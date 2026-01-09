Cien años del vuelo del Plus Ultra, la hazaña que los emigrantes convirtieron en apoteosis española

Santiago G. Romero, director de la Fundación Archivo de Indianos-Museo de la Emigración, escribe este artículo con motivo del centenario del vuelo del hidroavión "Plus Ultra", el primer aeroplano en enlazar España con Suramérica, que despegó el 22 de enero de 1926 de Palos de la Frontera (Huelva). En el artículo, el director del Archivo de Indianos hace especial énfasis en el papel que los numerosos emigrantes españoles a Argentina especialmente, y entre ellos muchos asturianos, jugaron a la hora de convertir la llegada del avión comandado por Ramón Franco en eventos multitudinarios donde se rozaba el paroxismo.

"¡Ya viene el cortejo!

¡Ya viene el cortejo! Ya se oyen los claros clarines,

La espada se anuncia con vivo reflejo;

Ya viene, oro y hierro, el cortejo de los paladines."

(Primera estrofa de la Marcha Triunfal. Rubén Darío)

El 22 de enero de 1926 despegó de Palos de Moguer con destino a Buenos Aires un hidroavión de la aeronáutica española cuya tripulación estaba formada por el comandante Ramón Franco, el capitán Ruiz Alda, el mecánico Pablo Rada y el teniente Juan Manuel Durán.

El recorrido, en siete etapas durante 60 horas de vuelo, fue de 10.300 km, amerizando en Buenos Aires el 10 de febrero de 1926, culminando con éxito la primera singladura aérea del Atlántico Sur.

La gesta, como fue calificada, inauguró, en la segunda mitad de los años veinte, la época de los grandes vuelos de la aeronáutica española. Se buscaba explorar al máximo no solo las posibilidades técnicas del avión como arma y como medio de transporte y comunicación, sino también, y principalmente como instrumento de política exterior.

El comandante Franco durante su visita al Centro Asturiano, con el Sr. Del Fosno y miembros de la Comisión Directiva. / Archivo de indianos

Naciones hermanas

Así, como primero aconteció con los barcos de las escuadras en sus visitas de prestigio a diferentes países, los destinos elegidos fueron determinados por la historia del impulso colonial español desde 1492. Había voluntad renovada de estrechar los lazos de amistad con naciones emancipadas que, al compartir una herencia cultural e idioma común, eran consideradas hermanas.

Estos propósitos están perfectamente expresados por Ramón Franco en varios párrafos del relato del viaje:

“Al descender en el río Tinto, el Plus Ultra cesa de ser nave de guerra para ser mensajera de paz que abrirá las rutas aéreas entre España y aquellas tierras descubiertas y pobladas por sus hijos; nave que las unirá con un lazo tan fuerte, que será el comienzo de un periodo de aumento en las relaciones hispanoamericanas, que necesitaban este acto de afirmación”.

También hace Franco la siguiente reflexión al comenzar la primera etapa:

“En el muelle de embarque había miles de personas que dieron a la partida gran solemnidad, debido principalmente a que el vuelo era un raid de trascendencia política, por la enorme importancia de la aproximación hispanoamericana que de él se iba a derivar.”

Ramón Franco se cuidó en todo momento de destacar más allá de lo necesario los logros tecnológicos y puso el acento en la destreza de la navegación por los pilotos y la naturaleza diplomática del viaje. De hecho, era portador de mensajes del Rey D. Alfonso XIII a los presidentes de Brasil, Uruguay y Argentina, lo que aseguraba, junto la participación de la aviación y la marina, recepciones al máximo nivel en cada etapa del raid.

Además, el carácter ubicuo, desde la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, de miles de compatriotas de la emigración, repartidos en todo el orbe hispánico y portugués, garantizaría de por si el éxito de la misión del Plus Ultra. Los emigrantes no solo fueron los protagonistas activos de los recibimientos multitudinarios y homenajes que se hicieron a los pilotos y tripulantes españoles; reivindicaron y pusieron simbólicamente de manifiesto, con la presencia en los puertos, calles y plazas su protagonismo en la construcción de las repúblicas americanas.

