea de la marca Reny Picot. Rodríguez recibe este reconocimiento por su trayectoria profesional “pero también a su labor en la preservación de la memoria histórica de la emigración asturiana”. Francisco Rodríguez es presidente de la Fundación Archivo de Indianos.

En el encuentro, tras la apertura institucional a cargo de Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón, y de la intervención de Eduardo S. Morrondo, presidete de Compromiso Asturias XXI (CAXXI), se organizará una mesa de debate que lleva por título “Asturias 2040: una visión compartida para el futuro”. En esa mesa participará el empresario asturiano Jorge Peña, delegado en México de CAXXI; David Rodríguez, socio de CAXXI y premio fin de carrera Universidad Oviedo; Alberto González, director general de FADE, e Ignacio Villaverde, Rector de la Universidad de Oviedo. Los participantes hablarán sobre sómo construir la Asturias del futuro, con una visión compartida que integre talento, empresa, universidad y sociedad civil. El cierre de la jornada correrá a cargo de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.