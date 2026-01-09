Un poquito más suave, un poquito más duro y un poquito Maduro: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Suscríbete para recibir semanalmente en tu correo el análisis de las noticias de la semana escrito por Eduardo Lagar, redactor jefe del periódico y responsable del canal "Asturias Exterior"
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. Esta semana hablaremos del "asturiano" más duro de Occidente, Marco Rubio, el Secretario de Estado de EE UU, que azuza los perros de la guerra contra Maduro y que resultó ser descendiente de emigrantes de esta región. Y hablando de guerras, hablaremos de una guerra dentro de otra: la que se está liando en el sector de la defensa tras el recurso de Santa Bárbara por el ventajoso préstamo de 3.000 millones que le ha concedido el Gobierno a Indra. Y mientras en todo el mundo las cosas se están poniendo más duras, en Mieres se habrán de poner más suaves: el ayuntamiento ha prohibido cantar en horario laboral a los funcionarios que atienden al público al objeto de prestar una mejor atención. Todas estas noticias, y muchas más, en la "Carta desde el Paraíso".
El acceso a este servicio es GRATUITO y sólo con regístrate en lne.es ya podrás apuntarte y recibir las newsletter.
Si ya estás registrado en LA NUEVA ESPAÑA sólo tendrás que iniciar sesión y seleccionar la newsletter "Carta desde el Paraíso".
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados