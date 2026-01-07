El Principado reparte más de 416.000 euros en ayudas a centros asturianos

El Gobierno del Principado ha hecho oficial la concesión de 416.656,58 euros en ayudas a los centros asturianos para sufragar sus gastos de funcionamiento, las mejoras en sus instalaciones y la difusión de la imagen de Asturias en el exterior. La versión final del reparto correspondiente al año 2025, tal y como ha sido publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), distribuye casi 183.000 euros entre las instituciones del resto de España y otorga 233.750 a las del extranjero. La convocatoria del pasado año añadió por primera vez a las líneas de subvención tradicionales una para la “proyección de Asturias y difusión de la cultura asturiana” que potencia la dimensión de las comunidades como vehículos de promoción turística y divulgación de los programas de apoyo al retorno que patrocina el Ejecutivo autonómico.

Para esta vertiente novedosa de las ayudas se han concedido casi 85.000 euros a los centros españoles y 100.000 a los del extranjero, dentro de una convocatoria general que también puede ser destinada a financiar gastos corrientes de actividad o inversiones en obras de mejora o adquisición de sedes sociales. De acuerdo con el resumen de las solicitudes admitidas por el Ejecutivo asturiano, los centros de Barcelona, Madrid y Valladolid son, por este orden, los que recibirán las partidas más altas dentro de España y el de Buenos Aires ostenta el liderazgo en el extranjero, seguido a poca distancia por los de Mendoza y Comodoro Ribadavia, todos ellos en Argentina, el país que aloja de largo a más asturianos expatriados y a más centros asturianos en el exterior.

El Principado había reservado en sus presupuestos para 2025 una partida de 440.000 euros para estas subvenciones, 196.000 para las comunidades de asturianos en el resto de España y los 244.000 restantes a repartir entre las del extranjero. Las cuantías ascenderán significativamente en 2026 en parte por el incremento de los potenciales beneficiarios, dado que a lo largo del año pasado se ha concedido el “reconocimiento de asturianía”, puerta de acceso a las ayudas, a tres instituciones que lo habían perdido, los centros asturianos de Tarragona, Cangas del Narcea en Buenos Aires y Lanús (Argentina).

Las cuantías que reservan las cuentas de este año progresan hasta los 548.000 euros dentro de un diseño presupuestario que eleva significativamente las reservas de fondos destinadas a la emigración y el retorno por los incrementos que registran también otras partidas vinculadas al sostenimiento de la diáspora. Entre otras iniciativas, crece en un cincuenta por ciento –hasta los 90.000 euros– la asignación económica del programa “Añoranza”, la iniciativa que facilita el reencuentro con la tierra sufragando una estancia de diez días en Asturias a emigrantes mayores de 65 años que carezcan de medios económicos suficientes y lleven al menos quince años sin visitar la región.

El proyecto presupuestario dota además con 11.000 euros dos de las innovaciones previstas para este año en la “política exterior” del Principado, las nuevas oficinas de asesoramiento a emigrantes que quieran retornar y que se instalarán en Caracas (Venezuela) y Mendoza (Argentina). Los proyectos cuentan con partidas de 6.000 y 5.000 euros, respectivamente, para reforzar la red de asesoramiento que nació este año con los puntos de atención habilitados en los centros asturianos de Buenos Aires y Mar del Plata. Son experiencias piloto para asesorar y acompañar a potenciales beneficiarios del “plan RetornAS”, que en 2026 volverá a movilizar una previsión de medio millón de euros en ayudas.