Ramón Franco contemplando a un pequeño paisano durante su visita a la Casa de Galicia de Buenos Aires. / Archivo de Indianos

El tercer intento de cruzar el Atlántico Sur

Retrospectivamente, el vuelo del Plus Ultra era el tercer intento de cruzar el Atlántico Sur. Los portugueses Sacadura Cabral y Gago Coutinho, realizaron tempranamente, en 1922, la conexión aérea entre Lisboa y Río de Janeiro. Tuvieron muchas dificultades y el trayecto exigió el empleo sucesivo de tres hidros.

Ya en 1925, coincidieron casi al mismo tiempo: dos planes antagónicos el de Italia, con el “Alcione”, pilotado por Casagrande, y el de España, con el Plus Ultra comandado por Franco. A pesar de la discreción de los pilotos, no deja de entreverse el carácter competitivo y rivalidad de ambos proyectos, en lo personal, en lo técnico, en lo nacional y en lo cultural.

Como ya señalamos, los destinos de los grandes vuelos por parte de las distintas naciones eran elegidos en relación con sus proyecciones históricas nacionales. Portugal obviamente dirigió su iniciativa hacia Brasil, territorio colonizado a partir del desembarco de Cabral en 1500 e independizado en 1822. España a la Argentina que, colonizada a partir de 1530, permaneció vinculada hasta su independencia de facto en 1810. Italia eligió igualmente Argentina como destino del raid de Casagrande y se apresuró a adelantarse a España. Se daba respuesta a la campaña que las revistas italianas de aviación habían desarrollado, y encaminada a que fuera Italia la nación que debía de hacer este vuelo a la Argentina, por exigirlo así sus intereses.

El Comandante Franco rodeado por la selecta concurrencia, en un momento de descanso en el animado baile dado en su honor en el Centro Español / Archivo de Indianos

Los españoles en el Río de la Plata

Después de la independencia de Argentina y durante el largo periodo de consolidación política, la colectividad más numerosa en el Río de la Plata era, naturalmente, la hispana. En los años revolucionarios habían quedado muchos españoles, liberales y progresistas y que veían con buenos ojos a la nación recién nacida, aunque las relaciones no fueron las mejores posibles debido a la hispanofobia del momento. A partir de 1852 la cuestión de la independencia era un tema superado y, salvo algún espíritu mezquino, nadie veía ya en España un enemigo. Comenzó entonces una etapa de comprensión fecunda y recíproco respeto. Enseguida, el núcleo español residente en Argentina comenzó a sentir esa tierra como suya, no con espíritu de soberanía política, sino como patria nueva, hija de la gran civilizadora de América. El hispanoamericanismo, además, cobró gran impulso a principios del siglo XX en las celebraciones de los centenarios de la independencia, que pasaron de conmemorar la separación violenta a festejar el reencuentro con la madre patria.

Ante el crecimiento económico y consolidación del país, bajo la política de gobernar es poblar, fracasada la inmigración desde el norte, comienza un intenso movimiento migratorio desde el sur de Europa a la Argentina y otros territorios del Plata. Entre 1857 y 1930 arribaron más de 6,3 millones de emigrantes, de los cuales el 49 por ciento eran italianos y el 32 por ciento españoles.

En definitiva, desde mediados del siglo XIX y hasta la década de 1950 se considera que más de dos millones de españoles eligieron Argentina como país de destino. Con todo, los españoles eran, detrás de los italianos, el segundo grupo inmigrante en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Ricardo Moner (Barcelona 1853-Argentina 1927) escritor y periodista, gran defensor de la cultura española en Argentina, advertía en El Mercurio: “Italianos, franceses e ingleses aumentan cada día su comercio e influencia y el de España languidece; la colectividad italiana es numerosísima y el idioma de Dante ya se imparte en la segunda enseñanza”.

