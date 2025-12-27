Asturias ya está apuntada a un bombardeo: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana, además de pasar bastante frío, nos dedicamos a criticar un poco al ministro Óscar Puente, a quien todas las fuerzas políticas asturianas cuestionan después de que en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA esgrimiera lo que todos consideran "excusas" para no eliminar el peaje del Huerna. Hay quien incluso está pensando en pedirle para Reyes unas "cacas de Grinch", uno de los nuevos dulces navideños de moda en Asturias, de los que también hablaremos en esta newsletter. También contaremos cómo la Lotería pasó por Asturias como si tal cosa pero, al día siguiente, nos tocó la lotería económica, al conocerse que en El Tallerón de Gijón las empresas Indra y Escribano van a desarrollar un contrato de suministros y vehículos de artillería para modernizar el ejército español por 7.240 millones de pesetas. Es decir, trabajo abundante hasta 2034. Es la pedrea de prepararse para andar a pedradas con Rusia. También hablaremos de Xabel Vegas, el diputado estrella de Convocatoria-IU, al que de manera insólita se le olvidó ir a votar el presupuesto regional y casi entra en vigor una prórroga presupuestaria automática. Está muy de moda el tardeo y se ve que él cree que consiste en llegar tarde a los sitios debidos

