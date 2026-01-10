El nuevo gran corredor ferroviario de la península Arábiga, con vías asturianas

Las grandes infraestructuras ferroviarias de la península Arábiga tienen vías asturianas. Al igual que ocurrió con la línea de alta velocidad La Meca-Medina (el conocido como AVE de La Meca), el nuevo corredor ferroviario que se construye entre Omán y Emiratos Árabes Unidos discurrirá sobre raíles fabricados en las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal en Asturias.

El tren de carril de Gijón suministrará más de 33.000 toneladas de raíles para la nueva línea ferroviaria Omán-Emiratos Árabes Unidos (EAU). Será el primer corredor transfronterizo de la región. Unirá el puerto de Sohar, en Omán, con la red ferroviaria de Etihad Rail, que conecta varias ciudades y los principales polos industriales y zonas francas de Emiratos Árabes Unidos. La nueva línea ferroviaria tendrá más de 238 kilómetros de longitud y por ella discurrirán trenes de mercancías y trenes de pasajeros con unas velocidades máximas que superan los 200 kilómetros por hora.

ArcelorMittal ya hizo un primer envío de carril desde Asturias a Omán el pasado agosto. Fueron 3.800 barras de 25 metros de longitud cada una y con un peso total de 5.700 toneladas. A lo largo de este año se realizarán más entregas desde Asturias y el suministro total ascenderá a 33.100 toneladas de carril diseñado para soportar cargas pesadas de mercancías y pasajeros de hasta 32,4 toneladas por eje. Según señalaron fuentes de ArcelorMittal, estos rieles "garantizan un rendimiento excepcional" a largo plazo y están adaptados a las condiciones geográficas y ambientales del proyecto. "Estamos orgullosos de contribuir a un proyecto de tanta importancia estratégica para la conectividad regional", señaló Pablo Pérez, gerente del área de Raíles y Secciones Especiales de ArcelorMittal.

La compañía siderúrgica recibió el pedido de carril por parte de Hafeet Rail, una empresa conjunta entre el Grupo Asyad de Omán y Etihad Rail de los Emiratos Árabes Unidos. Además, esta empresa creada para desarrollar este emblemático ferrocarril, cuenta con inversión adicional de Mubadala Investment Company.

Una vez finalizada la línea, Hafeet Rail también supervisará su gestión. El nuevo corredor será clave para incrementar los flujos de mercancías entre los golfos Pérsico y de Omán, reduciendo tiempos y costes logísticos, ofrecer nuevos servicios de alta velocidad de transporte de pasajeros y recortar emisiones al reducir tráfico por carretera.

ArcelorMittal forma parte de un reducido grupo de compañías con capacidad para fabricar raíles. La multinacional tiene tres plantas especializadas en Gijón, Dabrowa Gonizca & Chorzow (Polonia) y Rodange (Luxemburgo). Desde Gijón ya se ha suministrado carril a importantes proyectos ferroviaros en Asia. Hace un año se inauguró en India el primer tramo del corredor de alta velocidad Namo Bharat, con vías asturianas.