Se entiende que Italia buscase adelantarse en el viaje y sus objetivos estratégicos. También que entre las diferentes colonias no dejasen de formarse expectativas respecto a quién llegaría primero.

Lunch ofrecido en la Casa de Galicia de Rosario al Comandante Franco. / Archivo de Indianos

La responsabilidad de Franco

Enseguida, el vuelo de Casagrande, adelantado al Plus Ultra, se frustra. Esto Franco lo había intuido y quizás también el piloto italiano, puesto que, en el momento de continuar su viaje desde Sevilla, llegó a proponer a Franco que podría esperar al Plus Ultra en Las Palmas “porque era más simpático el acto de llegar juntos a la Argentina”.

Un elemento de presión era el seguimiento detallado de los proyectos y preparativos por parte de la prensa, sobre todo los periódicos y revistas americanas, y emisoras de radio, cuyos corresponsales informaban en todo momento de las vicisitudes del viaje. Esto creaba un clima de emoción y gran expectativa de masas, tanto en España e Italia como en América.

Era grande la responsabilidad de Franco, pero está absolutamente seguro del éxito del proyecto: “La suerte, me acompaña en todas mis empresas”, se ufana en su relato. Aunque no lo fía todo a la suerte invocada; la preparación es minuciosa, nada queda al azar; los compañeros son perfectamente elegidos por sus capacidades y dotes personales, y escribe:

“La salida del puerto de Palos significa para nosotros la necesidad de triunfar, porque el triunfo lleva consigo recordar al mundo entero que fue España la que descubrió América con su espíritu, con sus naves, con sus hombres, con su fe y con su dinero” .

Visita hecha por Ramón Franco a la Casa de Galicia. / Archivo de Indianos

Movilización masiva en Argentina para el recibimiento

Si seguro estaba Ramón Franco, también lo estaban ya todos los españoles radicados en Argentina, Pernambuco, Río o Montevideo movilizados masivamente en el recibimiento que iban a dispensar al Plus Ultra.

En diferentes estudios sobre la inmigración a Argentina se ha señalado que, en ningún otro país, ni siquiera en Estados Unidos, fue tan elevada la proporción de extranjeros sobre la población nativa, pero también existe consenso entre los investigadores a la hora de señalar que la sociedad argentina supo integrar y asimilar a esa masa inmigrante de manera exitosa.

Si bien, tanto los hijos y nietos de emigrantes españoles como de los italianos, aun integrados plenamente en Argentina, mantuvieron importantes dosis de identidad entendida como una sentimental vinculación a los países que les vieron partir y que perduraron, manteniendo el orgullo por el origen nacional.

Por eso, el “Triunfo” dispensado a nuestros aviadores no puede entenderse sin el concurso decisivo de los mundos sociales de la emigración. En Argentina, Pernambuco, Río, Montevideo, enseguida estas sociedades constituyeron los llamados comités de recibimiento, que lograron implicar tanto a autoridades y corporaciones públicas como a la ciudadanía en general.

