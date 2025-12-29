El sentido homenaje de Francisco Rodríguez a sus veinte competidores en los orígenes del sector lácteo asturiano

El desafío de Compromiso Asturias XXI, en el año en el que cumple diecisiete y se queda al borde de la mayoría de edad, fue una invitación a imaginar cómo será la Asturias de 2040. Era ese el lema, el leit motiv, el hilo conductor del que tiró el decimoséptimo encuentro anual de socios de la plataforma, fundada en 2008 como punto de encuentro entre los profesionales asturianos residentes fuera de la región y como motor de ideas para su desarrollo. Pero para hablar del futuro, el premiado principal del evento, el empresario Francisco Rodríguez, quiso hacer palanca también en el pasado.

El fundador y presidente de Industrias Lácteas Asturianas (ILAS)-Reny Picot, distinguido como socio de honor, tuvo un recuerdo para veinte empresarios que “me faltan”. Veinte industriales del sector, a los que nombró uno por uno, que fueron sus competidores cuando empezaba y que eran veinte “grandes amigos que no lo eran cuando competíamos, pero sí en cuanto salíamos a tomar una caña”.

Fue un sentido tributo póstumo a “quienes compartieron mis andanzas, a quienes pusieron las primeras piedras del futuro trabajando “contra viento y marea, sin sistemas de frío para la recogida de la leche y utilizando bidones de hierro o aluminio de 25 a 40 litros”. Fueron “una de las claves para el desarrollo de una riqueza de Asturias” y gracias a ellos, concluyó el último que les ha sobrevivido, “hoy hay vacas en Asturias”.

Rodríguez singularizó el homenaje en Fernando Arias, “impulsor de Mantequerías Arias en tiempos heroicos”, y aprovechó el escenario, el palacio de congresos del recinto ferial Luis Adaro de Gijón, sede de la Feria Internacional de Muestras de Asturias y de la primera “Expoláctea” en 1986, para reclamar que se vuelva a organizar una gran exposición del sector al cumplirse, en 2026, cuarenta años del comienzo.

Ante un auditorio nutrido y heterogéneo de autoridades políticas y empresariales de la región, de personalidades de todos los ámbitos y socios distinguidos de Compromiso Asturias XXI de dentro y fuera de Asturias, el discurso de agradecimiento compuso un sistematizado trayecto del ayer al mañana con parada significativa en el presente. El hombre que tuvo el arrojo de levantar una multinacional desde Asturias, nacido en un lugar, Leitariegos, en el que la etimología predestina -significa “lugar de lecheros”-, encontró a todos sus colegas del pasado “en el recuerdo, que no es ajeno para nada a lo que en Asturias vive el sector agrario”, y pasó a cumplir con la obligación de “cargar las tintas, aunque sea levemente, sobre el sector lácteo” y sus tribulaciones actuales.

No pudo ser complaciente con la política reguladora de una actividad que sufre desde hace años y ahora debe enfrentarse a las amenazas de competidores muy poderosos. Los dos vectores principales están en "China, que ha dejado de ser un abierto comprador de lácteos europeos para convertirse en competidor aventajado de países vecinos que antes compraban en Europa", y en los acuerdos comerciales con el Mercosur, que anuncian la llegada desde Sudamérica de "grandes productores de leche que pretenden entrar en el mercado europeo, donde los precios son más altos porque más altos son también los costes…"

“Ignoramos en qué pararan las medidas para neutralizar los efectos que parecen avecinarse”, dedujo el homenajeado, pero en el sector lácteo europeo se han cometido errores importantes e injusticias como asignar a España derechos insuficientes de producción de leche que durante años nos obligaron a importar el treinta por ciento de nuestra leche mientras países europeos producían excedentes que acabaron por infectar sus suelos… Ignoro si habrá alguien dispuesto a asumir responsabilidades”.

La tarea de glosar el galardonado enorgulleció a Manuel Villa Cellino, presidente del consejo rector de la Universidad Nebrija, que presentó a Rodríguez como “un empresario ejemplar de Asturias y del mundo”, y todo había empezado con la bienvenida del presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, que abrió la ristra de elogios identificando en Francisco Rodríguez “la mejor cara del empresariado asturiano” y ejemplo de las “múltiples potencialidades” del tejido empresarial de la región. El presidente de Compromiso Asturias XXI, Eduardo Sánchez Morrondo, pidió a Asturias unidad para encarar el futuro mientras celebraba que “por primera vez la emigración y la inmigración están en un momento dulce, y eso es extremadamente relevante. Por la labor del Gobierno y de entidades privadas como la nuestra la gente que está fuera de Asturias empieza a percibir un interés por que se nos dé de vez en cuando un cariñín”.

Para el cierre, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, guardó un reconocimiento a la Asturias exterior como “aliada imprescindible” para el futuro de Asturias, esa tierra que “fue de emigración y hoy es de acogida y retorno. Sois los mejores embajadores de nuestra tierra y fuente de conocimiento, expectativas y oportunidades”.

Al futuro por la “innovacción”

“Innovacción”. El neologismo que funde innovación y acción se lo escuchó Jorge Peña, empresario asturmexicano y delegado de Compromiso Asturias XXI en México, a un colega italiano y ayer lo usó para tunear el lema turístico asturiano y formular un deseo, que la región sea en 2040 un “paraíso de innovacción”. La asamblea de la asociación escogió este lunes como eje pivotante la petición de una reflexión sobre lo que será Asturias dentro de quince años y los que se asomaron a mirar, cuatro personalidades distintas en una mesa redonda heterogénea, pueden coincidir en una petición de que “dejemos de diagnosticarnos tanto y pongamos nuestros tratamientos a funcionar”. Esto lo dijo así el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, que puso a la institución al servicio de la tarea y que por cierto también analizó sin beligerancia la inminente llegada de las universidades privadas a Asturias como “una oportunidad y un reto. Forma parte de eso que nos tiene que espolear para ser cada vez mejores”. Entre los que escuchaban estaba el presidente del consejo rector de la Nebrija, Manuel Villa Cellino.

Alberto González, director general de la patronal FADE, dejó constancia de su perplejidad al tratar de entender por qué esta región hiperdiagnosticada no se decide a pasar a la acción. Para 2040, resumió, “quiero una Asturias atractiva y próspera en la que mi hijo, si quiere, pueda trabajar y criar a mis nietos”. El análisis de “los vectores de tracción” para conseguirlo “está perfectamente realizado, pero no somos capaces, no entiendo por qué, de ponernos manos a la obra para tirar. Somos pocos, tenemos intereses compartidos, queremos hacerlo, al menos de boquilla, pero no nos ponemos a ello”. En la zona más joven de la mesa, David Rodríguez, graduado con premio extraordinario en Administración y Dirección de Empresas y socio de Compromiso Asturias XXI, aprovechó la presencia del representante de la patronal y de las autoridades políticas para pedir “un mercado laboral que reconozca nuestro valor, que apueste de verdad por el talento joven” y la del rector para reclamar “un aprendizaje que esté conectado con las realidades del mercado desde los primeros cursos. El éxito profesional no puede ser algo que ocurra pese a vivir en Asturias, sino gracias a estar en Asturias”, concluyó.