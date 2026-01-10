TSK se alía con una empresa de India para abrir allí mercado en "handling" y minería

La compañía asturiana de ingeniería industrial TSK quiere penetrar con fuerza en el emergente mercado indio. A través de su filial PHB Weserhütte, compañía de soluciones tecnológicas para el manejo de materiales ("handling") y minería, ha firmado un acuerdo de licencia y cooperación tecnológica con KHD Humboldt Wedag India, una compañía con sede en el país asiático y que es subsidiaria de KHD Humboldt Wedag, empresa alemana líder en tecnología para la industria cementera. "Este acuerdo supone un paso clave en la estrategia de internacionalización de PHB Weserhütte y abre nuevas oportunidades de crecimiento en uno de los mercados con mayor proyección de crecimiento a nivel mundial", señalaron fuentes del grupo asturiano TSK.

Gracias a esta alianza, PHB Weserhütte licenciará su "know-how" técnico y servicios de ingeniería para máquinas de manejo de materiales, permitiendo que sus soluciones sean fabricadas y comercializadas en India de la mano de su nuevo socio local. "La colaboración garantiza que los productos mantendrán los estándares tecnológicos y de calidad que caracterizan a PHB Weserhütte, reforzando su posicionamiento global", destacaron fuentes de TSK, que resaltaron que el acuerdo con KHD Humboldt Wedag India ofrece a PHB Weserhütte "una vía sólida y segura de entrada en el mercado indio, apoyándose en la amplia experiencia, capacidad industrial y red comercial de un socio altamente reconocido en el sector cementero y de plantas industriales".

Los socios esperan que la combinación de tecnología europea y conocimiento local permita atender de forma competitiva las crecientes necesidades del mercado indio y de otros mercados internacionales.

El grupo asturiano TSK adquirió en 1995 la totalidad de las acciones de la subsidiaria española PHB Weserhütte, que había pertenecido a un grupo alemán.