En Buenos Aires, prohombres ligados al Centro Español, como su presidente Fermín Calzada –hermano de Rafael Calzada, abogado, político y escritor, asturiano preminente que contribuyó al mejoramiento de las relaciones hispanoamericanas-, enseguida pusieron al frente del Comité de Recepción y Homenaje a los Aviadores a don Félix Ortiz San Pelayo, vasco ilustre y fundador y presidente de la Sociedad Patriótica Española. El resto de centros de emigrantes, el Gallego, el Asturiano, el Navarro, el Catalán, el Círculo Andaluz, el Centro Valenciano, el Leones y los cientos de sociedades hijas, como agrupaciones municipales y parroquiales, sociedades de socorro, cuya enumeración es prácticamente imposible, tanto en Buenos Aires como en el resto de Argentina, configuraron un poderosísimo aparato que explica el recibimiento dispensado al Plus Ultra, cuya hazaña no dudaron en equiparar al viaje colombino. En Uruguay también existían numerosas casas regionales, destacando las gallegas y el Centro Asturiano. Igual aconteció con las sociedades españolas en Brasil. Numerosos centros, ligas de beneficencia y sociedades de socorros y repatriación en varios territorios, en el norte, en Belem do Para, en el nordeste, en el estado de Bahía, o en el sur, en Río de Janeiro, incitaron la participación solidaria y entusiasta de las sociedades hermanas portuguesas que sentían el vuelo como una continuidad simbólica de la aventura lusa de Cabral y Coutinho y una empresa ibérica. Algunos autores señalan este acontecimiento como el comienzo de una apuesta por el Iberoamericanismo, destacando la proximidad de España con los países lusófonos.

En el relato de Franco y Ruíz de Alda, se hace descripción precisa de los delirios populares. Franco que percibe por debajo de la espuma de la ola humana la corriente social de fondo y el papel decisivo de estas sociedades, recoge:

“… si esto ocurre en Pernambuco, donde la colonia española, se compone de menos de sesenta familias, ¿qué sucederá en Río, Montevideo y Buenos Aires?”

y al llegar a Río,

“… es imposible describir el entusiasmo de la multitud. Toda la población de Río de Janeiro, cientos de miles de habitantes se extendían por la gran avenida”.

Damas del Centro Asturiano. / Archivo de Indianos

La recepción en Brasil

Debemos además de consignar, que la emigración española en Brasil, - donde entre 1882 y 1930 arribaron más de 250.000 españoles- era por entonces bastante numerosa y socialmente estructurada, y donde también se constituyeron, en colaboración con sociedades portuguesas y autoridades de todo tipo, comités de recepción.

Franco y Rada se refieren a la colonia española en Brasil:

“Con la colonia española pasamos los mayores peligros del raid. Si no salimos a toda velocidad en los automóviles nuestros huesos se quedan en Brasil. Tal era el entusiasmo de aquellos emigrantes que, alejados de su patria, veían en nosotros un pedazo de la misma, tal vez aquel en que nacieron y al que quizás no retornarían jamás.”

Recordemos que en la efusividad de los encuentros Franco perdió los botones del uniforme y Alda, el mecánico, un zapato.

Y en Río se hace manifiesto también el latente resquemor italiano. En una gran comida ofrecida a los navegantes en el Jockey Club, con asistencia de todos los representantes de las naciones americanas y postres con oratoria, el embajador de Italia se levantó para leer un telegrama de la fábrica del avión felicitando por el éxito a los aviadores, pero cuya lectura tenía por objeto hacer constar que la fabricación del aparato era italiana.

Reportaje publicado en la revista "Blanco y Negro" sobre la llegada del Plus Ultra. / .

Apoteosis en la capital uruguaya, pero más en Buenos Aires

La arribada en Montevideo fue igualmente apoteósica. Una marcha triunfal dariana. Las sirenas de los vapores al acuatizar, cientos de lanchas, multitudes sobre el puerto y, ya en la populosa capital, las bandas de música entonando sus claros clarines dejaban oír los acordes de la Marcha Real y la multitud en calurosa ovación, con miles de mujeres arrojando ramilletes de flores, pronunciaban vivas a España y al Uruguay.

Finalmente, en la mañana del 10 de febrero, el Plus Ultra sobrevuela Buenos Aires, y a su encuentro salen a recibirle los aparatos de la aviación argentina. Al reducir motores y descender para el amerizaje, los tripulantes del Plus Ultra escuchan la inmensa algarabía y el clamor que escapa de pechos y bocinas atronando el espacio.

