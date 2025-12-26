Crónicas desde Ingolstadt: la crisis del automóvil en Alemania se lleva hasta los bancos y las papeleras

Chusina Carrero Moure firma sus "Crónicas desde Ingolstadt", una serie de artículos sobre la vida cotidiana de una asturiana en esta ciudad de Baviera (Alemania). En esta ocasión habla de la repercusión que está teniendo sobre la ciudad bávara donde reside la crisis del automóvil alemán, fruto de la feroz competencia china. Ingolstadt es la "ciudad Audi", dado el extraordinario peso que esta firma automovilística tiene en la economía de la zona. El "shock chino" está dañando seriamente al sector, que ya no aporta a las arcas municipales de Ingolstadt lo que antaño aportaba. En la primera década de este siglo, esta ciudad de 175.000 habitantes ingresaba 200 millones de euros al año de la actividad empresarial. Hoy, esa cantidad no supera los 55 millones. Por primera vez las cuentas municipales han entrado en números rojos y empiezan los recortes. Chusina Carrero define así: "Nací en Oviedo y viví toda mi juventud en Salinas, estudié Filología en la universidad de Oviedo, viví en muchos lugares de España y, desde hace diez años, estoy en Alemania, aprendiendo de esta tierra y enseñándoles nuestra lengua y nuestra cultura".

El nueve de diciembre, Jorge Ilegal. Un día después. Robe. La muerte nos ha escupido, al igual que hace muchas décadas nos escupió Jorge en un concierto en las fiestas de Salinas. Dos seres tan especiales que esculpieron también muchos momentos de mi vida y que me ayudaron y ayudan a soportar la niebla que, desde hace cerca de dos meses, escupe día y noche esta orilla del Danubio. Esta niebla que se suma a la sensación de oscuridad que trae la crisis que se mastica por aquí y que llega a extremos que me resultan incomprensibles y patéticos.

Sin ir más lejos, esta semana nos informaron en el colegio que en el comedor ya no habrá papel de cocina, el ayuntamiento tiene que ahorrar… Hace un par de semanas salí con mi amiga Rosy a dar un paseo con su perro. La niebla persistente hace que cualquier lesión de huesos se haga insoportable y de vez en cuando la posibilidad de sentarse en un banco se agradece. Después de media hora paseando y charlando, nos acercamos a nuestro banco y encontramos a su lado a un par de operarios del ayuntamiento desmontando, no solo el banco sino también la papelera que estaba al lado. Les preguntamos ¿por qué? y nos respondieron, ante nuestro asombro, que el ayuntamiento no tiene dinero para pagar al personal que vaciaba las papeleras. Fuera bancos y fuera papeleras. Quizá los bancos solo se necesiten si hace sol.

Se empieza a hablar de un posible cierre de la escuela de música, de la biblioteca…y por aquí cuando el río suena agua lleva. Las cosas andan preocupantemente tristes por Ingolstadt. No queda más remedio que buscar calor y luz alternativas. Una buena solución es la maravillosa piscina de la ciudad. La piscina es un mundo con muchos submundos. El mundo de los buceadores que se reúnen los domingos por la tarde con sus neoprenos y sus botellas, el mundo de los deportistas del triatlón, el mundo de la sauna, el de las señoras haciendo gimnasia en el agua… Pero el mejor mundo, el más cálido, el que más me ayuda a soportar los días de niebla y frío, se presenta todos los sábados en la piscina pequeña. Papás y niños de Camerún la invaden, calor, color y charlas en francés, mientras los niños juegan a la pelota y nadan con sus manguitos. Los padres se colocan en una esquina cerca de los chorros de masaje y hablan muy rápido en francés. Todos al mismo tiempo, acerca de la Declaración de los Derechos Humanos, de la igualdad, de la revolución y de Robespierre, con un entusiasmo y una intensidad contagiosas que hacen que durante un ratito se me olviden la crisis, la muerte y la niebla, la vida continua…