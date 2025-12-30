El empresario asturmexicano Carlos Casanueva, la bióloga Carmen Martínez y el Real Oviedo, premios "Manzana de oro" del Centro Asturiano de Madrid

El empresario asturmexicano Carlos Casanueva, la bióloga e investigadora del CSIC Carmen Martínez Rodríguez y el Real Oviedo serán las “Manzanas de oro” que en 2026 concederá el Centro Asturiano de Madrid, que además ha decidido nombrar “entidad asturiana del año” a la ingeniería Idesa. El "socio del año" será Ángel González de Pedro.

Carlos Casanueva, descendiente de asturianos, es el empresario mexicano que fundó la empresa Interprotección. Se trata de la mayor correduría de seguros de Latinoamérica, con más de 90 millones de personas aseguradas y una red de 5.000 empresas por todo el mundo a las que presta sus servicios. En la actualidad, Carlos Casanueva ya ha dado el relevo a sus hijos al frente de la compañía, cuyo presidente ejecutivo es Francisco Javier “Paqui” Casanueva. Casanueva padre ha desarrollado, además, una notable labor filantrópica en Asturias, donde es creador del premio “Ana Casanueva” en recuerdo de su esposa fallecida, y es patrocinador de Asicom, la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, que cada año en octubre entrega sus galardones en Oviedo y que, con apoyo económico del Principado, organiza en verano el Campus Orígenes, para facilitar el conocimiento de Asturias a jóvenes descendientes de emigrantes asturianos a Iberoamérica.

Carmen Martínez (Carballo, Cangas del Narcea, 1961) es investigadora de la Misión Biológica de Galicia (CSIC), donde dirige el grupo VIOR (Viticultura, Olivo y Rosa). Es artífice del mayor proyecto de recuperación de vides centenarias en la Península, que ha servido como base para reactivar con variedades autóctonas el sector vinícola de Cangas del Narcea. También es la impulsora del proyecto para explotar comercialmente la rosa Narcea, un nuevo cultivo alternativo para el valle de Cibea con destino a la industria de la cosmética y el perfume, dado el contenido de esta flor en aceites esenciales y polifenoles

El Real Oviedo también recibirá en 2026 la “Manzana de Oro” del Centro Asturiano de la capital española con motivo del centenario del club, que se celebra en el año que ahora entra y con el equipo en primera división después de 24 temporadas.

Además, la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, reunida en sesión extraordinaria para la elección de galardones 2025, ha aprobado la lista de las personas y entidades que recibirán los “Urogallos”, el premio que tradicionalmente se entrega en un acto celebrado en la Feria de Muestras de Asturias, en Gijón, todos los meses de agosto.

Los galardonados, en sus distintas categorías, este año serán el ceramista gijonés Alberto Estrada Iglesias (artesanía), el grupo Práu Llerón de Mieres (baile), el cantante Carlos Velasco Montes (tonada), el coro de Las Regueras (masa coral), Bras Rodrigo (gaita), Casa Florinda (gastronomía), los organizadores de la fiesta navideña de L’Anguleru (popular), Xosé María Rodríguez de Bimeda (llingua), las brigadas forestales Brif de Tineo (defensa de la naturaleza) y la futbolista María Méndez (deportes).

Los “Urogallos especiales” este año se le conceden a la percusionista María José Hevia Velasco, a la cofradía de pescadores de Santa Ana (Llanes) y a la librería Treito de Cangas del Narcea.

Los “Urogallos especiales con mención honorífica” serán para la Fundación Padre Vinjoy y Juan Luis Álvarez del Busto, cronista oficial de Cudillero.