Apretados habían sido los recibimientos y ceremonias religiosas desde Pernambuco a Montevideo, pero en Buenos Aires no había comparación. A Franco le dislocaron una mano y a Rada el brazo, por lo que tuvo que recibir atención médica. El ministro de Marina, que acompañó a Franco al desembarcar en el puerto, perdió en el recorrido una manga del uniforme. Mientras acudían a la recepción del Presidente de la República Dr. Marcelo Torcuato de Alvear, acompañados por el Intendente de la ciudad, las calles eran de una apoteosis indescriptible. La multitud estaba compuesta de centenares de miles de personas y alimentada por “avenidas en las que discurrían ríos humanos”. Bandas de música animaban el ambiente. Visitas a todas las autoridades de la nación y a las sociedades españolas. Banquetes, agasajos y ceremonias. Es imposible atender a todas las invitaciones. Desplazamientos triunfales a Rosario y Mar del Plata.

Describir los acontecimientos ocuparía muchas páginas.

Además del minucioso testimonio de Franco y Ruiz de Alda, al recibimiento en América y a su valoración en la proyección exterior de España, se le han dedicado cientos de páginas, artículos y análisis.

La Comisión Directiva del Centro Asturiano. / Archivo de Indianos

Un éxito de los emigrantes

Nosotros queremos, con ocasión del centenario del viaje, destacar que nada hubiese sido igual sin el compromiso decidido de los emigrantes y el enorme despliegue realizado por sus sociedades. El viaje fue una auténtica catarsis para la colonia española en América. Un acto de solidaridad mecánica y de afirmación de sí misma. Una reivindicación de su papel en la construcción de Argentina, del aporte a la cultura y apuesta por el futuro compartido. Los argentinos estaban igualmente orgullosos de recibir a los nuevos argonautas españoles, reafirmando a la vez su origen cultural hispánico. Pensemos por un momento qué habría ocurrido si hubiesen llegado primero los italianos. Con independencia de los resultados estratégicos del viaje y la consecución o no de los objetivos diplomáticos, España se reivindicó para sí misma ante todos sus hijos en América.

Una nave portadora del porvenir

Una última apreciación. Se ha escrito mucho y críticamente sobre la decisión del Gobierno del Directorio de ofrendar el Plus Ultra como símbolo de amistad y hermandad a la nación argentina. Se trataba de conservar la primera nave que unía por aire a España con la Argentina, “portadora de esperanzas, de recuerdos, realidades e ilusiones. Portadora del más allá de la historia, del plus ultra del porvenir”.

El viaje de vuelta del Plus Ultra, según nos relata el propio Franco en su libro “Palos de Moguer al Plata” lo planificó estando en Buenos Aires. Sabemos que las instrucciones del Gobierno de España no fueron estrictamente cumplidas y alguna crítica llegó a verterse veladamente por la decisión de no autorizar el vuelo de regreso.

Pero, ¿qué hubiese sucedido si el tornaviaje no lograse culminar la arribada, por accidente, avería o alguna otra circunstancia? ¿Gloria imperecedera a los héroes o recuerdo histórico permanente del fracaso? La suerte es caprichosa. La suerte es así. Posteriores emprendimientos de Franco como la vuelta al mundo en el hidro “Numancia” o la travesía a Nueva York, resultaron rotundos fracasos. En nuestro piloto confluyen luces y sombras.

La Marcha Triunfal dariana refleja magistralmente la ceremonia a que tenían derecho los generales que regresaban a Roma triunfantes de una campaña. Eran tantos los honores y distinciones, el desfile de tropas, el paso bajo arcos triunfales, las mujeres hermosas arrojando flores, el homenaje del populus que, temiendo el Senado que ante tanta gloria el vencedor pudiera ensoberbecerse, un esclavo acompañaba siempre al general en su carroza, sosteniendo una corona de laurel encima de su cabeza a la vez que le susurraba al oído “recuerda que eres un hombre”, el célebre memento mori. Todos vamos a morir.

Gloria a los tripulantes del Plus Ultra.