Un poquito más suave, un poquito más duro y un poquito Maduro: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana hablaremos del "asturiano" más duro de Occidente, Marco Rubio, el Secretario de Estado de EE UU, que azuza los perros de la guerra contra Maduro y que resultó ser descendiente de emigrantes de esta región. Y hablando de guerras, hablaremos de una guerra dentro de otra: la que se está liando en el sector de la defensa tras el recurso de Santa Bárbara por el ventajoso préstamo de 3.000 millones que le ha concedido el Gobierno a Indra. Y mientras en todo el mundo las cosas se están poniendo más duras, en Mieres se habrán de poner más suaves: el ayuntamiento ha prohibido cantar en horario laboral a los funcionarios que atienden al público al objeto de prestar una mejor atención. Todas estas noticias, y muchas más, en la "Carta desde el Paraíso".

El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.

Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".