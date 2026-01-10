Yuss Yao, el joven músico gijonés en Madrid que lucha por tocar con los grandes en el Mad Cool Festival

El cantante gijonés Yuss Yao, que debutó en 2020 y va por su tercer disco, quiere dar la campanada musical y actuar en la próxima edición del Mad Cool Festival junto a los grandes de la música internacional en este gran evento que se celebrará en Madrid del 8 al 11 de julio. Yuss Yao es el nombre artístico de Yuen Segador Muñoz, de 27 años. Reside en Madrid desde hace cuatro años y ahora acaba de ser seleccionado en el grupo de semifinalistas del Mad Cool Talent, el concurso de talentos musicales del que saldrán los grupos emergentes que se subirán al escenario de un evento musical en el que participarán, entre otros, Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, Kings Of Leon o The Black Crowes y David Byrne, entre otros.

“Nos presentamos más de 1.600 grupos y finalmente hemos sido seleccionados 85”, indica Yuss Yao. De todos esos, 15 grupos saldrán a tocar durante el festival madrileño, una de las grandes citas internacionales. Ahora se ha abierto una votación a través de internet para seleccionar a esos quince finalistas que se subirán al escenario para defender en directo su propuesta musical. Aquellos que quieran votar por la propuesta del intérprete asturiano pueden hacerlo en este enlace de manera rápida y sencilla.

Para el concurso de talentos del Mad Cool Festival Yuss Yao ha presentado su tema “Toxicidad”, con un videoclip realizado por Happafilms, en el que se le ve recorriendo las calles de Madrid. Es una canción que hablar de una ruptura sentimental o, como dice el propio cantante al final de la letra: “Toxicidad está dedicado al talón de Aquiles en forma de persona que todos tenemos. Esa persona que sabemos que nos va a romper por dentro pero aun sabiéndolo nos quedamos y repetimos la misma historia en bucle”.

La música de Yuss Yao, según propia confesión, bebe del pop-rock de los años 90 y los 2000, con toques de punk, urbano y electrónico. Comenzó su carrera musical en el año 200 y es autor de tres álbumes: “HappyKaos” (2020), “Puto emo” (2023), “Se me hace bola la vida” (2024) y ese mismo año publicó el primer single profesional “Veintipico”, con el sello Astro Discos, para el que está preparando un LP.