Chus Western, Javi Collín y Ainhoa Janices en el séptimo episodio del vídepodcast de los asturianos en Madrid, La Chalana de Xuan

El bailarín, el músico y la gestora cultural reflexionan en este capítulo sobre las oportunidades que les brinda la capital

R. García

Ya está disponible el séptimo episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su primer capítulo de 2026 reuniendo alrededor de la misma mesa al bailarín Chus Western, el músico Javi Collín y la gestora cultural Ainhoa Janices que reflexionan sobre su carrera profesional y el futuro en Madrid.

Estos tres asturianos se reúnen en la sidrería La Chalana del Mercado Barceló. Los tres son los protagonistas del nuevo episodio del videopodcast de Asturias Exterior, conducido por el periodista Xuan Fernández.

La Chalana de Xuan: capítulo 7

La Chalana de Xuan: capítulo 7 / LNE

Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.

Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.

