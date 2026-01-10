TSK se alía con una empresa de India para abrir allí mercado en "handling" y minería
El grupo asturiano firma un acuerdo con KHD Humboldt Wedag India que le garantiza "una vía sólida de entrada" en el negocio de manejo de materiales en el país emergente
La compañía asturiana de ingeniería industrial TSK quiere penetrar con fuerza en el emergente mercado indio. A través de su filial PHB Weserhütte, compañía de soluciones tecnológicas para el manejo de materiales ("handling") y minería, ha firmado un acuerdo de licencia y cooperación tecnológica con KHD Humboldt Wedag India, una compañía con sede en el país asiático y que es subsidiaria de KHD Humboldt Wedag, empresa alemana líder en tecnología para la industria cementera. "Este acuerdo supone un paso clave en la estrategia de internacionalización de PHB Weserhütte y abre nuevas oportunidades de crecimiento en uno de los mercados con mayor proyección de crecimiento a nivel mundial", señalaron fuentes del grupo asturiano TSK.
Gracias a esta alianza, PHB Weserhütte licenciará su "know-how" técnico y servicios de ingeniería para máquinas de manejo de materiales, permitiendo que sus soluciones sean fabricadas y comercializadas en India de la mano de su nuevo socio local. "La colaboración garantiza que los productos mantendrán los estándares tecnológicos y de calidad que caracterizan a PHB Weserhütte, reforzando su posicionamiento global", destacaron fuentes de TSK, que resaltaron que el acuerdo con KHD Humboldt Wedag India ofrece a PHB Weserhütte "una vía sólida y segura de entrada en el mercado indio, apoyándose en la amplia experiencia, capacidad industrial y red comercial de un socio altamente reconocido en el sector cementero y de plantas industriales".
Los socios esperan que la combinación de tecnología europea y conocimiento local permita atender de forma competitiva las crecientes necesidades del mercado indio y de otros mercados internacionales.
El grupo asturiano TSK adquirió en 1995 la totalidad de las acciones de la subsidiaria española PHB Weserhütte, que había pertenecido a un grupo alemán.
Suscríbete para seguir leyendo
- A la venta por 1,85 millones de euros uno de los restaurantes de bodas y banquetes más populares de Asturias
- Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés
- Un pesquero se hunde en El Musel tras dos años de abandono y obliga a activar el plan anticontaminación
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- Ocho meses de 'soledad' y 'desamparo' para Jesús Julià, el hijo de la mujer asesinada en pleno centro de Gijón
- Un error en las participaciones, 10.000 euros de lotería de Navidad y una solución que puede acabar en los juzgados: el 'caso Villamanín' de un equipo de fútbol asturiano
- El asturiano que está a la sombra de Trump y que 'liderará la posición de EEUU' en Venezuela
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados