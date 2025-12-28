Navidades asturianas en Argentina: el curso de asturianía impartido en Mendoza reúne a medio centenar de personas
"La recuperación de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía es un compromiso que habíamos adquirido con los centros asturianos", asegura Olaya Romano, directora general de Emigración
El Centro Asturiano de Mendoza (Argentina) acoge estas Navidades un curso de extensión de la Escuela de Asturianía en el que participan 56 personas procedentes de las colectividades regionales de Mendoza, Santa Fe, Rosario, Cangas del Narcea, La Plata, Necochea, Colectividad de Chile y Colectividad de Valparaíso.
Las clases, que concluyen mañana, han ofrecido clases sobre tonada, gaita, tambor, pandereta y baile, informó esta mañana el Principado.
La iniciativa, abierta a todos los integrantes de los centros asturianos de América Latina, da continuidad a la Escuela de Verano de Asturianía que se celebró el pasado julio en Asturias, "con el objetivo formar a monitores y monitoras que garanticen la continuidad de estas enseñanzas en sus respectivos centros", destaca el Gobierno regional.
El de Mendoza es el cuarto curso de extensión de la Escuela de Asturianía que organiza la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, que dirige Olaya Romano, tras la recuperación de la iniciativa en 2024. Hasta el momento se han celebrado en Alicante, Buenos Aires y Alcobendas.
Olaya Romano destacó la importancia de estos encuentros. “La recuperación de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía es un compromiso que habíamos adquirido con los centros asturianos, puesto que la formación de monitores y monitoras de los grupos de baile y música tradicional es una manera de garantizar la continuidad en el futuro”, aseguró la directora general de Emigración.
