Los jóvenes líderes de la diáspora asturiana: César González, el madrileño que se consolida en la gaita

César González (Madrid, 2006) tiene solo 22 años y puede presumir de varios logros estrechamente ligados a Asturias. Es subdirector de la banda de gaitas La Tarabica, perteneciente a la Casa de Asturias de Guadarrama, localidad madrileña en la que reside. Gaitero de formación, aunque también toca el bajo y la gatería, participa asimismo en la banda El Gumial y fue el primer madrileño en quedar entre los tres primeros clasificados en concursos de gaita solista en Asturias.

«Lo de la música me viene desde muy pequeño», explica César. Nació en Madrid, pero tiene profundas raíces asturianas: su abuela paterna es natural de Tineo y su abuelo de Cangas del Narcea. Ambos emigraron a Madrid en los años cincuenta, como tantos otros asturianos. El abuelo trabajó como sereno en la capital y fue quien inculcó la pasión por Asturias a su hijo, padre de César, que también tocó la gaita antes de pasarse a la percusión. Hijo único, César creció rodeado de música tradicional asturiana.

Comenzó a tocar la gaita a los doce años, una afición que mantiene desde entonces. «Es una manera de seguir vinculado a la región», señala. Viaja con frecuencia a Asturias, especialmente a la casa familiar de El Fozón (Tineo). Mientras tanto, estudia Ingeniería de Sonido e Imagen en Madrid e imparte clases en La Tarabica, una banda que no ha dejado de crecer en los últimos años. "No sé si en un futuro me dedicaré íntegramente a la música, pero me gustaría", destaca.

El colectivo cuenta con escuela de música tradicional, con seis alumnos de gaita. César es profesor tanto de gaita como de percusión, especialidad esta última con una notable demanda. "Notamos mucho interés, cada año mejora", cuenta. La banda participa en numerosos actos y festivales, entre ellos el Festival Villa de Xixón, además de una reciente actuación Avilés. Ensayan un día a la semana, a lo que se suman las jornadas de clase, sobre todo sábados y domingos, pensadas para facilitar la incorporación progresiva de quienes se inician.

En el grupo conviven personas con un vínculo muy fuerte con Asturias y otras con una relación más tenue, algo que César considera natural en el desarrollo del proyecto. De cara al futuro, no tiene claro si se dedicará por completo a la música, aunque sabe que siempre formará parte de su vida. Para el próximo año ya hay actuaciones cerradas, algunas de especial relevancia, como la cabalgata de Reyes en Majadahonda, prevista para el 4 de enero, aunque pendiente aún de confirmación definitiva.