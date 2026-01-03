Bruna Hernando, productora ejecutiva del premiado documental "Flores para Antonio", la soñadora ovetense que convierte ideas en películas

Bruna Hernando (Madrid). Nacida en Oviedo, es productora ejecutiva del premiado documental sobre Antonio Flores. Estudió Comunicación Audiovisual en Málaga y completó su formación en la Complutense de Madrid. Pasó quince años en el canal Paramount Comedy con programas como "La hora chanante" y "Central de cómicos": "Ahí entendí que quería dedicarme a esto". Actualmente trabaja en el departamento de Ficción de Movistar Plus +

Convertir una idea en una película, una serie o un programa que llegue al gran público es un proceso largo, complejo y, en gran medida, invisible. De ese engranaje se ocupa la ovetense Bruna Hernando, productora ejecutiva y una de las profesionales con mayor recorrido en el ámbito audiovisual español.

"En la práctica", explica, "me encargo de que los proyectos audiovisuales salgan adelante: que una idea tenga forma, equipo, calendario, presupuesto… y que todo eso llegue a buen puerto, o al mejor posible". Sueños que llegan a ser reales.

Para Hernando, la mayor recompensa de la profesión llega al final del proceso. "Lo mejor del trabajo es ver cómo algo que empieza siendo una conversación acaba convertido en una película, una serie, un programa… y que llegue a la gente". A ello se suma la dimensión humana: "Cada equipo en cada proyecto es distinto y cuando trabajas en cada uno es como construir una familia que se amplía. Lo peor, quizá, la exposición; en mi caso, es lo que menos me gusta".

¿Obstáculos? "Sobre todo, a la incertidumbre, que es bastante estructural en esta profesión, y en todas. Pero eso te obliga a adaptarte, a relativizar y a entender que casi nada es definitivo. De momento, tengo suerte. Cuando te va bien, también tienes suerte. Conviene no olvidarlo". Suerte, suerte, suerte.

Su vocación audiovisual no fue inmediata ni predeterminada. Estudió en Oviedo –en la Gesta I y en el Alfonso II– y más tarde Comunicación Audiovisual en Málaga, antes de completar su formación con un máster de producción en la Universidad Complutense de Madrid. "Siempre me gustó el cine, pero durante bastante tiempo no tuve claro que mi sitio estuviera en producción de contenidos. Eso lo descubrí trabajando".

Primeros planos. Su contacto profesional con el oficio fue precisamente en Asturias, como becaria en LA NUEVA ESPAÑA. "Mi primer trabajo fue como reportera gráfica, un verano. Allí aprendí muchas cosas, pero, sobre todo, a conducir, porque me mandaban a los sitios más recónditos de Asturias en pleno agosto…", recuerda entre risas.

El verdadero punto de inflexión llegó en Paramount Comedy, donde participó durante quince años en programas como "La hora chanante" o "Central de cómicos". "Empecé a desarrollar mi vocación allí, donde pasé por prácticamente todos los puestos de producción durante quince años. Ahí entendí que quería dedicarme a esto, y con el tiempo acabé estableciéndome como productora ejecutiva".

Posteriormente trabajó en Lacoproductora liderando numerosos proyectos, hasta su etapa actual en Movistar Plus +. Entre sus trabajos más recientes destaca "Flores para Antonio", premio "Forqué" a la mejor película documental.

Alejarse de la zona de confort de Asturias fue clave en su formación personal y profesional. "Los años de carrera en Málaga fueron muy importantes, y también el Erasmus en Francia. Cuando llegué a Andalucía pensaba que los trajes de sevillana eran un disfraz de carnaval, allí descubrí que nada que ver. Está bien mezclar el flamenco con la sidra. Suma".

"Salir de Asturias te obliga a espabilar, a ganar perspectiva y a entender que hay muchas formas distintas de vivir y de trabajar". Aun así, el vínculo con su tierra permanece intacto: "Asturias me acompaña siempre y siempre quiero volver".

Desde su experiencia, considera que el Principado reúne valores excelentes para desarrollar una industria audiovisual sólida. "Tiene que crecer, porque hay mucho talento, y Asturias está llena de lugares perfectos y muy variados para rodar y contar historias. Tiene condiciones muy claras para atraer rodajes: localizaciones, profesionales y una identidad visual muy reconocible".

"A veces", matiza, "no hace falta inventar nada nuevo, sino facilitar que las cosas pasen". Y advierte de un peligro clave: "El mayor riesgo no es que la gente se vaya, sino que no pueda volver".

Flashback: "Aunque nacimos en Madrid, mis padres llegaron a Asturias por trabajo cuando yo tenía 3 años y mi hermano ocho meses. Somos asturianos. De Oviedo". Demos pruebas: "La plaza de los Leones camino de la Gesta I, el zumo de naranja que traía la madre de Melania cuando la iba a buscar al colegio. La plaza de la Escandalera, donde quedaba con mis amigas a las 18.00 horas en punto... La Calleja la Ciega y los campeonatos de futbolín con Sonia. El olor a tortilla de La Maniega y La Boalesa, donde comprábamos las gominolas y los morenitos congelados en los que la dependienta clavaba las uñas pero daba igual; también comprábamos los ‘pitos sueltos’ a escondidas, nuestros primeros cigarros, para el recreo en el Alfonso. ‘So Lonely’ sonando en El Diario Roma y los conciertos de La Santa Sebe. Las pipas en la Corrada del Obispo...".

... Y "ver a ‘Ilegales’ en la plaza de la Catedral en San Mateo y el olor a mojito del Rincón Cubano. Los conciertos de Héctor y de César y las tardes, y noches, de guitarra con ellos. Igor y ‘Babylon Chàt’. El ‘atasco’ de la calle Mon cada fin de semana. Los campeonatos de atletismo en San Lázaro, con Adela, mi entrenadora, que con 11 años me decía: ‘Todo el mundo es necesario, pero nadie es imprescindible’ cuando me saltaba un entreno". Ah, y "la cuesta de Marqués de Santa Cruz y la parada obligatoria para ver a mis padres, Rosa y Luis, en la galería‘Vértice. Bajar con mi madre y mi hermano, Luis, por la avenida de Galicia donde trabajaba mi padre, y esperar a que nos saludara por la ventana. El olor a jamón asado del Ovetense y comprar oricios en el Fontán; ¡a ver si hay este año!".

Lazos muy estrechos con... "mis amigos, que han estado ahí en todas las etapas y que también son mi familia, y, sin duda, mis padres". Y añade un nombre propio: "Cristina Alcelay, mi primera jefa en Paramount, que ha sido una referencia profesional y personal muy importante para mí".

Asturias se percibe desde fuera como "un lugar muy bonito, con personalidad y una calidad de vida envidiable", aunque las oportunidades laborales siguen siendo el gran reto. Tomemos nota: en el País Vasco ha habido "una apuesta sostenida por la cultura, la industria audiovisual y el talento local, con visión a largo plazo".